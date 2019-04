EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Sodexo, Engie, Airbus, Renault, Prysmian, Uber, ASML...

. Le géant du luxe, avec 15% de croissance organique dans sa division mode maroquinerie au 1trimestre, a dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 12,5 milliards d'euros, alors que le consensus était positionné à 12,1 milliards d'euros. Le management de LVMH semble satisfait des divisions Fendi, Loewe et Berluti et évoque des performances exceptionnelles chez Dior Couture. Sodexo a publié une croissance organique de 3,1% sur son premier trimestre fiscal, un peu plus que prévu, tout en confirmant ses objectifs. La marge d'exploitation a légèrement reculé en glissement annuel, mais cela était attendu.. Le groupe va faire évoluer son organisation en créant quatre divisions qui serviront de base à son nouveau plan stratégique. En outre, le directeur général adjoint et secrétaire général, Pierre Mongin, quittera ses fonctions en fin d'année, alors que certains lui prêtent des chances d'accéder à la présidence de Suez , dont Engie détient 32 %. A partir du mois de juillet, l'énergéticien disposera de quatre branches, Thermique, Infrastructures, Solutions clients et Renouvelables, chacune confiée à un directeur général adjoint qui sera membre du comité exécutif. Norwegian Air va alléger ses charges en décalant la livraison d' Airbus cette année, après un accord passé avec l'avionneur. Les appareils sont des A320neo et A321LR destinés à la filiale Arctic Aviation. Cela devrait permettre au transporteur d'économiser environ 570 millions de dollars cette année.. Selon Les Echos, le premier conseil de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi présidée par Jean-Dominique Senard aura lieu vendredi. CS signe un gros contrat avec la DGA. Witbe lance un nouveau produit de détection des watermarks Nielsen. Le conseil d'administration de Mersen évolue. Adux rachète l'espagnol L'Agora. Drone Volt livre une étude de faisabilité à un grand groupe américain. Ramsay Générale de Santé boucle sa levée de fonds. Marie Brizard a confirmé faire partie des entreprises qui ont été perquisitionnées dans le cadre d'une enquête de l'Autorité de la concurrence. Solocal Micropole ont publié leurs comptes. Unicredit SpA a reçu de l'UE une communication de griefs liée à une enquête en cours sur des soupçons d'infraction aux règles européennes de la concurrence en lien avec des émissions d'emprunts d'Etat. La banque a jusqu'au 29 avril pour répondre aux autorités. Prysmian va devoir retraiter ses résultats 2018 d'environ 60 à 80 millions d'euros (au niveau de l'Ebitda) pour intégrer les déboires du câble sous-marin WesternLink et les risques juridiques liés à une enquête antitrust. En conséquence, l'assemblée générale annuelle prévue le 17 avril a été ajournée. Des annonces qui vont peser sur le dossier. Lufthansa lance officiellement la cession de sa division restauration, qui emploie 35 000 personnes et a dégagé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros l'année dernière. Les dernières rumeurs laissent penser que Gategroup et Do&Co sont sur les rangs. Deutsche Boerse est en discussions avancées avec Refinitiv pour lui racheter sa plateforme de change FXAll pour environ 3,5 milliards de dollars, a appris Reuters (qui est l'ancien propriétaire de Refinitiv). La transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine.. Les rumeurs se poursuivent sur les contours de l'entrée en bourse d'Uber, avec un Wall Street Journal qui estime que la valorisation de l'entreprise pourrait atteindre 100 milliards de dollars, et qui confirme que la levée de fonds envisagée est de l'ordre de 10 milliards de dollars (l'annonce aura probablement lieu ce jeudi). Espérons que les débuts d'Uber seront meilleurs que ceux de son rival Lyft , introduit il y a peu à New York, dont le titre est passé de 74,30 à 60,12 USD sur les trois dernières séances.Le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs aurait subi un préjudice de plusieurs centaines de millions d'euros après le vol de ses secrets industriels par des employés chinois, révèle la presse néerlandaise. Toutefois, ASML a indiqué n'avoir aucune preuve irréfutable d'implication du gouvernement chinois.. Reuters croit savoir que Mediobanca devrait prendre le contrôle de la banque d'affaires française Messier Maris & Associés. Sunrise confronté à la fronde de son actionnaire Freenet Facebook a lancé une nouvelle série de fonctionnalités anti-infox. Le département des Finances de New York refuse la demande de licence de la plateforme de cryptoactifs Bittrex. Le Brésil devrait entamer une procédure criminelle contre Vale après la catastrophe du barrage qui a fait des centaines de morts dans le pays. JetBlue devrait relier Londres aux Etats-Unis à partir de 2021 avec des A321LR.