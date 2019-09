EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Kering, Rallye, Vivendi, Innate, Bourbon, Ericsson, Facebook...

L'étau se resserre. Les entreprises européennes en général et françaises en particulier présentes sur le secteur de l'aéronautique, des produits de luxe (LVMH, Kering…) et des vins et spiritueux (Pernod Ricard, Rémy Cointreau…) tremblent de voir les États-Unis imposer des sanctions douanières pouvant aller jusqu'à 8 Mds$, autorisées par l'OMC en rétorsion aux aides d'Etat dont a bénéficié Airbus. Le rapport de l'OMC devrait tomber dans les jours qui viennent.

Un parfum de consolidation. Firmenich va prendre 17% de son homologue français Robertet pour 310 MCHF environ, en rachetant les titres détenus par le fonds First Eagle à 683,30 EUR pièce. Le Genevois se décrit comme un "actionnaire passif de long terme" aux côtés de la famille Maubert, mais ce n'est pas tout : le groupe est prêt à ouvrir des discussions amicales pour une participation plus élevée et une collaboration plus poussée. "S'il était invité à le faire, Firmenich pourrait aussi envisager une prise de contrôle de Robertet", écrit même le groupe. L'action Robertet cote 675 EUR actuellement.

Bernard et Greta. LVMH prend de nouveaux engagements fermes en matière d'environnement et de biodiversité, à travers quatre objectifs pour tendre vers "l'excellence environnementale", principalement la réduction de l'empreinte écologique de son groupe. Bernard Arnault en a profité pour égratigner Greta Thunberg pour son "catastrophisme absolu sur l'évolution du monde".

Taux négatifs. Kering place 550 M€ d'obligations échangeables en actions Puma, plus que les 500 M€ prévus grâce à une forte demande. Kering possède encore 15,85% du capital de Puma. Le rendement des convertibles à échéance (2022) est calculé à -2,78%. Elles permettent d'acquérir des actions Puma à 92,17 EUR, soit une prime de 35% sur les cours récents de la société allemande.

Course de côte. Rallye, la maison-mère de Casino, a rencontré hier ses créanciers pour discuter d'un rééchelonnement de sa dette dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le holding espère notamment que ses bailleurs de fonds accepteront un remboursement sur 10 ans de sa dette. Rallye souhaite faire homologuer son projet par le tribunal au cours du premier trimestre 2020.

Vente forcée. Selon La Lettre A, Bercy veut poursuivre Canal+ (Vivendi) pour la migration automatique d'un million d'abonnés vers des offres plus onéreuses. Les services de l'Etat ont saisi la justice pour qu'elle entame des poursuites pour vente forcée.

En bref en France. Altice Europe annule 200 millions d'actions d'autocontrôle. Les Etablissements Fauvet-Girel assignent Krief Group en justice. Monalizumab (Innate) va entrer en Phase III dans le cancer de la tête et du cou. ASIT biotech publiera comme prévu les premiers résultats de sa phase III dans l'allergie aux pollens de graminées en décembre. Voltalia s'allie à Helexia. Sensorion lève 18,1 M€ par placement privé. SRP Groupe se dote d'un nouveau directeur financier. Bourbon, Trigano, Ramsay Générale de Santé, Xilam, Balyo, Guerbet, Coheris, Alliance Développement Capital, Lumibird, Ecoslops, ITS Group, Ekinops, Inventiva, Adomos, Foncière 7, Micropole, DLSI, Ales Groupe ont publié leurs comptes.

Très chère enquête. Ericsson a révélé que ses comptes trimestriels seront grevés de 12 MdsSEK (environ 1,12 Md€) pour éteindre une enquête anticorruption aux États-Unis. Toutefois, le règlement final du litige n'a pas encore été homologué. Le montant pourrait donc évoluer.

Les procédures s'accumulent. La justice américaine va ouvrir une enquête antitrust contre Facebook, a appris Reuters. C'est le Department of Justice qui en serait l'instigateur. Le Californien est déjà sous le coup d'enquêtes de la FTC, de plusieurs procureurs généraux et de la commission judiciaire de la chambre des représentants.

En bref ailleurs. Amazon.com veut faire entrer son assistant virtuel Alexa dans les vêtements connectés. Le fonds Clayton, Dubilier & Rice va racheter Socotec pour 1,8 Md€. Le CEO de Juul a démissionné alors que Philip Morris et Altria renoncent à leur remariage. Comme les rumeurs le laissaient entendre, Boeing va profondément restructurer son ingénierie pour éviter une affaire comme celle du B737MAX. Oracle a confirmé que la justice américaine lui avait demandé des informations sur les pratiques de Google. Selon le Financial Times, Softbank négocierait un accroissement de son investissement dans WeWork. La Comco valide le rachat d'UPC Suisse par Sunrise Communications.