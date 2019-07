EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Renault, Vivendi, Teleperformance, CGG, Amazon, Intel, Alphabet...

. Parmi les publications intervenues depuis hier soir, celle de Kering est mitigée avec une forte croissance mais une performance un peu moins stratosphérique que prévu pour la marque phare, Gucci. Vivendi a largement amélioré ses résultats grâce à sa division musicale, dont 50% vont être cédés une fois que les banques conseil auront identifié le meilleur acheteur. Première progression du résultat opérationnel en trois ans pour Carrefour en France. Michelin Saint Gobain et CGG ont confirmé leurs objectifs annuels, pendant que Teleperformance et GTT les relevaient. Renault confirme ses objectifs de marge mais abaisse sa prévision de chiffre d'affaires.. En marge de la publication de ses résultats semestriels ce matin, Électricité de France a annoncé que l'EPR de Flamanville ne pourra, en tout état de cause, entrer en service qu'au mieux fin 2022. Le planning définitif reste à déterminer. Société Générale va vendre Pema GmbH. Eurazeo sort d' Elis à 16,90 EUR l'action. Bic acquiert le leader nigérian des stylos. NextStage a bouclé un placement privé de 22,4 M€ à 96 EUR l'action. Le tribunal de commerce se prononcera le 2 août prochain sur le projet de plan de continuation d' Europlasma Umanis rachète Neonn. Futuren rembourse ses OCEANE par anticipation. Luc Besson, le fondateur d' EuropaCorp , menacé de faillite personnelle, selon La Lettre A. Nouvelle série de publications d'entreprises au-delà de celles qui sont détaillées ci-dessous, avec Europcar Imerys et bien d'autres encore. La liste complète est disponible via notre outil dédié.. Post-clôture à Wall Street, Alphabet Mattel et Starbucks ont dépassé les attentes et publié des perspectives robustes, tandis qu' Amazon.com a déçu sur ses anticipations. La croissance organique de Nestlé a atteint 3,6% contre 3,7% attendu au 1semestre. Cellnex prévoit de toucher le haut de ses prévisions 2019. Pearson a relevé ses prévisions de bénéfices. Intel a, comme prévu, vendu ses puces pour smartphones à Apple pour 1 Md$. Le contrat comprend un portefeuille de brevets et environ 2 200 salariés, qui passeront d'une entreprise à l'autre. Boeing a encore été chahuté hier (-3,7%) après que l'agence américaine de l'aviation civile (FAA) se soit écartée de la position de l'industriel évoquant une reprise des vols du B737MAX en octobre. La FAA a précisé n'avoir pas, à ce stade, de calendrier disponible.. La Chine reproche à Fedex la rétention d'une centaine de colis liés à Huawei, selon l'Agence Chine Nouvelle. L'équipementier télécom et Pékin s'étaient déjà plaints auparavant de détournements de colis, jugeant les explications de l'entreprise de livraison américaine peu crédibles.. La justice américaine a nettement réduit le montant de la condamnation de Bayer dans l'un des procès en cours sur le glyphosate de sa filiale Monsanto, en ramenant de 2 Mds$ à 86,7 M$ les dommages et intérêts accordés à un couple. Il s'agit du troisième procès au cours duquel le chimiste parvient à faire réduire le montant de sa condamnation. Cela illustre également la complexité du système judiciaire américain, dont la culture juridique européenne s'éloigne. Moody s'offre RiskFirst. Apple Mizuho et d'autres grands noms rejoignent Softbank et son nouveau fonds d'investissement technologique doté de 108 Mds$. Ford Volkswagen et Honda se sont mis d'accord avec l'Etat de Californie sur des règles d'efficacité carburant plus restrictives que la normale. Charles Schwab rachète 1,8 Md$ d'actifs d'USAA Investment. Le Département américain de la justice pousserait en faveur d'un rapprochement entre Sprint et T-Mobile US conditionné à certaines cessions d'actifs à Dish Idorsia touchera des commissions sur les ventes pour le ponesimod en cas de mise sur le marché, après le succès du traitement contre la sclérose en plaques en phase III par Janssen (J&J). Vodafone va créer une entité regroupant ses antennes relais sur 10 marchés européens, susceptible d'entrer en bourse dans le futur.Ça publie. McDonald's Twitter et Phillips 66 aux Etats-Unis. Nestlé Sopra ou CGG en Europe.