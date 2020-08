EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, EssilorLuxottica, Ipsen, MND, Salesforce, Wirecard, Swisscom, Nintendo...

En France

Trois mois de plus. LVMH se donne trois mois de plus pour finaliser le rachat de Tiffany, a appris Reuters, la date-butoir initiale ayant été fixée au 24 août mais pouvant être décalée au 24 novembre. L'opération de rachat du joaillier à 16,2 Mds€ a été contrariée par l'arrivée de la Covid-19. Le décalage n'a pas encore été officiellement confirmé à l'heure où ces lignes sont écrites. Aux dernières nouvelles, le groupe de Bernard Arnault n'aurait pas renoncé à ses ambitions, même si des rumeurs ont un moment circulé sur une révision à la baisse du prix d'achat.

Difficile d'y voir clair. La justice néerlandaise a refusé à EssilorLuxottica le droit d'obtenir de GrandVision des informations supplémentaires sur sa gestion de la crise du coronavirus, dans le cadre du projet de rachat en cours. Le franco-italien prend acte et évalue ses options, mais "reste préoccupé de l’attitude de GrandVision". Le décalage de discours entre les deux entreprises ne devrait pas rassurer les investisseurs, qui espèrent enfin voir EssilorLuxottica revenir à une actualité plus calme après le difficile rapprochement entre les deux géants de l'optique.

Du nouveau sur Palovarotène. Ipsen présentera des résultats de phase III positifs dans la FOP avec palovarotène lors d'un congrès le 12 septembre. "Compte tenu des premiers échanges avec la FDA, l’intention d’Ipsen est d’avancer pour soumettre une demande d’enregistrement auprès des autorités américaines", indique le management. Le traitement est entré dans le périmètre d'Ipsen lors du rachat de Clementia en 2019.

En bref

Nexans va réserver une augmentation de capital à ses salariés.

Drone Volt négocie un contrat de licence de deux de ses modèles aux Etats-Unis avec Aquiline Drones.

GL Events se réjouit de la tenue du salon CACLP en Chine et annonce le redémarrage de Tranoï.

MND va construire un téléphérique urbain et touristique à Huy, en Belgique.

Groupe Pizzorno Environnement ne postulera pas au renouvellement du contrat de collecte et de nettoiement de Marrakech, qu'il détient depuis 2007.

Streamwide fait partie du projet européen "Broadway 2", au sein d'un consortium emmené par Airbus.

Dans le monde

Gros changements dans le Dow. Salesforce.com, Amgen et Honeywell vont intégrer le Dow Jones Industrial Average le 31 août, à la place d'Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon Technologies. Les changements ont, notamment, été décidés pour maintenir un bon équilibre sectoriel au sein de l'indice, dans la perspective de la division du nominal des actions Apple. Le Dow Jones est en effet un indice au fonctionnement un peu archaïque, calculé à partir du cours des actions qui le composent, et non du poids réel des entreprises, comme c'est le cas pour la plupart des autres indices modernes. La sortie d'Exxon est un petit événement, puisque c'était l'acteur présent depuis le plus longtemps dans l'indice, 1928. À l'époque, la major pétrolière s'appelait Standard Oil of New Jersey.

EssenceGate. L'autorité allemande de contrôle automobile (KBA) soupçonne Porsche (Groupe Volkswagen) d'avoir manipulé les émissions polluantes de moteurs à essence produits avant 2017. Bild am Sonntag a signalé que l'enquête portait sur les moteurs développés entre 2008 et 2013, y compris ceux des modèles Panamera et 911, avec des modifications présumées illégales du matériel et des logiciels.

Deutsche Wirebank a failli voir le jour. Le CEO de Wirecard avait mandaté McKinsey pour étudier un rachat de la Deutsche Bank, qui a abouti à un rapport d'une quarantaine de pages en novembre, prônant la création de Wirebank. Le Financial Times fait le récit des derniers mois de la fraude de la décennie, dans le Financial Times (en anglais).

Swisscom dans le collimateur. La Comco a ouvert une enquête sur la base d'indices laissant penser que l'opérateur abuse de sa position sur le marché dans le domaine des connexions larges bande. Le régulateur soupçonne notamment Swisscom de pratiquer envers ses concurrents des prix prohibitifs pour ses services dans les appels d'offres sur les projets d'interconnexion de sites d'entreprise.

En bref

Nintendo va donner un coup de jeune à sa Switch et sortir des jeux majeurs en 2021.

Delta Air Lines devrait licencier 1941 pilotes en octobre, pour répondre à la baisse du trafic provoquée par le coronavirus.

Le Wall Street Journal a appris que les fonds General Atlantic et Sequoia, actionnaires de ByteDance, sont en première ligne pour aider Oracle à racheter TikTok.

Selon le Financial Times, l'Inde veut bannir à son tour Huawei de ses réseaux.

HBM Healthcare Investments a cédé ses 11% dans Forbius à Bristol-Myers Squibb.

Veraison vend ses 3% restants dans Zehnder.

Romande Energie et le SCCER-FURIES installent avec Leclanché une batterie test de stockage de taille industrielle à Aigle.

Ça publie. Salesforce.com, Medtronic, Intuit, Autodesk, Best Buy, Swiss Prime, Stadler Rail, Bakkafrost, Vetropack…