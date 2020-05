EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Safran, JCDecaux, Lagardère, Genfit, Virbac, Uber, Nissan, Exor...

En France

L'Oréal s'adapte. L'Oréal renonce à accroître son dividende (maintenu à 3,85 EUR). Le groupe a en outre annoncé hier soir la tenue de son assemblée générale à huis clos, la baisse de la rémunération de son PDG et le lancement d'un programme de solidarité environnementale et sociale.

Des refinancements. Safran a émis 800 M€ d'OCEANE 2027. Legrand a émis 600 M€ d'obligations à 10 ans avec un coupon de 0,75%.

Eiffage mise sur son carnet. Le chiffre d'affaires d'Eiffage a baissé de 4,3% à 3,7 Mds€ au premier trimestre, mais le carnet de commandes s'est étoffé de 5% à 15 Mds€. Dans les concessions, le déconfinement aura évidemment un impact direct sur le chiffre d'affaires. Dans les travaux, des chantiers-pilote ont repris mi-avril, pour tester les protocoles. La situation provoquera quoi qu'il en soit une baisse des résultats et des revenus sur l'exercice entier. Le groupe se montre résolument confiant sur l'avenir.

Trou d'air pour JCDecaux. Le chiffre d'affaires de JCDecaux au premier trimestre chute de 13,9% à 723,6 M€, la société est dans l'incapacité de fournir des prévisions 2020. Les dirigeants s'attendent à un impact considérable à court terme sur l'activité, mais sont incapables de disposer de la visibilité suffisante sur l'exercice pour formuler des prévisions. En mars, ils avaient annoncé renoncer au versement d'un dividende.

Lagardère se défend. Arnaud Lagardère ne veut pas d'un démantèlement du groupe fondé par son père, a-t-il expliqué aux Echos. "La commandite, ce n'est pas vraiment le sujet d'Amber. Leur sujet, c'est de gagner de l'argent, le plus vite possible, en démantelant le groupe", explique le dirigeant, en référence aux 18% du capital détenus par le fonds, qui a échoué à renverser la gouvernance lors de la dernière AG. L'entreprise songe à se renforcer dans l'édition aux Etats-Unis, pourquoi pas le dossier Simon & Schuster, que beaucoup d'acteurs lorgnent. Son expansion dans le "duty free" n'est, compte tenu des circonstances, pas vraiment un atout.

Star déchue. Une chute de 66% pour Genfit hier, après l'échec de l'Elafibranor en phase III dans la NASH. C'est un sacré revers pour l'un des fers de lance de la biotechnologie française. Le laboratoire conserve des programmes annexes, dont un avec Elafibranor dans la PBC, mais le scénario de base est abandonné.

Virbac cède Sentinel. Le laboratoire vétérinaire a signé un accord pour vendre à MSD Santé Animale (Merck) ses produits sous marque Sentinel aux Etats-Unis, pour 400 M$. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d’Eli Lilly pour 410 M$. L'impact négatif sera de 55 M$ sur le chiffre d'affaires et d'environ trois points d'Ebitda en année pleine pour Virbac.

En bref. Edenred renforce sa position sur le marché brésilien avec l’acquisition des activités d’avantages aux salariés de Cooper Card. Groupe ADP va porter de 375 à 450 M€ son plan d'économies. Safe Orthopaedics dépose plusieurs marques au Japon. Enertime crée une filiale pour se développer dans les services énergétiques industriels. SES-imagotag décale son assemblée générale. Thermador fait le point sur son activité dans le contexte du Covid-19. Boostheat tiendra son assemblée générale à huis-clos. Lacroix, Vente-Unique, SII, Dalet, Olympique Lyonnais, Ober, Qwamplify, Keyrus, Metabolic Explorer, PCAS, Sidetrade, ESI Group, Rothschild et Actia ont publié leurs trimestriels.

Sur les autres marchés

Une vaste réorganisation. Nissan prévoirait un plan d'économies de 2,8 Mds$. Les informations, obtenues par Bloomberg, laissent penser que le constructeur japonais a l'intention de casser la spirale négative qui s'est emparée de son activité depuis trois ans. Une nouvelle qui va dans le sens des rumeurs récentes. Reuters avait en effet annoncé dernièrement un recentrage de l'entreprise sur ses principaux marchés.

