EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Engie, Airbus, EssilorLuxottica, Orange, Crédit Suisse,Pinterest...

Contrat rempli. L'Oréal a publié des ventes plus dynamiques que prévu au 4e trimestre, avec des perspectives résolument optimistes en dépit du coronavirus. Le bénéfice net est un peu inférieur aux attentes, mais cela n'a pas grande importance estime RBC.

Bye-bye Isabelle. Le conseil d'administration d'Engie n'a pas voulu renouveler le mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher en mai prochain, l'intérim sera assuré par Claire Waysand. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre au regard du bilan de la dirigeante, même si les rumeurs récentes ne laissaient guère de place au doute. Mais on se gardera de juger, car nous ne disposons pas de tous les éléments de l'équation. Isabelle Kocher est un symbole en France en tant que première femme à avoir pris les rênes d'une entreprise de cette envergure, si l'on excepte peut-être Anne Lauvergeon chez Areva, avec un bilan très différent.

Airbus fait le plein. Les commandes nettes d'Airbus atteignent 274 appareils en janvier. Un début d'année exceptionnellement dynamique, alors que le mois de janvier est généralement plutôt creux. L'industriel a bénéficié de deux grosses commandes américaines : Spirit Airline et le loueur ALC. Sur la période, les livraisons ont atteint 31 unités. Faut-il y voir le contrecoup des déboires de Boeing ? Probablement un peu.

Excès d'optimisme sur les marchés. Les marchés sont plus optimistes que jamais ! Phénomène financier ou psychologique ? Et si c'était les deux ? Notre dernière vidéo Zonebourse.

Dans le collimateur. L'Arcep veut relancer la concurrence sur le marché des télécoms aux entreprises où Orange domine encore largement. Dans un entretien accordé aux Échos le président du régulateur, Sébastien Soriano, annonce que des mesures vont être mises en place pour renforcer la concurrence. Il veut aussi que l'opérateur historique abaisse immédiatement le prix de l'option qualité de ses offres fibre pour les professionnels.

Contretemps. La Commission européenne, comme les dernières rumeurs le laissaient penser, a ouvert une enquête approfondie sur le rachat de GrandVision par EssilorLuxottica. Méthode Coué ou intime conviction, les deux entreprises se disent "confiantes dans le fait que la Phase II sera conclue en temps opportun". L'objectif reste de réaliser la transaction entre le milieu de l'été prochain et le milieu de l'été 2021.

En bref en France. Thales équipe la Royal Navy avec des systèmes de mission de dernière génération. Eiffage et Vinci remportent en groupement le contrat des infrastructures électriques des premiers tronçons des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Korian grossit aux Pays-Bas avec deux nouvelles acquisitions. Tour Eiffel vend un portefeuille de cinq immeubles. Novacyt met des chiffres plus précis sur la demande dont fait l'objet son teste sur le coronavirus. Inventiva lève 15 M€ auprès d'actionnaires existants. Genkyotex lève 4,9 M€ lors d'un placement privé. Travel Technology Interactive a remboursé l'intégralité de ses emprunts obligataires convertibles en actions. Paragon ID muscle son bilan via plusieurs opérations. Drone Volt reçoit une commande Royaume-Uni. Natixis, Neurones, Ubisoft, Linedata, Savencia, Société Foncière Lyonnaise, Akka, Immobilière Dassault, Pharmagest, SQLI, Tessi ont publié leurs comptes.

Thiam emporté par la crise. Tidjane Thiam démissionne de son poste de CEO de Crédit Suisse, dans le sillage de l'affaire des filatures, remplacé par Thomas Gottstein. Le communiqué diffusé par la banque a été rédigé de façon à montrer que les deux parties se quittent bonnes amies. Thiam a réitéré sa position concernant la surveillance qui avait été mise en place sur deux hauts dirigeants de la banque par d'autres cadres : il n'en avait pas connaissance et concède que cela a eu un effet anxiogène et négatif sur l'établissement.

Trop décalé. Face à la levée de boucliers de ses actionnaires, Intercontinental Exchange renonce à racheter eBay. L'opérateur boursier américain avait lancé ce projet un peu curieux. La réaction des investisseurs ne s'est pas faite attendre, puisque le titre a perdu environ 12% depuis la confirmation d'un intérêt. Trop exotique, donc, pour les actionnaires de l'ICE.

J&J encore condamné. Johnson & Johnson condamné à payer 750 M$ dans le New Jersey dans l'affaire du talc. En vertu de la législation locale, pas toujours facile à suivre, le montant des dommages pourrait être réduit à 186,5 M$. Dans ce dossier, le groupe a gagné certaines affaires et en a perdu d'autres, ce qui n'est pas vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants.

Le bout du tunnel ? Boeing a identifié un nouveau souci sur le logiciel du B737MAX, annonce la FAA, mais le premier vol test du monocouloir pourrait avoir lieu "dans quelques semaines", a révélé le patron de l'agence de l'aviation civile américaine. A priori, l'industriel doit encore soumettre des propositions pour améliorer le câblage électrique de l'appareil. Ces annonces ont permis à l'action de rebondir de 3,6% en clôture à Wall Street hier.

Bilan des publications. Uber gagne plus de 5% post-clôture et Pinterest près de 17% après leurs comptes. Honda relève ses prévisions de résultats annuels en profitant d'un yen plus faible. Suzuki Motor pénalisé par le ralentissement du marché indien.

En bref ailleurs. Burberry abaisse ses prévisions à cause de la situation en Chine. Une de plus : ViacomCBS va lancer sa propre plateforme de streaming. Le fonds activiste Elliott a investi 2,5 Mds$ dans Softbank. Warner Music Group veut entrer en bourse. L'e-cigarette n'a pas dit son dernier mot : Juul lève 700 M$ auprès d'investisseurs. SpaceX devrait filialiser Starlink et poursuivre son projet d'entrée en bourse. Intelsat aurait trouvé un accord avec la FCC aux Etats-Unis pour obtenir des garanties lui permettant d'éviter de passer par la case faillite.

Ça publie. AbbVie, Softbank, Honda, Neste, DSV, Umicore…