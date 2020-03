EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Casino, Total, Renault, FDJ, Soitec, Netflix, Apple

Soldes sur la joaillerie. LVMH pourrait acheter des actions Tiffany au fil de l'eau, selon Bloomberg, avec le feu vert du conseil d'administration de l'Américain, feu vert qui pourrait arriver aujourd'hui. LVMH avait lancé une OPA amicale après avoir scellé un accord en novembre. L'action du joaillier américain cotait jeudi soir autour de 126,50 USD alors que le prix d'achat proposé par le Français et validé par le conseil d'administration de sa cible est de 135 USD.

Casino vend 567 Leader Price à Aldi. Casino a signé une promesse avec Aldi France en vue de la cession de 3 entrepôts et de 567 magasins Leader Price en France métropolitaine, pour une valeur d’entreprise de 735 M€ (dont 35 M€ de complément de prix versé en cas de respect d’indicateurs opérationnels durant une période de transition). Casino restera propriétaire de la marque Leader Price pour continuer à l’exploiter selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l’International.

Total fait dans l'austérité. Total a suspendu son programme de rachat d'actions et gelé ses embauches en réponse à la crise actuelle. Le groupe a racheté 1,75 Md$ d'actions en 2019 et prévoyait 2 Mds$ additionnels si le baril restait proche des 60 USD, soit deux fois son cours actuel. Le management estime que les mesures annoncées vont permettre de mobiliser 5,5 Mds$.

Pilotage à distance. Renault réunit aujourd'hui son conseil d'administration pour faire le point sur la crise provoquée en Europe par l'épidémie de coronavirus. D'après les informations de Reuters, la réunion doit avoir lieu à 15h00 par vidéoconférence. Il sera question du soutien de l'Etat français et d'un éventuel report de l'assemblée générale, prévue le 24 avril.

La FDJ n'est pas immunisée. La Française des Jeux fait le point sur son activité et ses perspectives. Le coronavirus va lourdement grever les comptes, à cause des fermetures, du gel des compétitions sportives et de la suspension du jeu Amigo, pour éviter les rassemblements. Un nouveau point est prévu le 21 avril lors de la publication des revenus du 1er trimestre.

Une actualité bouleversée. Beaucoup d'autres entreprises communiquent sur les conséquences du coronavirus, dont :

En bref en France. Electricité de France a la capacité financière pour assumer le report de factures. Total se renforce dans l'éolien avec l'acquisition de Global Wind Power France. Les porteurs des OCEANE 2023 de Soitec ont approuvé un apport partiel d'actif au profit de la filiale Soitec Newco, future Soitec Lab. Voltalia a signé un contrat de vente d'électricité et a commencé la construction du parc éolien VSM 3 à Serra Branca au Brésil. Nacon sortira WRC 9 le 3 septembre et pérennise ses accords pour les deux versions suivantes. Cegedim, SpineGuard, Engie EPS, Supersonic Imagine ont publié leurs résultats.

Les conséquences du Covid-19.

Les Républicains ont présenté au Sénat US un projet de loi permettant d'accorder 58 Mds$ de prêts garantis aux compagnies aériennes, après l'appel au secours des transporteurs comme American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines.

Air Canada va supprimer 5100 emplois à cause des conséquences du coronavirus.

Tesla a suspendu la production de véhicules électriques dans son usine californienne de Fremont à partir du 23 mars.

A ce stade, Enel, l'EDF italien, n'attend pas un impact démesuré du coronavirus sur ses résultats.

Volvo renonce à son projet de dividende exceptionnel, compte tenu des circonstances.

Implenia limite les activités sur ses chantiers.

Toujours dans la tourmente. Boeing songe à suspendre son dividende et devrait supprimer des emplois sur ses sites américains, selon le Wall Street Journal. Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi la démission de son conseil d'administration de Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Donald Trump aux Nations unies, opposée à la demande de sauvetage public formulée par l'industriel.

Fin des rachats. Beaucoup d'entreprises stoppent leurs rachats d'actions (cf. par exemple Total), ce moyen d'améliorer mécaniquement la rémunération des actionnaires pour les sociétés qui ne savent pas trop quoi faire de leurs liquidités. On reparlera probablement dans les mois qui viennent des milliards dépensés ces dernières années dans ces programmes par certains secteurs. Allez, au hasard, les compagnies aériennes américaines. Quand elles auront été sauvées sur fonds publics (et elles le seront), la question se posera de savoir si la trésorerie n'aurait pas été mieux utilisée ailleurs.

Netflix joue le jeu. Netflix a réduit les débits sur tous ses flux en Europe pendant 30 jours pour alléger la pression sur l'internet, estimant que "cela permettra de réduire le trafic de Netflix sur les réseaux européens d'environ 25% tout en assurant un service de bonne qualité". "M. Hastings a fait preuve d'un grand sens des responsabilités et de la solidarité", s'est réjoui le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, en saluant la réactivité du patron de Netflix. Breton avait appelé les plateformes de streaming à faire des efforts pour libérer de la bande passante.

L'iPhone rationné. Apple limite les achats d'iPhones en ligne à deux terminaux par personne sur sa boutique, notamment en Chine et aux Etats-Unis, pour éviter la création d'un marché parallèle (ce fut le cas en 2007 lors du lancement du premier iPhone). Le groupe semble ainsi vouloir éviter la revente de terminaux à prix plus élevé. Le groupe a fermé ses magasins physiques dans le monde, hormis en Chine où ils ont rouvert.

En bref ailleurs. La dette de TUI AG passe de Ba3 à B2 chez Moody's, soit deux crans sous la catégorie d'investissement. AMS AG veut finaliser le rachat d'Osram au second trimestre et confirme ses prévisions. Roland Busch prendra les rênes de Siemens à la place de Joe Kaeser d'ici février 2021. Jack Ma, le milliardaire fondateur d'Alibaba, va, via ses fondations, faire d'importantes donations de matériel médical à quatre pays d'Asie du Sud-Est. Hertz et Avis veulent intégrer le plan de sauvetage du secteur du tourisme de Washington.