EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, L'Oréal, Orange, Lagardère, Maisons du Monde, Gilead, Swatch...

Chute de moitié. Pas de miracle en mars sur le marché automobile européen, pris en étau entre les mesures de confinement et la baisse de confiance des acteurs économiques, conséquences du coronavirus. Les immatriculations de l'UE sont inférieures de 55,1% à celles du mois de mars 2019, soit 567 308 immatriculations contre 1 264 569 un an avant. En Europe entière (EU, UK, EFTA), la baisse se "limite" à 51,8%.

LVMH encaisse le 1er choc. Les ventes de LVMH ont reculé de 17% au premier trimestre 2020 (10,6 Mds€), tandis que le groupe réduit de 30% à 4,80 EUR (dont un acompte de 2,20 EUR déjà versé) sa proposition de dividende. Une contraction assez proche des attentes, même si la branche "soft luxury" (principalement les vêtements à la maroquinerie, dont Louis Vuitton) a mieux tenu que prévu. Sans surprise, la distribution sélective est sévèrement affectée par la fermeture des échanges aériens. Les analystes de Bernstein et de Jefferies ne sont pas vraiment surpris des chiffres.

L'Oréal communique sur le verre à moitié plein. L'Oréal enregistre une contraction de -4,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (7,22 Mds€), mais signale une reprise en Chine et une forte croissance du commerce en ligne. J.P. Morgan a maintenu sa recommandation neutre et son objectif de cours de 220 EUR.

Finalement, Orange va réduire son dividende. Compte tenu des incertitudes actuelles, le conseil d'administration de l'opérateur a décidé de ramener son coupon versé au titre de l'année 2019 de 0,70 à 0,50 EUR par action, si bien que le solde restant à payer n'atteindra que 0,20 EUR, au lieu de 0,40 EUR précédemment communiqués. Sur la période 2020/2023, l'objectif de distribution d'un dividende de 0,70 EUR par action pourrait être revu en fonction de l'évolution de la situation. Orange signale enfin qu'elle ne voit pas pour l'heure de déviation par rapport à ses objectifs 2020, mais qu'elle suit évidemment de près la situation.

Les banques appelées en soutien ? Le gouvernement français pourrait demander aux banques d'apporter leur soutien au plan de renflouement des caisses d'Air France-KLM. Compte tenu de coûts fixes extrêmement élevés, le transporteur a de gros besoins de liquidités. La Tribune évoquait 10 Mds€ hier, soit bien au-delà des 6 Mds€ évoqués précédemment. Cela dit, on entend également parler de 7 voire de 8 Mds€. L'appel au soutien éventuel des banques françaises, lancé hier par Bruno Le Maire dans un entretien à BFMTV, n'a pas de contours bien définis.

Les grandes familles à la rescousse. Lagardère a fini en forte hausse la séance de la veille, sur des rumeurs (dans Les Echos) selon lesquelles Marc Ladreit de Lacharrière et Vincent Bolloré pourraient aider Arnaud Lagardère à repousser les assauts du fond Amber. Fimalac et Bolloré seraient ainsi entrés au capital de Lagardère. Objet récurrente de critiques, la gouvernance du groupe pourrait être revue si Amber parvient à fédérer autour de ses candidats au conseil d'administration. Le cabinet de défense des actionnaires ISS a soutenu la nomination de 5 des candidats proposés par le fonds d'investissement lors de la prochaine assemblée générale.

La balle dans le camp des foncières. Le gouvernement a demandé aux grandes foncières d'annuler 3 mois de loyers pour certaines TPE (moins de 10 salariés). A l'heure où ces lignes sont écrites, les positions des acteurs du secteur (Unibail, Klépierre, Gecina, etc.) ne sont pas connues. La foncière d'Auchan et celle de la SNCF avaient déjà annoncé qu'elles renonceraient à percevoir 2 mois de loyers. Notons qu'Icade a mis en place un dispositif d'aide aux locataires.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Rémy Cointreau (dividende), Covivio (assemblée générale), Savencia (assemblée générale), Séché Environnement (assemblée générale), Evolis (dividende), Interparfums (activité), Téléverbier (assemblée générale).

