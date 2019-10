EN DIRECT DES MARCHES : Ipsen, Soitec, DBV Technologies, FDJ, Roche, Google, Tech Data...

Trompe l'oeil. Les immatriculations de véhicules neufs ont rebondi de 16,5% en septembre en Europe grâce à une base de comparaison très favorable, annonce l'ACEA. Sur neuf mois, les ventes baissent de -1,6%. Tous les grands marchés sont en vive hausse, hormis le Royaume-Uni, plombé par le Brexit. Il faut relativiser la hausse : en 2018, l'arrivée des nouvelles normes sur les émissions polluantes le 1er septembre avait dopé les ventes en août et déprimé celles de septembre.

Ipsen s'offre BLU-782. Le laboratoire a signé un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour le développement et la commercialisation de BLU-782, une molécule inhibitrice hautement sélective de l'ALK2, en développement pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive. Ipsen versera 25 M$ à la signature et jusqu'à 510 M$ de paiements d'étapes additionnels en fonction des jalons franchis. Blueprint Medicines sera éligible à un pourcentage des ventes.

Trésor de guerre. DBV Technologies a bouclé sa levée de fonds aux Etats-Unis et en Europe avec 140,3 M$ bruts additionnels en poche. Les titres issus de l'exercice de l'option de surallocation de l'opération ont été livrés hier. Les fonds vont principalement servir à commercialiser Viaskin Peanut si le traitement est approuvé.

La FDJ, vous connaissez ? Actionnaire de l’Euromillion, ça peut faire rêver. Mais derrière la façade connue de la FDJ, son introduction en bourse est-elle une opportunité ? Notre décryptage en vidéo.

Casino vend des murs. Le distributeur a bouclé la vente à Apollo GM des murs de 31 hypermarchés et supermarchés pour 465 M€. Casino poursuit ainsi la monétisation de ses actifs.

Soitec sur le pont. La société iséroise a publié un chiffre d'affaires de 139 M€ pour son second trimestre fiscal, en hausse de 46%. Jefferies souligne que le consensus est dépassé de 9% et que les prévisions sont confirmées. L'analyste reste à conserver en visant 101 EUR, estimant que Soitec est correctement valorisée après avoir tout emporté sur son passage lors du précédent exercice.

Nouvelle dimension. Argan a racheté la SCI Cargo, forte de 22 plateformes logistiques pour 898 M€ auprès de Carrefour et d'autres actionnaires. L'opération avait été annoncée précédemment. Elle permet à la société de changer de dimension, en faisant passer son patrimoine de 1,74 à 2,83 millions de m2 et ses revenus locatifs annualisés de 95 à 140 M€.

En bref en France. L'OPA de Capgemini sur Altran, libellée à 14 EUR, démarre aujourd'hui. Haulotte ne pourra tenir ses objectifs 2019. Deinove et Onxeo présenteront des données en congrès. Mediawan acquiert Radar Films. DMS détient 80% d'Hybrigenics. Pierre & Vacances, Vilmorin, GL Events, SpineGuard, Nicox, Easyvista, Verimatrix, Sidetrade, Ucar, Mecelec, Theranexus, Catana ont publié leurs comptes.

Du solide. Roche a dépassé les attentes de la place au 3e trimestre, en affichant 9% de croissance pour ses ventes. Comme lors des deux trimestres précédents, le management a relevé ses prévisions, en anticipant une progression de l'ordre de 10% cette année, contre une fourchette "5 à 9%" envisagée jusque-là.

Avancées à Detroit ? General Motors et le syndicat UAW seraient proches d'un accord, après 30 jours de grève, selon les informations du Wall Street Journal. La présidente du constructeur, Mary Barra a participé en direct aux négociations avec les responsables syndicaux, pour peser dans la décision finale.

Des nouveautés chez Alphabet. Google a dévoilé son smartphone Pixel 4 et un nouvel ordinateur portable abordable hier à New York. Le géant de l'Internet a aussi prévu de lancer, comme certains de ses homologues, une plate-forme de jeux vidéo en streaming, Stadia, attendue le 19 novembre. Le Pixel 4 sera vendu à partir du 24 octobre dans plusieurs régions du monde.

Une OPA possible. Le fonds d'investissement Apollo Global Management a approché Tech Data avec une offre de l'ordre de 5 Mds$, soit 130 USD par action, selon les informations de Bloomberg. Le distributeur de produits technologiques cotait avant l'annonce 111,34 USD.

Compromis sur ordonnance. Aux dernières rumeurs, le secteur de la distribution de médicaments aux États-Unis pourrait sceller un compromis judiciaire à 18 Mds$ pour mettre fin aux multiples procès sur les opioïdes. McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Health auraient accepté de verser une telle somme sur 18 ans. D'autres entreprises, notamment J&J, pourraient rejoindre l'accord.

En bref ailleurs. L'antitrust européen pourrait exiger dès ce mercredi de Broadcom qu'il stoppe ses pratiques restrictives envers ses clients le temps de l'enquête communautaire, selon le Financial Times. MGM vend le Bellagio à Blackstone pour 4,25 Mds$ dans une opération de sale and lease-back. Le directeur général de Next vend près de 10% de ses parts pour financer un investissement personnel. D'Ieteren a relevé sa prévision de croissance des bénéfices à 35% contre au moins 25% jusque-là. United Airlines a relevé ses prévisions. La justice américaine accuse la banque turque Turkiye Halk Bankasi de fraude en lien avec des opérations avec l'Iran. Berkshire Hathaway a demandé à la Fed le droit d'accroître sa participation dans Bank of America au-delà de 10%. Atlantia et l'opérateur public ferroviaire italien Ferrovie dello Stato ont accepté d'entrer au capital d'Alitalia. HSBC aurait mandaté Lazard pour vendre sa banque de détail en France.

Ça publie. Bank of America, US Bancorp, PNC Financial, Bank of New York Mellon, ASML, Segro, Asos, Mercialys, HighCo et La Française de l'Energie. Post-clôture américaine, c'est le géant International Business Machines qui est attendu.