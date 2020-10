EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Axa, Renault, Eurofins, Rémy Cointreau, Nestlé, Gilead, Daimler...

En France

Epoustouflant ? LVMH enregistre une contraction de 7% de ses ventes au T3, portant l'évolution à -21% sur 9 mois. Le marché salue ce qui est considéré comme une solide performance, malgré la baisse. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 465 à 500 EUR. Jefferies est époustouflé par la croissance organique de 12% enregistrée par la division mode et maroquinerie.

Axa réduit la voilure. Axa finalise la cession de ses activités en Europe centrale et orientale. L'acquéreur, l'autrichien Uniqa, débourse 1 Md€ pour les activités vie et épargne, dommages et retraite en Pologne, République tchèque et Slovaquie.

Renault lève le voile sur l'électrique. Deux informations sur Renault aujourd'hui. D'abord, le groupe lance sa deuxième génération électrique avec une nouvelle Mégane. La future voiture, dont la version définitive sera dévoilée en 2021, inaugure chez Renault la plateforme électrique CMF-EV de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi installée à Douai. Le groupe en a profité pour dévoiler le petit SUV Dacia Spring, qui sera importé de Chine. Ensuite, Renault a confirmé avoir utilisé en partie le prêt garanti par l'Etat, mais pas à cause de problèmes de liquidités, mais pour ne pas perdre le bénéfice de cette facilité de crédit de 5 Mds€, a expliqué le président, Jean-Dominique Senard.

J. de Telmont rejoint RCO. Rémy Cointreau poursuit son retour dans le Champagne avec l'acquisition de J. de Telmont, une maison de Damery fondée en 1912. "Notre ambition est de développer la marque J. de Telmont, en particulier à l'international, tout en protégeant sa démarche de Maître Artisan champagne, et en montant en puissance en matière d'agriculture bio / biodynamique, à l'heure où seuls 3% des vignobles de Champagne sont certifiés agriculture biologique", a indiqué Ludovic du Plessis, qui va prendre les rênes de la maison.

En bref

Dans le monde

Redémarrage. Le marché automobile européen a renoué avec la croissance en septembre, une première depuis le début de l'année. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,1% le mois dernier, a indiqué l'ACEA, dans les pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse). Soit 1 300 048 unités. Les performances sont contrastées par pays, avec une progression de 8,4% en Allemagne et de 9,5% en Italie mais une baisse de 13,5% en Espagne et de 3% en France.

Les eaux américaines de Nestlé en vente. Reuters a appris que Nestlé a lancé la cession de ses eaux américaines, qui pourrait rapporter jusqu'à 5 Mds$. Les marques Pure Life et Poland Spring sont notamment concernées. Morgan Stanley a été chargé de trouver preneur. Des fonds de private equity, Apollo est cité, seraient sur les rangs.

Côté résultats. Daimler a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une reprise plus rapide que prévu du marché automobile. AB Volvo fait mieux que prévu sur l'opérationnel mais pas sur les revenus. Hewlett Packard Enterprise vise des résultats plus élevés que prévu en 2021. Rio Tinto a enregistré une baisse de 4,6% de ses expéditions de minerai de fer au troisième trimestre en raison de la maintenance planifiée de ses principaux actifs de Pilbara en Australie. Les résultats de Temenos sont en hausse en dépit d'une activité qui recule.

Encore une polémique. Le remdesivir de Gilead ne raccourcit pas les délais de guérison de malade atteints par le coronavirus, indique l'OMS. L'organisation a publié des données qui doivent encore être analysées. Gilead estime que les données remontées ne sont pas cohérentes avec ses propres pointages. "Nous sommes préoccupés que les données provenant de cette étude mondiale ouverte n'aient pas fait l'objet de l'examen rigoureux nécessaire pour permettre une discussions scientifique constructive", s'est empressé d'annoncer le laboratoire américaine, dont le traitement a été autorisé en urgence par la FDA le 1er mai dans le traitement du coronavirus.

En bref

Pfizer et BioNTech se sont déclarées confiantes pour la disponibilité de leur candidat-vaccin le moment venu.

Les actionnaires de Varian acceptent le rachat par Siemens Healthineers.

IG Metall veut une nationalisation partielle de ThyssenKrupp, en proie à d'importantes difficultés.

Twitter a connaissance que ses utilisateurs connaissent des difficultés pour publier des messages et utiliser la plateforme et travaille à résoudre le problème.

Le vice-président de Citigroup, Ray McGuire, va quitter son poste, pour briguer la mairie de New York selon le New York Times.

Blackstone va vendre BioMed Realty pour 14,6 Mds$.

Ant Group relève sa valorisation d'IPO à 280 Mds$.

Hon Hai Precision (Foxconn) veut devenir un fournisseur incontournable des véhicules électriques sous 5 ans.

Ça publie. Honeywell, Bank of New York Mellon, Sandvik, Schlumberger, Elisa, Getinge, VAT Group…