EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Casino, Edenred, DBV Technologies, Renault, UCB, LafargeHolcim...

Luxe, calme et volupté. LVMH a publié une croissance organique de son chiffre d'affaires plus élevée que prévu au 3e trimestre, en dépit des troubles à Hong Kong. Les revenus sont en progression de 17% en données brutes et de 11% en données organiques. Toutes les divisions sont en progression, avec une nouvelle fois une mention spéciale pour la branche mode & maroquinerie, à créditer d'une progression de 18%. Une "très forte croissance organique", souligne Luca Sola, chez Bernstein, pas surpris d'un impact modeste des manifestations à Hong Kong.

Du mouvement dans l'Alliance. Des sources concordantes tendent à confirmer les informations publiées hier par Le Figaro, selon lesquelles le directeur général de Renault, Thierry Bolloré, et sur la sellette. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré avoir toute confiance en Jean-Dominique Senard et dans le conseil d'administration de Renault pour choisir la meilleure gouvernance possible. Senard est rentré hier soir du Japon où Nissan a chamboulé sa direction. Le processus de sélection du nouveau directeur général n'aurait toutefois pas démarré.

Casino se recentre. Casino va céder à LDC son site de transformation, conditionnement et commercialisation de produits de volaille Luché Tradition Volailles. Le site emploie 131 salariés près du Mans. Le recentrage se poursuit, dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées.

Des sanctions en vue. Edenred, Sodexo, Up et Natixis sont sous la menace d'une amende pour pratiques anticoncurrentielles. Le Figaro a appris que le quatuor avait mis en place un système lui permettant d'échanger régulièrement des informations sur la stratégie commerciale entre 2002 et 2015. Dans les documents de référence de certains des protagonistes, il est fait référence à une enquête en cours, a priori celle-ci.

DBV fait le plein. DBV Technologies va finalement lever un montant brut de 143 M$ dans le cadre de l'opération annoncée avant-hier (placement d'ADS et placement privé), après exercice de la clause de surallocation de l'opération. Un signal positif pour la société.

En bref en France. En septembre, le montant quotidien moyen des transactions a reculé de -6,3% sur un an chez Euronext. Korian rachète une clinique spécialisée dans les maladies respiratoires et allergiques dans les Hautes-Alpes. Tikehau place 500 M€ d'obligations à 7 ans au taux de 2,25%. Lagardère place également 500 M€ à 7 ans, à 2,125% de coupon. Nicox amende son contrat de financement avec Kreos. Valbiotis veut lever jusqu'à 8,3 M€. Abivax réalisera une présentation lors du congrès UEG. DMS obtient une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer une offre publique sur Hybrigenics. Retrait obligatoire en vue sur Officiis Properties. Christian Dior, Olympique Lyonnais, Bastide ont publié leurs comptes.

LHN renoncerait à une division de BASF. LafargeHolcim aurait renoncé à racheter les activités de chimie de la construction de BASF, a appris Bloomberg, car l'Allemand était trop gourmand sur le prix, qui avoisinerait 3 Mds€. En juillet, l'agence financière était déjà à l'origine de la rumeur d'intérêt du franco-suisse, en précisant que d'autres acquéreurs potentiels étaient alors sur les rangs, en particulier des fonds d'investissement bien connus.

UCB casse sa tirelire. UCB va racheter Ra Pharmaceuticals, un laboratoire coté sur le Nasdaq dont le principal candidat, zilucoplan, un inhibiteur de C5, est en phase III. Les deux conseils d'administration se sont mis d'accord sur un prix de 48 USD l'action, soit une facture de 2,5 Mds$ (2,2 Mds€) ou 2,1 Mds$ en incluant la trésorerie disponible de Ra. Elle sera financée par les ressources actuelles de la société et de nouvelles lignes de crédit.

Givaudan dans les clous. Le spécialiste des arômes et parfums a vu ses revenus progresser de 14,5% après neuf mois d'activité en 2019, à 4,66 MdsCHF (en ligne avec le consensus AWP). En données comparables, la croissance de Givaudan atteint 6,4%. Les objectifs de moyen terme sont confirmés.

En bref ailleurs. Apple a supprimé une application, HKmap.live, utilisée par les manifestants de Hong Kong pour suivre les mouvements policiers. Mark Zuckerberg (Facebook) sera auditionné par une commission de la chambre des représentants américaine sur la Libra dans le courant du mois. Selon le New York Times, les États-Unis vont accorder des licences à certaines sociétés américaines pour fournir des équipements "non-sensibles" à Huawei. Samsung Display, la filiale de Samsung Electronics spécialisée dans les écrans, va investir 11 Mds$ d'ici 2025 pour se moderniser. Fidelity rejoint ses rivaux pour abolir les frais de transactions sur les ordres passés en ligne.

