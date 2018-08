EN DIRECT DES MARCHES : JCDecaux, Shazam, Air France KLM, Rallye, Saudi Aramco...

. Les syndicats d' Air France KLM ont prévu d'accueillir leur nouveau directeur général, Benjamin Smith, avec une liste de doléances.. Le régulateur de la concurrence australien a donné son feu vert au rachat d'APN Outdoor par JCDecaux , qui coûtera 630 millions d'euros mais qui nécessite encore deux autorisations. Sanofi est parvenu à faire bloquer un générique du Mozobil aux Etats-Unis, après une décision de justice défavorable à Zydus Calida. Le brevet court jusqu'en 2023.. Le groupe réunionnais CBo Territoria relève son objectif de loyers 2018, après de solides chiffres semestriels.. Suite à l'exercice du put sur l'obligation échangeable 2020 de 375 millions d'euros, Rallye rembourse par anticipation 370 millions d'euros de nominal.. L'Arabie Saoudite renoncerait à faire coter Saudi Aramco, selon Reuters, mais personne n'a osé faire part officiellement de la décision, même si les banques conseil auraient été averties.. Bruxelles devrait valider le rachat de Shazam par Apple , selon les informations de Reuters. Aucune condition ne serait imposée au Californien, malgré l'enquête approfondie qui avait été ouverte. Volkswagen a confirmé que Daimler pourrait prendre une part minoritaire de sa plateforme de véhicules d'occasion Heycar. Par ailleurs, Bloomberg a appris que VW aurait approché la jeune pousse spécialisée dans la conduite autonome Aurora.. Calsonic Kansei, qui fait partie du portefeuille du fonds KKR, serait en discussions pour racheter l'équipementier automobile de la Fiat , Magneti Marelli, selon le 'WSJ', même si le transalpin avait initialement l'intention de mener une introduction en bourse. JP Morgan pourrait supprimer une centaine de postes en gestion d'actifs, selon Bloomberg, après une restructuration interne. Les postes concernés seraient répartis dans le monde.. Le marché des semiconducteurs a atteint 120,8 milliards de dollars au second trimestre 2018, en hausse de 19,4% sur un an, selon IHS Markit. Samsung, Intel et SK Hynix sont sur le podium.La Fed va relever ses taux rapidement. Donald Trump envisage de gracier Paul Manafort. Jackson Hole, Wyoming, ça démarre. Entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sino-américains. Record battu pour la phase haussière du S&P500 sur les 50 dernières années, sauf rechute