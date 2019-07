EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Engie, Virbac, Valneva, Swatch, ASML, Google...

Livraison express en ville.



Bernard devant Bill. La hausse de l'action

Carrefour a signé un partenariat avec l'application mobile Glovo dans quatre pays (Espagne, Italie, Argentine et exclusivité en France) pour proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, 7 jours sur 7. L'accord vient en complément du service de livraison express disponible sur l’application mobile de Carrefour en France. L'offre comprend 2500 références, qui seront récupérées par les coursiers de Glovo après leur préparation dans les Carrefour Market, Carrefour City et Express.. La hausse de l'action LVMH permet à Bernard Arnault de ravir à Bill Gates ( Microsoft ) la place de second homme le plus riche du monde dans le classement Bloomberg des milliardaires , avec une évaluation de 108 milliards de dollars contre 107 milliards de dollars pour l'Américain. Le titre du groupe de luxe a signé un pic historique en séance à 386,05 EUR, conférant à l'entreprise une capitalisation de près de 192 milliards d'euros. Jeff Bezos ( Amazon.com ) reste en tête de ce classement qui, comme tous les palmarès de ce type, peut susciter quelques critiques.



Classement des milliardaires Bloomberg au 16 juillet 2019 (Copie d'écran Bloomberg) Classement des milliardaires Bloomberg au 16 juillet 2019 (Copie d'écran Bloomberg)

. Le marché automobile européen a lourdement rechuté en juin, selon l'ACEA, avec des immatriculations en baisse de 7,8% à 1 446 183 unités. Sur la totalité du premier semestre, les immatriculations sont en baisse de 3,1%. En juin, Peugeot a sousperformé le marché (-8%) tandis que Renault recule plus modérément (-3,6%). Il faut toutefois souligner que le mois ne comptait que 19 jours ouvrés contre 21 un an avant, ce qui explique une grande partie du décalage. Renault et Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ont monté une coentreprise pour "promouvoir le développement de l'industrie des véhicules électriques en Chine". Le Français va prendre 50% du capital via une augmentation de capital dans laquelle il investira 128,5 millions d'euros. L'entité a déjà reçu son permis d'exploitation.