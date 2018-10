EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Kering, Peugeot, Total, Atos...

a publié des trimestriels solides hier soir, notamment au niveau de la croissance organique de Vuitton : suffisant pour inverser une tendance pesante sur le luxe ? Kering rachète partiellement quatre souches obligataires à hauteur de 370 millions d'euros pour lisser sa dette, notée "BBB+".. Sans surprise, Total a cessé ses achats de pétrole à l'Iran pour éviter les sanctions américaines. Son PDG a réitéré ses grandes ambitions dans l'électricité.. La filiale d' Air France KLM signe un accord de partage de codes avec Qantas . Le maillage avec Singapour et quatre villes australiennes sera ainsi renforcé.. La filiale de Peugeot va cesser de commercialiser ses petites citadines Karl et ADAM et son cabriolet Cascada pour se concentrer sur les SUV.. Le groupe scandinave a accepté l'OPA revalorisée à 58 SEK par Ramsay Générale de Santé . La levée de fonds lancée par Orchestra Premaman n'a permis de mobiliser que 22,7 millions d'euros, soit environ 6 millions de moins qu'espéré.signe un gros contrat en Ouzbékistan, Eiffage en Côte-d'Ivoire.. La SSII boucle le rachat de Syntel, une opération qui avait été annoncée plus tôt dans l'année et qui coûtera 3,4 milliards de dollars.monte une nouvelle structure de financement. Haulotte rachète son distributeur turc. Econocom réalise une petite acquisition. HSBC va payer 765 millions de dollars pour éviter des poursuites aux Etats-Unis dans l'affaire des crédits immobiliers titrisés de la période 2005 à 2007. Fiat Chrysler serait proche de la vente de Magneti Marelli à Calsonic, qui fait partie du portefeuille KKR, pour au moins 5,5 milliards d'euros dette incluse, a appris Bloomberg. Amazon Web Services aurait signé de nouveaux accords avec SAP et Symantec pour 1 milliard de dollars en cumulé.. Un grand nom des télécoms US aurait découvert et supprimé un équipement d'espionnage sur un composant fourni par Super Micro , selon Bloomberg.. La dette de Tesco repasse en catégorie d'investissement (BBB-) chez Fitch. La perspective est stable. Google fait appel de sa condamnation de 4,3 milliards d'euros par Bruxelles au sujet d'Android, pour abus de position dominante. Novartis espère déposer une demande de mise sur le marché en 2019 aux Etats-Unis pour son traitement de la drépanocytose, Crizanlizumab.. William Ackman a pris 1% de Starbucks , dont le titre a bondi hier à cette annonce, car l'investisseur activiste n'est pas réputé pour entrer au capital de sociétés et rester passif. Zynga susciterait l'intérêt de grands noms du jeu vidéo. Le titre a flambé hier après cette rumeur propagée par Bloomberg. Softbank négocierait une part majoritaire dans WeWork, rapporte le 'WSJ', pour un investissement qui pourrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars. Le groupe en possède déjà 20%.. Donald Trump se plaint encore du rythme de hausse des taux de la Fed, avant un déjeuner avec le rappeur Kanye West. Relevé en niveau 3, l'ouragan Michael approche de la Floride. Des rumeurs circulent sur un accord concernant le Brexit d'ici lundi.