En bref en France. Gecina finalise la cession d'un immeuble à Boulogne-Billancourt pour 36,6 M€ hors droits. Kerlink et DEPS signent un accord de distribution du portefeuille de solutions LoRaWAN en Ukraine. David Horn Solomon nommé directeur général de Pharnext. Adeunis équipe le Port de Tourisme de Rome en capteurs IoT pour maîtriser sa consommation énergétique. Plant Advanced Technologies lances des tests préliminaires contre le Covid-19 pour deux de ses principes actifs en développement. Geodis et Delta Drone lancent une solution d'inventaire en entrepôts. Atari boucle les préventes réservées de sa cryptomonnaie, l'Atari Token. Syngenta et Amoeba lancent une phase de recherche ciblée dans les produits de biocontrôle. Maisons du Monde, Vetoquinol, Coheris, Christian Dior, Groupe Open, Eurofins-Cerep, Damartex, HF Company, Pixium Vision, Nicox, Spineway, ont publié leurs comptes.

Remdesivir, le retour. L'action Gilead flambait hors séance, après la publication de données partielles laissant penser que le remdesivir a un effet positif sur les patients gravement malades après une infection au Covid-19, même si le laboratoire a indiqué qu'il fallait attendre davantage de données pour que l'essai soit fiable.

Roche va proposer un nouveau test sérologique Covid-19. Le laboratoire suisse va rendre disponible au début du mois de mai un nouveau test sérologique, Elecsys Anti-SARS-CoV-2, capable d'identifier les anticorps chez les patients exposés au virus. Cette détection permet d'indiquer si la personne concernée a développé une immunité ou pas. Roche précise que le test sera disponible dans les pays acceptant le marquage CE, tandis que les discussions sont en cours avec la FDA aux États-Unis.

Timide reprise à Seattle. Boeing va reprendre la semaine prochaine la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington, ce qui concerne 27 000 salariés. Cette reprise, progressive, va permettre de remettre en route les sites de production et de réactiver l'écosystème de l'industriel, qui comprend des centaines de fournisseurs. "Nous sommes dans des eaux inconnues. L'impact de la pandémie va changer notre activité pour de nombreuses années à venir", a écrit le nouveau directeur David Calhoun aux salariés de l'entreprise.

Rachat dans les semis. NVIDIA a reçu l'autorisation des autorités chinoises pour racheter Mellanox, une opération à 6,9 Mds$. Le fabricant de microprocesseurs avait déjà reçu le feu vert de la Commission européenne, tandis que le délai légal d'examen de l'opération aux États-Unis s'est achevé sans grief particulier. Par conséquent, la finalisation de la transaction est programmée pour le 27 avril. Mellanox va renforcer les capacités de NVIDIA dans les composants pour les centres de données.

Swatch réduit son dividende. Le groupe de Bienne tiendra cette année son assemblée générale à huis clos, le 14 mai prochain. Compte tenu de la situation liée au coronavirus, le conseil d'administration a en outre décidé de proposer lors de la réunion un dividende inférieur d'environ 30% à celui qui avait été initialement prévu. La rémunération des membres du conseil d'administration de The Swatch Group sera elle aussi réduite de 30%.

Ouch. Schlumberger a inscrit dans ses comptes une charge de dépréciation exceptionnelle de 8,5 Mds$ après la chute des cours pétoroliers. En parallème, l'acompte trimestriel sur dividende est abaissé de 75%.

Lèse-majesté. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "vendre" sur Apple, en anticipant une baisse plus importante que prévu de la demande jusqu'à la mi-2020 et une reprise plus faible que prévu jusqu'à début 2021.

Amazon toujours bloqué en France. Le directeur général d'Amazon.com France, Frédéric Duval, a annoncé que la procédure d'appel engagée contre une décision de justice l'obligeant à restreindre son activité en raison de l'épidémie de coronavirus, aurait lieu la semaine prochaine.

En bref ailleurs. T-Mobile US reçoit l'autorisation finale pour fusionner avec Sprint. Moderna a reçu des fonds publics aux Etats-Unis pour renforcer le développement d'un vaccin expérimental contre le coronavirus. Deux groupes d'investisseurs auraient approché la seconde compagnie aérienne australienne, Virgin Australia Holdings, selon la presse locale, pour évaluer un rachat. Uber va prendre autour de 2 Mds$ de dépréciation sur ses investissements minoritaires et retire ses prévisions. KBC Groupe prévient que ses trimestriels seront fortement dégradés. Procter & Gamble a vu ses ventes croître au 1er trimestre, mais les objectifs annuels sont abandonnés par prudence.

