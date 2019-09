EN DIRECT DES MARCHES : Iliad, Peugeot, Unibail, Genfit, Apple, Altice, Aramco...

Dans le Stoxx Europe 50, plusieurs changements également :

. Le PDG d'Aramco et ministre de l'énergie Khaled al-Falih va laisser son poste aux commandes du géant pétrolier saoudien à Yassir al-Roumayyan, qui présidait jusque-là le fonds souverain du royaume, une décision prise en vue du serpent de mer de l'introduction en bourse d'une part minoritaire du capital. Cette "IPO" pourrait avoir lieu fin 2020 ou début 2021. Initialement, l'Arabie Saoudite espérait ouvrir le capital de son colosse dès 2018, mais les frictions internes et les conditions de marché l'en ont dissuadée. Pour avoir une idée de la taille d'Aramco, il suffit de regarder son compte de résultats du 1semestre : le bénéfice" net du groupe a atteint 46,9 Mds$. Total , la société française qui dégage le plus de bénéfices, affichait un bénéfice net de 5,9 Mds$ au 1semestre 2019. Xiaomi va racheter 1,5 Md$ de ses propres actions. Les autorités chinoises prévoient toujours de construire un site d'enrichissement de combustible nucléaire avec Orano (ex-Areva), a déclaré le vice-ministre de l'écologie Liu Hua. La procédure judiciaire démarre en Australie pour Deutsche Bank Citigroup et Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), soupçonnées de cartel. AstraZeneca au sommet en bourse après des données encourageantes pour Farxiga, un traitement contre le diabète qui pourrait être efficace contre les problèmes cardiaques. La Papouasie Nouvelle-Guinée va débuter des auditions sur un prêt accordé par UBS Group pour un investissement contesté de l'exécutif local dans le secteur pétrolier. Telia a proposé des concessions à l'UE pour obtenir son aval au rachat de Bonnier Broadcasting. Glencore remporte un contentieux fiscal avec l'Australie. Roche a une fois de plus étendu le délai de réalisation de son offre sur Spark Therapeutics , faute d'avoir reçu le feu vert de la FTC américaine. Les acteurs du marché des camions aux Etats-Unis ( Daimler Navistar ) souffrent de baisses de commandes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. MCH Group revend ses parts dans India Art Fair.