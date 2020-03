EN DIRECT DES MARCHES : Ipsen, Legrand, ADP, Lagardère, Edenred, Valneva, Eurobio, Target, Apple...

Enfin une bonne nouvelle. Ipsen va reprendre ses essais avec palovarotène chez les patients âgés de 14 ans et plus atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive, mais cesse son essai dans les ostéochondromes multiples. "Des signes encourageants d'activité thérapeutique ont été observés dans les analyses post-hoc préliminaires de l'essai de phase III et partagés avec l'Independent Data Monitoring Committee, qui les a confirmés", souligne le laboratoire.

Casino en première ligne. Casino a publié des résultats 2019 en légère hausse au niveau du résultat opérationnel courant en France, mais en baisse par ailleurs. Le groupe a réalisé 2,8 Mds€ de cessions sur son plan de réduction de l'endettement. Il va s'adapter au contexte actuel et renonce à ses objectifs 2020, à cause d'une visibilité encore trop limitée.

Orly va fermer. Groupe ADP va fermer Orly à partir du 31 mars. La pandémie a entraîné un plongeon de 92% du trafic passagers sur la seconde plate-forme parisienne en date de mardi. Par conséquent, les vols seront regroupés pour la région parisienne à Roissy. L'aéroport de Beauvais, principalement utilisé par Ryanair, sera aussi fermée par la préfecture de l'Oise.

Feu vert pour Valneva. La FDA valide l'entrée en phase III du vaccin de Valneva contre le chikungunya. C'est une bonne nouvelle pour le laboratoire, qui avait souffert hier en communiquant sur les conséquences du coronavirus sur son activité. L'étude devrait démarrer au quatrième trimestre 2020, sous réserve de l'aléa que constitue la pandémie. L'analyse du critère principal devrait rendre son verdict six mois plus tard. En cas de mise sur le marché, l'entreprise utilisera ses infrastructures commerciales et industrielles existantes, qui s'adaptent parfaitement à ce nouveau vaccin. Si tout se passe comme prévu, le vaccin pourrait être commercialisé d'ici la fin de l'année 2022.

Amoeba en test en Suisse. Stälher Suisse évalue le produit de biocontrôle d'Amoeba pour la vigne et la pomme de terre. Cet accord avec l'un des principaux distributeurs de produits phytosanitaires en Suisse est une étape importante pour l'entreprise. Le distributeur a prévu de réaliser ses propres essais en plein champ, pour évaluer les performances des produits. Amoeba souligne qu'elle ne commercialise à ce stade aucun produit.

Un test made in France. Eurobio Scientific obtient le marquage CE pour son test COVID-19 propriétaire. Le test EBX 041 SARS CoV2 est produit en interne à un rythme de 20 000 unités par jour, un niveau qui peut être triplé en fonction de la demande, indique l'entreprise dont le site de production est installé aux Ulis. Le test de PCR est utilisable par un grand nombre d'équipements présents en laboratoires de diagnostic. La détection a lieu en 1h15. Eurobio distribue aussi en France le panel du coréen Seegene (ALLPLEX Coronavirus), qui totalise à ce jour 5 M€ de ventes et de commandes.

En bref en France. Covivio démarre son OPA amicale sur Godewind. Amber toujours offensif avant l'assemblée générale de Lagardère. La Française des Jeux allonge la validité de ses jeux, pour éviter aux gagnants de se déplacer dans leur point de vente. Parmi les entreprises qui ont communiqué sur les comptes séquencent du coronavirus, citons Suez, Legrand, Lagardère, Edenred, Recylex, Colas, Rexel, Witbe, JCDecaux (qui annule son dividende 2019), Altran (qui annule son dividende 2019), Herige, HF Company, Lacroix. Medincell reçoit 6,4 M$ de subvention d'Unitaid pour lutter contre le paludisme. Neoen, Total Gabon, Roche Bobois, Amplitude Surgical, Videlio, Anevia, Groupe Open, Touax, Sidetrade, Aubay, Gaussin, Bastide, AST Groupe, La Française de l'Energie ont publié leurs comptes.

Bien ciblé. Les ventes de Target Corporation ont été dopées grâce au coronavirus, mais l'enseigne de distribution craint que ses résultats ne reculent, car les consommateurs se portent moins sur les produits à marge élevée. En mars, les ventes sont supérieures de 20% à ce qu'elles étaient un an avant.

La 5G attendra. Selon l'agence japonaise Nikkei, Apple songe à retarder la sortie de son iPhone 5G de quelques mois. Initialement, le terminal était prévu pour septembre, mais le coronavirus a tout bouleversé. Le Californien est déjà en retard sur le 5G par rapport à ses rivaux Samsung et Huawei, qui proposent déjà cette technologie.

La dette corporate vit encore. Même si les agences de notation dégainent des abaissements de qualité crédit, à l'image de Ford ou Softbank dernièrement, le marché de la dette d'entreprise n'est pas fermé, comme le démontrent les opérations menées par Nike, McDonald's ou Pfizer, qui font suite à celle de Comcast ou MasterCard. En Europe, Sanofi, Engie ou BPCE ont aussi sollicité le marché obligataire cette semaine, et Carrefour pas plus tard que ce matin.

La défense s'organise. Un groupe d'experts de la cybersécurité, comprenant près de 400 volontaires issus d'entreprises spécialisées, s'est constitué pour lutter contre le piratage lié au coronavirus, qui explose, notamment au niveau du phishing.

En bref ailleurs. Micron publie de bonnes perspectives de court terme, mais se dit incapable d'évaluer les conséquences du coronavirus. Finalement, Occidental Petroleum a cédé aux pressions de Carl Icahn, en annonçant un vaste plan d'économies. ENI, Sonova revoient leurs objectifs. La commission européenne a ouvert une enquête sur le rachat de TachoSil (Takeda) par Johnson & Johnson. Relief Therapeutics et NeuroRx ont démandé à la FDA l'autorisation de tester Aviptadil pour le traitement du Covid-19. Evolva renouvelle un accord sur la vanilline avec International Flavors & Fragrances. Marubeni chute en bourse après avoir annoncé des pertes pour l'exercice en passe de s'achever. Calida modifie son conseil d'administration.