GhrubhUber ? Uber serait en discussions pour racheter le livreur de repas GrubHub, selon plusieurs rumeurs concordantes. CNBC a rapporté dans la nuit que les deux entreprises auraient échoué à s'entendre sur un échange d'actions. Toutefois, les tractations pourraient continuer.

Ça redémarre. La Californie autorise Tesla à reprendre la production si le constructeur automobile suit les protocoles requis. Après l'opération victimisation d'Elon Musk, qui a même reçu le soutien de Donald Trump dans cette affaire, les autorités ont permis à Tesla de recommencer à produire. En respectant les obligations réglementaires. Presque un non-événement donc.

420 USD l'action BlackRock. PNC Financial place ses actions BlackRock à 420 USD pièce. Le gestionnaire va racheter 2,65 millions de ses propres actions dans le cadre de cette opération, à un cours préférentiel de 414,96 USD. PNC détient 34,8 millions d'actions, représentant 22,4% du capital de BlackRock. Il a annoncé en début de semaine son intention de sortir du tour de table. L'action BlackRock cotait 493,11 USD avant l'annonce de la sortie. Elle s'échangeait hier à la clôture à 454,44 USD.

Gros Flop. Covéa renonce au rachat pour 9 Mds$ de Partner Re (Exor). Le holding de la famille Agnelli a pris acte de la décision de l'assureur français. Le réassureur restera donc dans le giron d'Exor, qui n'a pas l'intention de le brader. Les ambitions de Covéa sont une nouvelle fois contrariées, le groupe ayant déjà des rapports forts compliqués avec la Scor en France.

Le temps des annulations. Boeing n'a reçu aucune commande d'avion commercial en avril et voit son carnet de commandes passer sous les 5000 unités, sous le coup des annulations. Le mois dernier, l'industriel a retiré 108 B737MAX de son carnet et biffé 101 autres avions commandé par des compagnies qui n'auront pas les moyens de les acheter.

O'Leary contre-attaque. Ryanair saisit la justice européenne sur les aides apportées à certaines compagnies aériennes du vieux continent. Le transporteur dirigé par le bouillant Michael O'Leary ne faillit pas à sa réputation de héraut du libre-échange. Il reproche les prêts garantis dont bénéficie SAS en Suède et les exonérations fiscales qui profitent aux compagnies françaises dans l'Hexagone. "Nous ferons appel de toute décision de la Commission européenne sur des aides gouvernementales qui crée une discrimination illégale entre compagnies aériennes", a précisé Ryanair.

En bref. Alcon Inc augmente ses revenus de 3% au T1, mais les résultats se contractent sous l'effet des surcoûts liés au coronavirus. Salvatore Ferragamo a enregistré une perte de 41 M€ au premier trimestre, à cause d'une chute de 30% de ses revenus, mais les objectifs de moyen terme sont confirmés. Landis+Gyr décroche une commande pour 350 000 compteurs intelligents aux Etats-Unis. Luckin Coffee se sépare de son CEO, Jenny Qian, sur fond d'enquête sur les pratiques comptables. Commonwealth Bank of Australia va céder le contrôle de sa gestion de fortune à KKR. Vedanta Limited pourrait quitter la cote. Porsche a accru sa participation dans Volkswagen à 53,3%. Volvo renonce à distribuer un dividende. ABN Amro prévoit de prendre 2,5 Mds€ de dépréciations cette année. TUI AG brûle 250 M€ de cash par mois. Sony enregistre une baisse de 57% de ses bénéfices au quatrième trimestre de l'exercice 2019/2020, et ne peut produire d'objectifs annuels. La Commerzbank est déjà déficitaire au premier trimestre 2020.

Ça publie. Tencent Holdings, Cisco Systems, Sony Corporation, Takeda, Verbund, Deutsche Wohnen, A.P. Møller - Mærsk, DiaSorin, ABN Amro, Ageas, Euronext, Pirelli…