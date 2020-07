EN DIRECT DES MARCHES : Groupe ADP, Sopra Steria, Devoteam, Xilam Animation, Alphabet, Sony...

Au tour d'ADP de couper dans ses effectifs. Groupe ADP engage des négociations avec les syndicats pour s'adapter à une activité réduite dans les prochaines années.Le nombre envisagé de suppressions d'emplois n'a pas été précisé. ADP se donne trois ans pour avoir "une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable". Le Groupe estime que le trafic aérien ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2024, dans un scénario optimiste, et 2027, dans une hypothèse "assez pessimiste".

Consolidation des services numériques en France. Sopra Steria signe un contrat en vue d'acquérir la société Sodifrance, spécialiste des services numériques dédiés aux secteurs de l'assurance et de la protection sociale Après cette transaction de 62.8 millions d’euros réalisée hors marché et entièrement en numéraire, Sopra Steria compte lancer une offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire visant le solde des actions Sodifrance en circulation. L'opération sera réalisée à un prix de 17,99 euros par titre.

OPA fait maison. Les fondateurs de Devoteam lance une OPA sur leur société à 98 EUR par action, représentant une prime de 24.8% par rapport au dernier cours. L’opération se réalise par l'intermédiaire d'une société dédiée, NewCo, et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier." Notre entreprise nécessite de nouveaux moyens et de lourds investissements afin de développer de nouvelles offres pertinentes à forte valeur ajoutée. Innover est crucial dans notre industrie pour faire la course en tête. L'opération que nous menons permettra à Devoteam d'affronter les challenges de demain. " a déclaré Stanislas de Bentzmann, co-fondateur de Devoteam.

Une de plus. GTT reçoit une commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua. Ce contrat couvre la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur chinois Cosco Shipping.

En bref

Lacroix réalise l'acquisition de la start-up eSoftThings, spécialisée dans l'Internet des Objets et l'intelligence artificielle.

Xilam Animation conclut deux accords avec Nickelodeon pour la diffusion de la série en images de synthèse Athleticus et de la série Mr Magoo.

La direction de Valeo souhaite discuter salaires et temps de travail afin de réduire de 10% ses coûts salariaux en France.

Le groupe Canal+ (Vivendi) a été condamné à une amende allant de 3 à 5 millions d'euros par le tribunal judiciaire de Nanterre pour la "vente forcée" d'une nouvelle offre visant plus de 400.000 abonnés.

Bureau Veritas nomme Béatrice Place Faget en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne.

Kaufman&Broad, PSB Industries, Kalray communiquent sur leurs résultats du 1 er semestre 2020.

semestre 2020. Miliboo a réalisé une perte de 1,8 million d'euros lors de son exercice 2019-2020, après une perte de 900 000 euros lors de l'exercice précédent.

Beneteau annonce un chiffre d'affaires consolidé au titre des 9 premiers mois de son exercice 2019-2020 de 768,7 millions d'euros, en baisse de -17,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Ipsen annonce l'extension de l'usage thérapeutique de sa toxine botulique Dysport aux Etats-Unis.

Dans le monde

Telecom Italia écarte Huawei d'un appel d'offres portant sur du matériel de téléphonie 5G destiné aux réseaux que l'opérateur s'apprête à déployer en Italie et au Brésil.

Google pourrait être en mesure d'empêcher une enquête antitrust à grande échelle de l'UE au sujet de son offre sur Fitbit en s'engageant à ne pas utiliser les données de santé de Fitbit pour renforcer sa domination dans la publicité et la recherche en ligne.

Harley-Davidson souhaite supprimer 700 postes dans le cadre d'un vaste plan de restructuration.

Sony a annoncé un investissement de 250 millions de dollars pour prendre une part minoritaire au capital de l'éditeur de jeux vidéo américain Epic Games, créateur notamment du jeu en ligne Fortnite.

Starbucks oblige ses clients à porter un masque.

Ça publie. Argan, Norwegian Property…