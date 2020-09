EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Sanofi, Suez, Mediawan, Metabolic Explorer, Microsoft, Oracle, Aviva...

En France

Procès en janvier. LVMH prend acte de la décision de la Cour de Justice du Delaware qui s’est prononcée en faveur d’un procès devant commencer en janvier 2021 dans le dossier Tiffany, et entend prouver que "la mauvaise gestion de Tiffany durant la crise du COVID-19 constitue un Material Adverse Effect". Tiffany espérait que le tribunal trancherait avant la fin novembre, pour pouvoir le cas échant forcer LVMH à mener à bien son acquisition pour 16,2 Mds€.

Tout se passe comme prévu. Le rachat de Principia Biopharma par Sanofi est désormais libéré de la contrainte antitrust. Le laboratoire français propose 100 USD par action pour la société américaine. La réalisation de l’offre reste soumise à diverses conditions, notamment l’apport d’au moins la majorité des actions ordinaires et diverses autres conditions habituelles. La date-butoir est fixée au 25 septembre.

Dans le sens du poil. Suez négocie la vente de ses activités déchets en Suède au Groupe Schwarz pour 357 M€ et crée un véhicule d'investissement avec Vauban Infrastructure en France. Mais au-delà de cela, le groupe a publié un communiqué pour tenter de prouver aux investisseurs qu'il créera plus de valeur seul que mal accompagné. Il contient un relèvement des objectifs du plan stratégique 2030, un dividende amélioré, un programme de cession renforcé et la promesse d'un coupon exceptionnel ou d'un rachat d'actions d'envergure. Bref tout pour brosser les actionnaires dans le sens du poil et éviter un rachat par Veolia.

En bref

Dans le monde

Big Deal. Microsoft passe à l'offensive dans les jeux vidéo en consacrant 7,5 Mds$ au rachat du groupe ZeniMax Media, qui possède notamment les prestigieux studios Bethesda, Arkane ou id Software. Le groupe de Redmond voit le nombre de ses studios internes passer de 15 à 23. "Microsoft accorde beaucoup d'importance aux contenus exclusifs", souligne l'analyste de Wedbush, Michael Pachter, qui ajoute que cela lui permettra de rattraper Sony en nombre de titres de premier plan.

Embrouillamini. La Chine serait peu disposée à valider l'opération financière concernant TikTok US, impliquant Oracle et Walmart, mais la nécessité d'un feu vert de Pékin n'est pas très claire à ce stade, tandis qu'en parallèle ByteDance et Oracle auraient du mal à s'accorder sur les négociations finales. En plus, il paraît que Donald Trump pourrait revenir sur son feu vert…

3 Mds€ pour Aviva France ? Aviva cherche preneur pour ses activités françaises, qui pourraient être valorisées 3 Mds€, selon Bloomberg. AXA et Allianz sont citées comme potentiellement intéressées, comme Athora (Apollo). L'information sur la vente de la filiale circule depuis quelques temps déjà.

Un invité chez Comcast. Le fonds activiste Trian entre au capital de Comcast, pour environ 870 M$ lui conférant 0,4% du tour de table du câblo-opérateur. L'investisseur a pris contact avec le management de l'entreprise, dont il juge le cours sous-évalué.

En bref

Nikola décroche de 19% à Wall Street après la démission de son CEO.

Volkswagen négocie la cession du français Bugatti au Croate Rimac, a appris Reuters, corroborant une rumeur qui circulait déjà la semaine dernière.

Vattenfall choisit Alfen pour la livraison de 4 000 bornes de recharge à deux provinces au Pays-Bas.

Santhera revendique de nouvelles avancées pour vamorolone contre la DMD

Ça publie. AutoZone, Orpea, Kingfisher, Neogen, KB Home, Alten, Aurora Cannabis, Crit…