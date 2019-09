EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Vivendi, Airbus, CGG, Alstom, Getlink, Google, Boeing...

"On pourrait craindre que les Etats-Unis commencent à prendre des sanctions. On parle du vin français. Les produits de luxe pourraient suivre aussi", a-t-il expliqué. La France et les Etats-Unis semblent toutefois être parvenus à s'entendre sur la question lors du dernier G7.

. François-Henri Pinault a indiqué sur France Inter que les activités de Kering sont pour l'instant épargnées par la guerre commerciale Chine / Etats-Unis, mais il craint des mesures de rétorsion contre la "taxe GAFA". Airbus retire son Eurofighter Typhoon de l'appel d'offres des autorités canadiennes pour 88 jets de combat, arguant d'exigences de sécurité trop élevées et d'un cahier des charges mouvant. Dassault Aviation s'étant déjà retiré du processus, il ne reste plus en lice que Lockheed Martin Boeing et Saab. Des bruits de couloir laissent penser qu'Ottawa pourrait privilégier le F35 de Lockheed, alors même qu'il avait été retenu puis abandonné pour une question de prix trop élevé.. Les familles des victimes du crash du vol Air France Rio / Paris veulent mettre en cause Airbus et ont dévoilé un rapport datant de 2004, qui tend à démontrer que l'avionneur était au courant de la faiblesse des sondes Pitot fournies par Thales , qui sont à l'origine de la catastrophe. Le rapport a été transmis au juge d'instruction dans l'espoir de voir l'industriel mis en cause, alors que le Parquet l'avait fait bénéficier d'un non-lieu, seule Air France KLM étant renvoyée devant le Tribunal correctionnel. Vivendi est satisfait de la décision de la justice italienne qui va lui permettre d'utiliser ses droits de vote directs lors de l’assemblée générale extraordinaire organisée par Mediaset le 4 septembre, durant laquelle le Français va s'opposer au projet de fusion de Mediaset au sein de Media for Europe. Le groupe pourra s'appuyer sur les 9,6% des droits de vote détenus en direct, mais pas sur les autres titres, logés dans un trust et privés de droits de vote. Vivendi détient directement et indirectement 29% de Mediaset.Bruno Le Maire estime que le rachat des locomotives de Vossloh par le chinois CRRC montre que l'UE n'aurait pas dû bloquer la fusion entre Alstom et Siemens Mobility. "Ça me met hors de moi parce que je me bats pour une Europe qui protège, pas pour une Europe qui ouvre tout grand son marché à d'autres acteurs qui n'ouvrent pas leur propre marché", a indiqué l'intéressé durant l'émission Le Grand Rendez-vous d'Europe 1-CNews-Les Echos.. Bonne nouvelle pour le spécialiste de la géophysique : l'activité est plus dynamique que prévu dans le multiclients au 3trimestre, ce qui permet à CGG de relever ses prévisions 2019 : la croissance de l'activité devrait dépasser 10%, la marge d'Ebitda atteindre 50% et le résultat d'exploitation 200 M$. Et, cerise sur le gâteau, le cash-flow net sera positif pour la première fois depuis 2012.. L'avocat de Carlos Ghosn (ex- Renault Nissan ) attaque le parquet de Tokyo qu'il estime partial. Solvay place 600 M€ d'obligations 2029 à 0,5%. Getlink précise qu'Eurotunnel est prêt pour le Brexit, même dur, après une série d'investissements pour fluidifier le trafic transmanche. Le conseil d'administration de SuperSonic Imagine recommande à ses actionnaires d'apporter à l'OPA d'Hologic. Geci veut passer sur Euronext Growth. CNIM ADLPartner et Memscap ont publié leurs comptes.. Des rumeurs sur un décalage du retour en exploitation des Boeing 737MAX se confirment. La FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, a indiqué avoir besoin de plus de temps, sans doute quelques semaines supplémentaires, pour boucler le rapport qu'elle doit produire avec l'appui d'experts internationaux. Dans le même temps, United Airlines a décalé la reprise des vols avec l'appareil à décembre. Jusqu'à présent, Boeing espérait reprendre l'exploitation au début du 4trimestre. Google va payer jusqu'à 200 M$ aux autorités américaines pour ne pas avoir respecté les règles du droit à l'image des mineurs sur Youtube. Le groupe est accusé d'avoir exposé aux enfants des vidéos inappropriées et d'avoir collecté des données personnelles de mineurs. La FTC devrait officialiser sa position d'ici la fin du mois, avec des rumeurs faisant état de 150 à 200 M$ de sanction.. La justice américaine déboute la majeure partie des investisseurs qui voulaient s'attaquer à la mauvaise gestion de General Electric Volkswagen va indemniser 98 000 clients américains pour une somme totale de 96,5 M$, pour avoir sous-estimé la consommation et les émissions de certains de ses véhicules. Julius Baer va finalement conserver Kairos, sa filiale italienne de gestion d'actifs et de fortune, après une revue en profondeur de cette activité qui risquait la cession. Campbell Soup a amélioré ses résultats. Givaudan a bouclé l'acquisition du vietnamien Golden Frog. Implenia remporte un gros mandat en Suède.