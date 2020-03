EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Peugeot, Sanofi, Air France, Altice, Spie, Ceconomy, Novartis...

Un conseil appuyé. La Banque centrale européenne a demandé aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes ni de racheter d'actions propres tant que dure la pandémie de Covid-19. La belge KBC Groupe suit les consignes en renonçant à son dividende 2019 et à ses rachats d'actions.

Le luxe fait le dos rond. LVMH publiera ses ventes du 1er trimestre le jeudi 16 avril après bourse, et s'attend à une baisse "dans une fourchette comprise entre 10 et 20% par rapport à l’an dernier". Une contraction de la magnitude prévue par Kering, qui avait révisé ses objectifs un peu plus tôt.

Pas encore de reprise chez PSA. Peugeot travaille à des mesures sanitaires renforcées pour envisager une reprise de l'activité en France. Le constructeur a détaillé le cahier des charges dans son communiqué. "Un calendrier de reprise progressive et sécurisée sera établi dans le cadre du dialogue social", indique PSA, qui avait initialement prévu de suspendre sa production jusqu'au 27 mars 2020.

Tous les scénarios sont sur la table. Le gouvernement n'écarte pas l'hypothèse d'une nationalisation d'Air France-KLM en cas de nécessité, mais cette possibilité n'est qu'un scénario parmi d'autres, aucune porte n'étant fermée. Les transporteurs aériens sont probablement les entreprises les plus affectées par la crise actuelle.

Kevzara testé hors Etats-Unis. Sanofi a traité un premier malade du Covid-19 avec Kevzara hors des Etats-Unis. L'essai est mené en Espagne, en Italie, en France, au Canada et en Russie. "Kevzara inhibe l’interleukine 6 qui pourrait jouer un rôle dans la réponse immunitaire inflammatoire à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë observé chez les patients présentant une forme sévère de COVID-19", explique le laboratoire. Un essai avait démarré auparavant aux Etats-Unis. Une étude menée en Chine sur un autre anticorps dirigé contre le récepteur IL-6 avait donné des résultats prometteurs.

En bref en France. Fimalac apporte son soutien à Rallye, la maison-mère de Casino. L'assemblée générale d'AXA se tiendra hors la présence physique des actionnaires le 30 avril. EssilorLuxottica cesse son programme de rachat d'actions. ALD change de directeur général. Altice Europe, Bouygues Telecom (Bouygues), Spie, Vicat, Eramet, Delta Drone, Auplata, Groupe Partouche, MRM, Ymagis ont fait le point sur l'impact du Covid-19 sur leur activité. Le projet entre Deinove et Sharon Laboratories n'aboutira pas. Novacyt dépasse les 20 M€ de commandes pour son test Covid-19, désormais approuvé en Inde et en Argentine en plus des autres pays déjà cités. Atari lance l'Atari Token, sa cryptomonnaie, sous forme d'une pré-vente réservée aux investisseurs qualifiés. Pharmasimple renforce sa gouvernance. Pharmagest, Amoeba, Paragon ID, CrossJect, ADLPartner, Voluntis, Finatis, SCBSM, Foncière Euris, Gascogne, Carpinienne, Sword et SI Participations ont publié leurs comptes.

Amazon toujours en pleine bourre. Aux Etats-Unis, Amazon.com fait migrer ses salariés volontaires de ses entrepôts logistiques vers sa division alimentaire en échange de salaires plus élevés. Les employés sont payés 19 USD de l'heure contre 17 USD dans les entrepôts. Le groupe avait doublé de taille dans l'épicerie avec le rachat de Whole Foods en 2017. Il est trop tôt pour faire les comptes mais l'Américain semble encore une fois tirer son épingle du jeu en dépit des circonstances compliquées pour l'économie.

KfW à la rescousse. Ceconomy, le premier actionnaire de Fnac Darty, négocie un soutien de 2 Mds€ avec les autorités allemandes, selon l'agence Bloomberg. Le groupe est sévèrement secoué par la fermeture de ses magasins physiques outre-Rhin. La banque publique KfW pourrait fournir 80% des prêts demandés. Ceconomy a confirmé avoir sollicité l'établissement. L'Allemand détient un peu plus de 24% du capital du Français.

Pas assez rapide. Donald Trump, jugeant que General Motors traîne les pieds, force le constructeur automobile à produire des respirateurs en s'appuyant sur un texte législatif ancien. Fidèle à sa stratégie, après avoir vertement critique l'entreprise, il a fini par louer ses qualités avec force superlatifs ces dernières heures.

Novartis croit en l'hydroxychloroquine. Novartis teste plusieurs produits contre le coronavirus, dont un antimalaria contenant de l'hydroxychloroquine, mais aussi Jakavi, Gilenya et Ilaris. L'hydroxychloroquine est le plus grand espoir de traitement contre le coronavirus, selon le directeur général Vas Narasimhan, dans une interview publiée dimanche par le Sonntags Zeitung.

Washington actionnaire ? De nouvelles rumeurs circulent sur l'éventualité d'une entrée de l'Etat américain au capital des compagnies aériennes qu'il aiderait à franchir le séisme du coronavirus. Le bruit a couru ces derniers jours d'une opération donnant-donnant. Les transporteurs aériens américains, pris à la gorge, ont demandé un appui rapide pour éviter la crise de liquidités.

Débat sur les loyers. En Allemagne, la décision d'Adidas de cesser de payer ses loyers suscite la polémique, mais le groupe rappelle que ses bailleurs sont le plus souvent des assureurs ou des foncières qui ont "fait preuve de compréhension". H&M est dans la même situation et cherche un compromis avec ses bailleurs. Un débat complexe : les gros acteurs, a priori plus solides en liquidités, doivent-ils renoncer à bénéficier des mesures de soutien ?

En bref ailleurs. Le groupe russe Rosneft a pris la décision de vendre ou de fermer tous ses actifs au Venezuela. Microsoft sort du capital d'AnyVision, une entreprise controversée qui fait dans la reconnaissance faciale, et réduit son exposition à ces technologies. Qatar Airways va faire appel à l'aide publique. ABB renonce à ses objectifs.