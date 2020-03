EN DIRECT DES MARCHES : Iliad, DBV Technologies, Marie Brizard, Virbac, Roche, Amazon, Tesla...

Impact du coronavirus en France. Certaines entreprises communiquent sur les conséquences de la crise sur leur activité. En voici quelques exemples :

Airbus stoppe sa production en France et en Espagne pour quatre jours, en attendant de déployer un plan plus vaste au besoin.

Renault a cessé la production sur ses sites industriels en France jusqu'à nouvel ordre, ce qui concerne environ 18 000 salariés.

Groupe Flo réduit ses coûts et s'inscrit dans les programmes gouvernementaux après avoir fermé tous ses restaurants.

Fountaine Pajot stoppe la production en attendant d'y voir plus clair.

Les Hôtels Baverez (Raphaël, Regina) sont fermés et la trésorerie permet de tenir quelques mois.

Mercialys maintient les commerces autorisés dans ses centres mais ne peut quantifier l'impact à ce stade.

Claranova se veut rassurant à ce stade sur son activité.

Iliad porte son dividende à 2,60 EUR. Iliad a publié ses résultats 2019 ce matin, avec un retour de la croissance de l'activité et une rentabilité en hausse. Un dividende de 2,60 EUR par action sera proposé. Les impacts sociaux et financiers pour du coronavirus sont pour l'instant limités, mais cela pourrait changer.

Nouvelle douche froide. Mauvaise nouvelle pour DBV Technologies : la FDA a demandé de nouvelles informations sur Viaskin Peanut, "concernant l'efficacité, et notamment l'impact de l'adhésion locale du patch", si bien que l'examen de la demande de mise sur le marché est encore repoussée et le doute s'installe à nouveau. Plusieurs analystes (Stifel, Jefferies) ont sabré leurs objectifs de cours.

Du whiskey en France. Marie Brizard devient le distributeur exclusif du whiskey Paddy de Sazerac sur le marché français. Paddy est la 2ème marque de whiskey irlandais la plus vendue en France et la 4ème marque mondiale. Le démarrage du contrat est prévu le 1er juin.

En bref en France. Total réalise une découverte en Mer du Nord. EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions portant sur 3 millions de titres jusqu'au 27 mai. Georges Lauchard est nommé COO et membre du conseil de direction d'Euronext. Maurel & Prom rééchelonne sa dette. Atari lève 3,26 M€. Altur Investissement émet 3,58 M€ d'actions de préférence rachetables. Malgré le contexte difficile, CNIM a conclu un premier protocole d'accord avec ses banques et ses assureurs-crédits pour de nouvelles cautions bancaires indispensables à la réalisation de ses grands contrats. Virbac, Akka, Abivax, Hexaom et Erytech ont publié leurs comptes.

Impact du Coronavirus à l'étranger.

Boeing serait en discussions pour obtenir le soutien des autorités américaines, pour lui permettre de franchir la crise du coronavirus qui est venue s'ajouter à celle du B737MAX.

Exxon Mobil va probablement réduire drastiquement ses investissements en réponse à la crise actuelle et adapter ses structures.

Comme d'autres compagnies, American Airlines et Delta Air Lines vont solliciter le soutien des autorités et/ou de leurs banques pour traverser la crise (Donald Trump a assuré les transporteurs d'un soutien à 100%). Qantas réduit de 90% ses liaisons internationales.

Impact inversé du coronavirus. Amazon.com va recruter 100 000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'accroissement de la demande de commandes en ligne. Le groupe a aussi annoncé une hausse de salaires pour les employés de ses centres logistiques partout sur la planète.

Amende record. Apple a fait appel de l'amende de 1,1 Md€ infligée par l'autorité de la concurrence française pour abus de dépendance économique, la plus grosse amende de l'histoire de l'institution. Dans ce dossier, les grossistes Tech Data et Ingram Micro écopent respectivement de 76,1 et 62,9 M€ d'amende. "Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple", indiqué l'autorité, tandis qu'Apple a aussi profité de sa position vis-à-vis de ses revendeurs premium, pour leur imposer des conditions inéquitables.

Des tests arrivent. Roche a commencé vendredi la livraison de tests pour le Covid-19 aux Etats-Unis, avec un premier lot de 400 000 tests Cobas SARS-CoV-2. Les tests sont livrés au réseau de laboratoires et d'hôpitaux équipés par le groupe.

Les premières Model Y arrivent. Tesla commence à livrer sa Model Y, un SUV compact pour lequel le constructeur nourrit de grandes ambitions. Elon Musk espère que les ventes de ce nouveau modèle dépasseront celles, cumulées, des trois autres déjà commercialisés. Autant dire que la barre est déjà placée très haut.

En bref ailleurs. Chesapeake Energy, l'un des pionniers du pétrole de schiste, fait appel à des conseils extérieurs pour restructurer sa dette. Markus Asch proposé au conseil d'administration d'Interroll. Sika renforce sa production de membranes en Suisse. Boris Johnson demande à Ford, Rolls-Royce et aux autres industriels présents au Royaume-Uni de fabriquer du matériel médical. Koenraad Debackere succède à Thomas Leysen en tant que président du conseil d'administration de KBC Groupe. Les résultats 2019 de Partners Group dépassent les attentes.