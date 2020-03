EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Air France, Sanofi, Renault, Groupe ADP, TechnipFMC, TUI, Microsoft...

Du gel hydroalcoolique Dior. LVMH va utiliser ses capacités de production cosmétiques (Dior, Guerlain, Givenchy) pour fabriquer gratuitement de grosses quantités de gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. Les usines de Chartres, Beauvais et Saint-Jean-de-Braye sont mobilisés à compter d'aujourd'hui. Le gel produit ira en priorité aux 39 établissements de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Des aides à la santé. Sanofi a créé un fonds d'amorçage pour "soutenir l'effort de recherche des équipes de l'AP-HP" qui luttent contre l'épidémie. Tikehau Capital fera un don aux AP-HP. La filière s'organise : tout le monde a bien compris qu'il faut rapidement sortir de l'ornière au bénéfice de tous.

Des remous dans la chaîne d'approvisionnement. Deux usines espagnoles de Renault vont brièvement cesser la production aujourd'hui, faute d'approvisionnement en pièces détachées. "Hier, nous n'avions pas de problème et maintenant, nous devons arrêter pendant deux jours à partir de lundi à Palencia et Valladolid", a indiqué un porte-parole du constructeur. Le groupe emploie environ 6000 personnes sur les deux usines.

Au chevet d'Air France KLM. Paris et La Haye se tiennent prêtes à aider Air France-KLM au besoin, mais la rumeur d'un "renflouement" public, propagée par Les Echos, a été démentie par une source au ministère des finances. La branche néerlandaise va supprimer 1500 à 2000 emplois dans les mois qui viennent pour faire face à la crise.

Les aéroports frappés aussi. Les aéroports parisiens vont rester ouverts, mais certains terminaux vont fermer, comme Orly 2 mercredi et deux terminaux à Roissy d'ici la fin de la semaine, dont le 2G. Groupe ADP a annoncé ce matin les détails d'un plan d'adaptation et des prévisions assez précises de l'impact d'une réduction majeure du trafic. Je ne détaille pas tout mais c'est trouvable ici. Et évidemment susceptible d'évolution.

Le divorce attendra. TechnipFMC renonce, pour l'instant, à se scinder en deux entités, compte tenu des conditions de marché, et confirme son projet une fois les remous passés. Toutefois, le management "confirme que la justification stratégique de la séparation demeure inchangée". Le secteur des services pétroliers, laminé il y a cinq ans, se retrouve à nouveau dans une situation délicate.

En bref en France. La cour d'appel de Paris confirme la conformité de l'offre publique d'achat de Capgemini sur Altran. Lagardère reporte sa journée investisseurs. Bureau Veritas reporte son assemblée générale. La directrice générale de Baccarat, Daniela Riccardi, va quitter son poste à la fin du mois, le président du conseil d'administration assurant l'intérim jusqu'à la désignation de son successeur. Carbios a publié ses résultats.

TUI fait le dos rond. TUI AG va faire appel à la garantie de l'Etat allemand pour franchir le défi du coronavirus. Le groupe a annoncé hier la suspension de la plupart de ses opérations de voyage, jusqu'à nouvel ordre. Les prévisions 2020 ont évidemment été annulées. Le groupe souligne qu'il dispose de 1,4 Md€ de liquidités et qu'il met tout en œuvre pour limiter la consommation de cash. Le recours à la garantie publique offre davantage de flexibilité.

Une page se tourne. Bill Gates va quitter le conseil d'administration de Microsoft pour consacrer plus de temps à des activités philanthropiques, mais restera conseiller technique de l'entreprise qu'il a créée. "Ce fut un honneur et un privilège immenses de travailler et d'apprendre avec Bill pendant toutes ces années", a déclaré Satya Nadella, le patron de Microsoft.

Turbulences maximum pour les compagnies aériennes. Lufthansa ne versera pas de dividende 2019 à cause du coronavirus. La compagnie scandinave SAS AB va mettre en chômage technique environ 10 000 salariés, soit 90% de son effectif total, après avoir cessé la plupart de ses vols. American Airlines réduit de 75% ses liaisons internationales. United Airlines a démarré des discussions avec ses syndicats pour planifier une réduction de sa masse salariale.

Finie la queue à la caisse. Amazon.com ferait la cour à de grands distributeurs comme Walmart et Target pour promouvoir sa technologie de magasin sans caissier, selon le Wall Street Journal. Il y a quelques jours, plusieurs articles étaient parus sur les ambitions du géant du commerce en ligne dans cette nouvelle spécialité.

En bref ailleurs. Roche place ses salariés non indispensables sur ses sites en télétravail, mais laisse ses installations ouvertes et maintient la production et l'exploitation. Nike ferme temporairement de nombreux magasins dans le monde, y compris aux États-Unis tandis qu'Apple ferme tous ses magasins hors de Chine jusqu'au 27 mars. Ferrari suspend pour deux semaines la production de ses usines de Maranello et de Modène à cause de difficultés d'approvisionnement. Les trains de la Jungfraubahn à l'arrêt, du chômage partiel en vue. OC Oerlikon décroche trois contrats en Chine. Les grandes banques américaines ont cessé leur programme de rachat d'actions pour disposer de ressources additionnelles pour irriguer l'économie. De nombreuses assemblées générales sont reportées à travers le monde.