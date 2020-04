EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Société Générale, Total, Peugeot, Elis, Theranexus, Brembo, Marriott...

L'auto dans le dur. Les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté de 72,25% en mars à cause du confinement, a annoncé le CCFA. Une information qui tombe sans surprise au regard des circonstances. Après le secteur du tourisme, celui de l'automobile est l'un des plus sensibles à la crise actuelle, d'autant plus que sa visibilité est mauvaise, du moins à court terme, même en cas de reprise car les consommateurs ne se rueront sûrement pas sur des achats de véhicules une fois le confinement levé.

Azzaro et Mugler chez L'Oréal. L'Oréal finalise l'acquisition des marques Mugler et des parfums Azzaro auprès de Clarins, après la levée des conditions suspensives. L'opération avait été annoncée à la fin du mois d'octobre 2019. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Toutefois, le périmètre récupéré a généré 340 M€ de revenus en 2018, ce qui peut donner une indication sur le prix payé. Bernstein l'évaluait en octobre dernier à 1,3 Md€, sur la base des multiples moyens constatés dans le secteur (environ 3,9 fois les ventes).

Les agences tranchent. Moody's a abaissé de stable à négative la perspective d'évolution de la notation crédit AA3 de Total, pour intégrer la double crise pétrolière et du coronavirus. Fitch a de son côté placé la note de Coface sous surveillance négative. Beaucoup d'ajustements sont en cours dans les agences de notation.

Les dividendes sur la sellette. La Société Générale renonce à son dividende 2019, comme Natixis, Sword, Eiffage, Savencia, Groupe ADP, Fiducial Office Solutions et Nexans. Gecina et Plastic Omnium ont réduit les leurs. Les entreprises continuent à préserver leurs ressources face au manque de visibilité actuel. Les pouvoirs publics maintiennent la pression et seront vigilants sur les politiques de rémunération des actionnaires et des dirigeants pour les sociétés qui utilisent les mesures de soutien de l'Etat.

Présence physique prohibée. Plusieurs assemblées générales auront lieu à huis clos, notamment celles de Sanofi, Natixis, Gecina ou de la Société Générale, pour ne citer que celles qui ont été confirmées hier soir.

Encore des ajustements liés au coronavirus. Elis, Osmozis, Generix, Fromageries Bel, Aperam, Unibel, Noxxon, Balyo communiquent sur les conséquences du Covid-19. Par ailleurs, 19 pensionnaires d'un établissement Korian de Mougins sont décédés à cause du coronavirus, en dépit des mesures sanitaires mises en place dans les EHPAD.

Biotech / Medtech time. Theranexus obtient des résultats concluants en phase II avec THN102 dans la maladie de Parkinson. La FDA autorise AB Science à recruter des patients pour la phase III de masitinib dans la Sclérose Latérale Amyotrophique. Eurobio Scientific lance le test automatisé MagLumi COVID-19 de son partenaire SNIBE pour la sérologie COVID-19. Pixium Vision dispose de nouveaux résultats porteurs pour son système Prima dans la DMLA sèche. Safe Orthopaedics obtient l'homologation de SteriSpine PS 2e génération au Japon.

En bref en France. Orange emprunte 1,5 Md€ sur le marché obligataire à 7 ans et 12 ans, avec des coupons respectifs de 1,25 et 1,625%. Ipsen donne 2 M€ à l'Institut Pasteur. La famille Bourrelier conteste en justice la demande d'OPR de trois actionnaires de Bourrelier Group. Drone Volt réalise un placement privé de 0,41 M€. Amoeba amende ses accords avec la BEI et prépare une émission de BSA. Sergiy Bulavin prend la direction générale d'Agrogeneration. Umalis songe à une augmentation de capital. Vergnet, Claranova, DLSI, Munic, Samse, Lebon, Altur, Maurel, IT Link et Lumibird ont publié leurs comptes.

Le M&A a du plomb dans l'aile. Xerox renonce à son offre hostile de 35 Mds$ sur HP Inc en raison des conditions de marché. Une décision dont HP, farouchement opposé à la transaction, ne se plaindra pas. Plus globalement, les grosses opérations de rapprochement en cours de négociation capotent, à l'image de la revue stratégique d'Axalta Coating, qui vient d'être abandonnée. Mais pas toutes, puisqu'apparemment, Asahi, qui a obtenu un feu vert conditionnel de l'antitrust australien pour racheter les actifs locaux d'Anheuser-Busch Inbev, devrait aller au bout de l'opération.

L'amour à l'italienne. Brembo a pris 2,43% du capital de son compatriote Pirelli dans une approche "de long terme". L'équipementier automobile spécialisé dans les systèmes de freinage a tenu à souligner que son investissement n'a rien de spéculatif. Pirelli n'avait manifestement pas été informé de l'opération, mais son CEO y voit un signe de confiance. Brembo avait laissé entendre dernièrement être intéressé par de la croissance externe, peut-être même d'un acteur plus gros que lui. Le groupe bergamasque pèse 2,2 Mds€ en bourse, tandis que Pirelli affiche 3,3 Mds€.

Le calendrier est respecté. Fiat Chrysler Automobiles n'a pas évoqué de retard dans le processus de rapprochement en cours avec Peugeot durant une téléconférence avec les syndicats mardi, a déclaré le syndicat italien de la métallurgie FIOM. Le constructeur transalpin a toutefois confirmé que ces plans de développement industriel seront bouleversés par le coronavirus.

Oops I did it again. Marriott International a fait état d'une nouvelle fuite de données clients massive, la 2e en 18 mois. Les données auraient été exposées via les droits de deux salariés chez un franchisé. L'incident a démarré mi-janvier et a été identifié à la fin du mois de février. A priori, les informations qui ont été compromises ne comprenaient pas de mot de passe ni de données bancaires.

Les dividendes bancaires disparaissent. Au Royaume-Uni, HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Standard Chartered et Royal Bank of Scotland ont toutes suspendu le paiement du solde de leurs dividendes, en se pliant aux recommandations des autorités prudentielles. En Europe continentale, plusieurs banques ont fait de même, mais pas toutes (UBS Group et Crédit Suisse ont maintenu leurs dividendes par exemple). Certaines attendent encore de se prononcer.

En bref ailleurs. News Corp vend son activité de coupons de réduction pour 235 M$ au fonds Charlesbank Capital Partners. La justice new-yorkaise va enquêter sur le licenciement du leader de la fronde des salariés des entrepôts logistiques d'Amazon.com. Macy's et Raytheon vont quitter le S&P500 au profit de Otis et Carrier Global. Adidas abandonne son programme de rachat d'actions et Continental ses objectifs.