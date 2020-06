EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, EDF, Total, Rémy Cointreau, Eurofins, Catana, Generali, HSBC, Seadrill...

En France

Des doutes sur Tiffany. De nouvelles rumeurs sont sorties concernant le rachat de Tiffany par LVMH : le Français souhaiterait renégocier à la baisse le prix d'achat (une telle rumeur avait déjà circulé il y a quelques semaines). A ce stade, les analystes pensent que le principe même de l'opération n'est pas remis en cause. LVMH avait prévu de dépenser 16,2 Mds$ pour racheter le joaillier, pour renforcer sa diversification et profiter d'un acteur très bien installé, mais qui nécessite d'être relancé.

EDF va vérifier les soupapes de ses EPR. Electricité de France vérifie les soupapes de ses EPR après un problème constaté sur la tête de série d'Olkiluoto en Finlande. Le groupe va mener des inspections sur les installations de Flamanville et de Taishan, tout en indiquant n'avoir pas, à ce stade, identifié de problèmes identiques à ceux qui ont été constatés en Finlande, le chantier maudit de la filière nucléaire européenne.

Un fonds aéro. La France s'apprêterait à créer un fonds doté d'1 Md€ pour aider la filière aéronautique, en particulier les sous-traitants d'Airbus. Le plan sera présenté la semaine prochaine par Emmanuel Macron. L'objectif serait d'assurer la stabilité du secteur, à l'image de ce qui avait été fait en marge de la crise des subprimes pour l'automobile. A l'époque, le fonds d'investissement dédié avait permis de structurer la filière et de renforcer les acteurs français.

Total se lance dans l'éolien offshore. Total prend 51% du projet du parc éolien offshore Seagreen 1 pour 70 M£ (130 M£ avec les paiements conditionnels). Située en mer d'Ecosse, le champ atteindra à terme une puissance de 1140 MW. Il nécessitera environ 3,7 Mds$ d'investissements avant son entrée en service. Il s'agit de la première opération du géant pétrolier dans le domaine de l'éolien dit "posé", puisqu'il avait en effet déjà pris une participation de 80% dans un projet éolien flottant en mer celtique.

Rémy Cointreau au rapport. Le groupe de spiritueux a publié les résultats de son exercice clos fin mars dernier. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 11,2% et le résultat opérationnel courant de 22%. Rémy Cointreau a fixé des objectifs de moyen long terme qu'il juge ambitieux, à la fois au niveau financier et environnemental.

En bref. Danone émet 800 M€ d'obligations sur 9 as à 0,395%. Sanofi lance un plan d'actionnariat salarié. Crédit Agricole fixe le prix de rachat de ses obligations libellées en dollars. Bureau Veritas signe un accord-cadre mondial avec Shell pour l'aider à réduire ses émissions polluantes. Eurofins lance des tests ELISA de détection des anticorps totaux pour aider à identifier rapidement les personnes qui ont été exposées à la Covid-19. Carmila encouragée par l'activité constatée dans ses centres commerciaux après leur réouverture. L'actionnaire de référence d'Econocom monte à 52,23% des droits de vote par l'entremise de droits de vote double. Claranova et d'autres sociétés de l'univers IoT s'associent pour innover dans les appels d'urgence en faveur de l'hôpital espagnol. Navya renforce son management. U10, Ucar, Ada, Mediawan communiquent sur leurs assemblées générales. Catana a publié ses résultats.

Dans le monde

Del Vecchio à la manœuvre. Leonardo Del Vecchio ne pousserait pas à un rapprochement d'Assicurazioni Generali avec AXA ou Zurich Insurance, selon de bonnes sources obtenues par Reuters, un scénario qui a été évoqué par le passé. Del Vecchio, fondateur de Luxottica, est souvent présenté comme un architecte potentiel de la recomposition du secteur financier italien. Il a récemment demandé à la BCE l'autorisation d'augmenter sa participation jusqu'à 20% de Mediobanca.

La fin justifie les moyens. HSBC et Standard Chartered ont officiellement endossé la loi de sécurité de Pékin à Hong Kong. Les deux établissements ultramarins britanniques comptent ainsi protéger leurs activités dans la cité État, particulièrement stratégique pour eux. La presse financière anglo-saxonne signale ce matin que cette décision, quoique compréhensible, se télescope avec la politique étrangère du gouvernement britannique et suscite des réactions très mitigées dans les effectifs des deux groupes.

Rotation dans le Footsie. Centrica, Meggitt, EasyJet et Carnival quittent le FTSE 100 londonien, remplacés par Avast, GVC, Homeserve et Kingfisher, a fait savoir le London Stock Exchange. Les modifications seront effectives à partir du 22 juin.

Bis repetita. Seadrill n'écarte pas un second passage sous le régime de la loi sur les faillites en trois ans, pour renégocier sa dette. L'action a perdu 34% en cinq séances après les annonces sur ces nouvelles difficultés. Le titre s'est effondré de 86,5% depuis le 1er janvier.

Le quinté de la Maison Blanche. Pour ce que ça vaut, les "favoris" de l'administration Trump en vue de l'obtention d'un vaccin contre la Covid-19 sont AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Merck et Pfizer / BioNTech. Jusqu'à présent, la sphère politique et médiatique s'est montrée beaucoup plus optimiste que la sphère pharmaceutique sur le calendrier d'obtention d'un vaccin.

En bref. Amazon.com renforce sa flotte d'avions cargo en louant 12 B767 additionnels à ATSG. Costco Wholesale fait état d'une croissance de ses ventes de 7,5% au mois de mai avec un doublement du chiffre d'affaires réalisé en ligne. Standard & Poor's abaisse la note crédit d'American Airlines de "B" à "B-". L'action Warner Music s'est envolée de 15% pour son premier jour de cotation, passant de 25 à 28,80 USD. Les actionnaires d'AMS ont rejeté le plan de rémunération des dirigeants du groupe de semiconducteurs. Comme l'a fait United Parcel Service, FedEx applique une surcharge tarifaire à ses clients particulièrement actifs ou qui expédient des objets encombrants. Snap cesse de promouvoir le compte de Donald Trump après avoir estimé que ses commentaires pouvaient constituer des incitations à la haine raciale. Rolls-Royce va supprimer 3000 emplois au Royaume-Uni, dont la moitié sur son site de Derby, a appris la BBC. Novartis obtient des résultats positifs avec Cosentyx contre la spondylarthrose. La FDA a validé un nouveau test de réponse de Roche à la Covid-19.

Ça publie. Broadcom, Fastenal, Slack, Ciena, Rémy Cointreau, Gap…