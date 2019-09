EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Vivendi, BNP Paribas, Air France, Innate Pharma, Thomas Cook, Boeing...

Compromis fiscal. L'Oréal a conclu avec le fisc français un accord de règlement d'un différend sur la base imposable de plusieurs filiales qui se traduira par une charge exceptionnelle d'environ 320 M€ dans les comptes 2019. Le contentieux portait sur les divisions Lancôme Parfums et Beauté, Cosmétique Active International et Prestige et Collections International, principalement sur l'impôt sur les sociétés des années 2014 à 2018. Le groupe souligne que le différend est soldé "sans pénalités". Il n'y aura pas d'impact additionnel.

La guerre continue. Vivendi n'aurait pas mis en œuvre son droit de retrait du capital de Mediaset, qui prenait fin à minuit hier soir, ce qui laisse penser que le groupe va continuer à faire valoir ses droits. Les informations de Reuters tendent à démontrer que Vivendi va porter la bataille judiciaire hors d'Italie, notamment en Espagne et aux Pays-Bas.

Verallia arrive. C'est le retour des opérations d'envergure sur Euronext Paris : Verallia annonce que son prix d'IPO sera dans la fourchette 26,50 à 29,50 EUR.

Mayday. XL Airways appelle Air France-KLM à l'aide. "Air France peut bouger. Le PDG du groupe, Ben Smith, en a le pouvoir. Il doit mettre XL chez Air France", a affirmé Laurent Magnin, le PDG de XL, au JDD. Le transporteur aurait besoin de 35 M€ pour se relancer.

Go West. Innate Pharma a déposé son document de base en vue d'une introduction sur le Nasdaq. Le laboratoire français n'a pas encore déterminé la taille de l'offre ni le prix des actions qui seront proposées. Si l'opération est couronnée de succès, elle permettrait à Innate de rejoindre d'autres sociétés hexagonales cotées aux Etats-Unis, comme Genfit ou DBV Technologies.

En bref en France. Neopost devient Quadient. Le conseil d'administration d'Altran recommande l'offre de Capgemini. BNP Paribas rachète les activités Prime Finance et les Electronic Equities de Deutsche Bank, a appris Bloomberg. Airbus vexé que Madrid confie à Indra la coordination de la participation espagnole au futur jet de combat européen. Ipsen a présenté des données additionnelles de phase III sur la supériorité de cabozantinib sur régorafénib dans certaines conditions. Neoen signe un contrat de vente d'électricité verte à Google. Figeac Aero muscle sa direction. Advicenne présentera huit posters sur des résultats positifs d'ADV7103 dans des conférences d'ici la fin de l'année. Société Française de Casinos finalise la vente de l'établissement de Capvern. Integragen, Soditech, Pharmagest, Alpha Mos et Adthink ont publié leurs comptes.

Fin du voyage. Le britannique Thomas Cook est acculé à la faillite : des centaines de milliers de passagers vont devoir être rapatriés. La plus vieille agence de voyages du monde est placée en liquidation des aujourd'hui. "Je voudrais m'excuser auprès de nos millions de clients, et milliers d'employés, de fournisseurs et de partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années", a écrit le directeur général Peter Fankhauser dans un communiqué. Le groupe emploie environ 21 000 personnes, et dispose d'une flotte aérienne d'une centaine d'appareils.

Purge. Après les annonces de la Société Générale et de Commerzbank la semaine dernière, la banque européenne totalise 44 000 annonces de suppressions de postes depuis le début de l'année. L'Agefi rapporte en outre ce matin que BNP Paribas AM devrait supprimer une centaine de postes à Paris, soit 10% de ses effectifs.

Bakkt est actif. L'Intercontinental Exchange propose depuis hier soir des contrats à terme sur le Bitcoin, via sa plateforme dédiée Bakkt. Les cours du Bitcoin ne réagissent pas et demeurent ce matin autour de 10 000 USD.

L'enquête avance. L'Indonésie met en cause la conception et la supervision des Boeing 737MAX dans l'enquête sur le crash de la Lion Air, a appris le Wall Street Journal. Les conclusions préliminaires du rapport n'ont pas été commentées par les différentes parties. Le quotidien des affaires croit aussi savoir que des enquêteurs américains spécialisés dans les catastrophes aériennes sont sur le point d'annoncer une série de recommandations de sécurité, visant à la fois l'avionneur et la FAA.

En bref ailleurs. S&P a abaissé la notation crédit d'Atlantia à "BBB-", le niveau le plus bas de la catégorie d'investissement. L'administrateur délégué de Leonardo critique vis-à-vis d'un rapprochement avec son compatriote Fincantieri, récemment évoqué par l'ex-président du Conseil Matteo Renzi. Walmart va cesser de vendre des cigarettes électroniques, a appris Reuters sur la base d'un mémo interne. La pression s'accroît sur le CEO de WeWork, dont certains administrateurs, dont le représentant de Softbank, demanderaient la mise en retrait après les revirements successifs sur l'entrée en bourse. Vonovia va racheter Hembla pour 1,14 Md€, soit 215 SEK par action. L'indien Petronet LNG signe avec l'américain Tellurian un accord pour développer le projet de gaz naturel liquéfié Driftwood en Louisiane.