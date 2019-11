EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Edenred, Altice Europe, FDJ, ASIT Biotech, Novartis, Tesla...

Tiffany chez LVMH. LVMH a convaincu le conseil d'administration de Tiffany d'accepter une offre de rachat à 135 USD par action, soit 16,2 Mds$ de facture globale. "Je pense que c'est une bonne nouvelle pour LVMH et une plus mauvaise pour la concurrence", résume Flavio Cereda, chez Jefferies, acheteur du titre du français avec un objectif à 400 EUR. L'information a été confirmée ce matin.

PSA déterminé sur FCA. Peugeot reste déterminé à signer un accord de rapprochement avec Fiat Chrysler avant la fin de l'année, en dépit du nouveau paramètre introduit par l'offensive judiciaire de General Motors contre le groupe américano-italien aux États-Unis. Une source proche du dossier a expliqué à Reuters que PSA n'a pas l'intention de se laisser distraire de son but initial. Une rumeur qui fait écho aux déclarations du président de Fiat Chrysler, John Elkann, qui a affirmé vendredi n'avoir aucune inquiétude pour la pérennité de l'accord.

Plus de peur que de mal. Edenred assure que l'attaque informatique dont elle a été victime est désormais sous contrôle et qu'à ce stade des recherches, aucun système ni donné ne semble avoir été compromis. L'attaque a eu lieu le 21 novembre. Un retour à la normale extrêmement rapide, qui tranche avec l'offensive dévastatrice qui avait frappé Altran ou, dans une moindre mesure, Fleury Michon dernièrement. Pour creuser le sujet de l'investissement dans la cybersécurité, référez-vous à l'étude consacrée par Zonebourse à cette thématique d'investissement.

SFR rachète Covage. La filiale d'Altice Europe et ses soutiens financiers vont racheter Covage pour 1 Md€. Le 4e acteur français de la fibre, avec 2,4 millions prises en projet (0,8 million déjà effectives) viendra renforcer SFR FTTH. La transaction doit aboutir au 1er semestre 2020.

La FdJ se renforce. La Française des Jeux va racheter pour moins de 50 M€ de valeur d'entreprise l’éditeur de logiciel spécialiste des solutions d’encaissement et de paiement en point de vente Bimedia.

Lourde déception. L'étude de phase III d'ASIT biotech dans l'allergie aux pollens de graminées n'a pas atteint son objectif principal. Le laboratoire cherchait à obtenir une réduction absolue de 0,30 du score combiné des symptômes et des médicaments dans le groupe traité par rapport au groupe placebo pendant le pic de la saison pollinique : le score n'a atteint que 0,15 (soit un effet thérapeutique de 7,4% vs. 20% visé). "Nous analyserons les données plus en détail, évaluerons les meilleures options pour la société et communiquerons avant la fin de l'année", a déclaré le PDG, Michel Baijot. ASIT disposait de 3,8 M€ de trésorerie au 24 novembre.

En bref en France. Deux hommes d'affaires africains rachètent, pour un montant non divulgué, la filiale nigérienne d'Orange. Les efforts pour parvenir à un compromis entre Mediaset et Vivendi ont échoué à ce stade, a constaté l'entreprise transalpine. Le groupement Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, Electricité de France et Groupe Groupama remporte le secteur E du village olympique de Paris 2024. Giancarlo Guenzi entre au conseil d'administration de Getlink. ITS Participations dépose son OPA simplifiée à 6,62 EUR sur ITS Group. Auplata Mining Group obtient la signature de l'Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en production de l'usine de Dieu Merci. Freelance.com et Aquila ont publié leurs comptes. GeNeuro lance une nouvelle étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques, en collaboration avec l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet de Stockholm.

Novartis casse sa tirelire. Novartis va racheter l'entreprise américain The Medicines Company, spécialiste du diabète, pour 9,7 Mds$, soit 85 USD par action. L'acquisition aura un effet légèrement dilutif sur le bénéfice par action du cœur de métier sur les années à venir, a indiqué le laboratoire suisse, à cause des investissements nécessaires au lancement d'inclisiran, un traitement contre le cholestérol en cours de demande d'AMM.

Tesla défend son pickup. Tesla aurait engrangé environ 150 000 précommandes pour son futur pick-up électrique, selon Elon Musk. Précisément, 146 000 unités de l'engin futuriste dévoilé la semaine dernière auraient été précommandées. Toutefois, le constructeur proposait cette inscription en échange de 100 USD seulement, un montant entièrement remboursable. Autant dire que rien ne garantit que ces 146 000 précommandes iront au bout. Tesla avait lourdement chuté vendredi au lendemain de la présentation du véhicule, au design décrié, d'autant qu'une démonstration de solidité (une masse envoyée dans une vitre) avait ridiculement échoué sur la scène.

La FAA durcit le ton. L'autorité américaine de l'aviation (FAA) a peu apprécié l'annonce de la reprise des livraisons du Boeing 737 MAX d'ici à la fin de l'année, en rappelant à ses personnels que sa priorité absolue "est la sécurité, pas le calendrier de Boeing". Par ailleurs, l'industriel a dévoilé la version 10 de son B737MAX.

En bref ailleurs. Uber chute avant l'ouverture de Wall Street, après la perte de sa licence londonienne. La rumeur se confirme : Charles Schwab va racheter TD Ameritrade pour 26 Mds$. BAIC serait prêt à se renforcer dans Daimler. À l'approche du "Black Friday", plusieurs associations environnementales attaquent les très lourds impacts environnementaux d'Amazon.com. Ce dernier a attaqué en justice les Etats-Unis pour avoir confié à Microsoft le contrat cloud du Pentagone. HP Inc a réitéré son opposition à l'offre de rachat de Xerox, qui pourrait passer en mode hostile. Orange Belgium et Proximus ont signé l'accord concrétisant leur collaboration en vue du partage de réseau d'accès mobile. Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, recruté comme chef du marketing par WeWork. Linde a signé un protocole d'accord avec Baowu Clean Energy pour se développer dans l'hydrogène en Chine. Sika rachète la société roumaine Adeplast.