EN DIRECT DES MARCHES : Kering Parrot, Safran, Renault, L'Occitane, LafargeHolcim...

Nous examinons la suppression de toutes les subventions, y compris pour des voitures électriques

", a-t-il twitté.

. Face à la poussée d'autorité des dirigeants japonais de l'Alliance Renault Nissan, le clan français tente de faire entendre sa voix. Bruno Le Maire estime que le directeur général de Renault doit rester le président de l'Alliance Renault Nissan.. Le cimentier profite d'une journée investisseurs pour confirmer ses objectifs 2018 et annoncer s'attendre à une demande solide en 2019. L'année prochaine sera marquée par une accélération du désendettement. La trajectoire est conforme au plan 2022 de LafargeHolcim . L'assemblée générale de Safran valide la fusion absorption de Zodiac à une large majorité de 99,88%. La fusion sera réalisée le 1décembre.Le parquet italien a terminé son enquête sur l'évasion fiscale présumée de Gucci ( Kering ), ce qui pourrait entraîner un procès. L'affaire concerne 1 milliard d'euros et porte sur un désaccord au sujet du traitement fiscal de revenus réalisés via une plateforme logistique installée en Suisse entre 2010 et 2016.. Henri Seydoux veut offrir une porte de sortie aux actionnaires minoritaires de Parrot à 3,20 EUR l'action. Son holding Horizon, qui détient 45,7% du capital, prépare l'opération qui vise à tirer parti de la récente chute du cours de bourse. Le dossier ne sortira toutefois pas de la cote.. Cdiscount ( Casino ) annonce un record de vente lors du "Black Friday". Crossject veut augmenter son capital de 4 millions d'euros, Viktoria Invest de 3,15 millions d'euros. Un administrateur de Riber démissionne. Clasquin vend ECS US. Global Bioenergies reçoit des intentions d'achat pour la production d'IBN-One. Bourbon installe la première éolienne flottante à Kincardine. Le programme d'ORNANE d' Agrogénération a été suspendu. Carbios s'associe à Kem One pour un démonstrateur industriel.. Deutsche Telekom a reçu le feu vert de Bruxelles pour racheter la filiale néerlandaise de Tele2, après cinq mois d'une enquête approfondie. Commerzbank renoncerait à entrer au capital de NordLB, selon le 'Handelsblatt'.aurait aussi jeté l'éponge. De grands acteurs du capital-investissement étaient aussi sur les rangs. Deutsche Bank pourrait se séparer de hauts dirigeants pour convaincre les régulateurs de ses efforts en matière de blanchiment, selon Bloomberg. Tenaris chute en bourse après la mise en cause de son président dans une affaire financière en Argentine. L'affaire ne concerne pas directement la société, dont le conseil a réitéré sa confiance dans le dirigeant actionnaire.. Donald Trump menace de couper les soutiens publics à General Motors après l'annonce du plan social du constructeur. "Advent lorgnerait L'Occitane , qui pèse 2,4 milliards d'euros à Hong Kong. La rumeur est rapportée par le 'Financial Times'.. Genentech ( Roche ) rachète Jecure Therapeutics. Unilever serait en négociations exclusives pour racheter Horlicks à GlaxoSmithKline Facebook a reconnu avoir été averti dès 2014 d'activités russes suspectes.