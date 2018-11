EN DIRECT DES MARCHES : LafargeHolcim, Casino, Elior, ADP, Automobile...

. Le cimentier va vendre le bloc de contrôle de 80,6% de sa filiale Holcim Indonesia à Semen pour 1,56 milliard d'euros. LafargeHolcim s'allège de 4 cimenteries, 33 usines et de béton et 2 carrières.. Malgré les démentis, Amos Genish était bien sur la sellette chez Telecom Italia , dont Vivendi est le plus gros actionnaire. Le conseil d'administration a révoqué ses pouvoirs ce matin. Sodexo prend le contrôle de Pronep, qui officie dans l'aide à domicile au Brésil, dans des conditions tenues secrètes. Casino et Rallye devraient porter l'affaire des vendeurs à découvert en justice. Ces derniers attaquent le groupe sur la rémunération des dirigeants.. L'APE vise toujours le printemps 2019 pour son projet de privatisation d' Aéroports de Paris Elior lance une "revue stratégique" sur sa division Areas (restauration de concession), qui pourrait sortir du périmètre. Les objectifs annuels sont par ailleurs confirmés. Mastrad lève 0,4 million d'euros à 0,35 EUR pièce. Paragon ID reprend des actifs de RFID Discovery. Michelin procède à un rappel limité de pneus vendus au Canada. TF1 rachète Gamed!. Implanet signe un contrat de distribution pour Madison. BioMérieux introduit les panels pneumonie du Filmarray. Erytech ont publié leurs trimestriels.. La Maison Blanche fait circuler un projet de rapport sur la protection du marché automobile intérieur par les droits de douane, qui devrait être discuté aujourd'hui par Trump et ses conseillers.. Une nouvelle série d'avertissements de sous-traitants d' Apple a fait chuter la marque californienne en bourse hier, provoquant un effet boule-de-neige sur le segment des semiconducteurs.. L'Allemagne prépare la riposte à Tesla dans le véhicule électrique : plusieurs acteurs du secteur, dont Volkswagen , vont chercher à déployer une entente dans les batteries. JP Morgan appuierait la Banque de France, installer un marché de services autour de l'or à Paris. La patronne de l'institution avait indiqué avoir signé avec une grande banque commerciale, sans citer de nom. Kellogg étudie la vente sa branche biscuits et snacks aux fruits (Keebler, Stretch Island) pour se recentrer sur ses métiers de base.. La biotech Moderna pourrait être valorisée 7 milliards de dollars lors de son IPO à Wall Street, où elle espérerait lever 500 millions de dollars.. Les banques italiennes au secours de Banca Carige , qui va bénéficier d'une injection de 400 millions d'euros via des obligations (320 millions d'euros) et un placement privé (80 millions d'euros). La banque génoise doit déposer un plan de redressement incessamment sous peu. Amazon aurait choisi New York City et la Virginie pour abriter ses second et troisième quartiers généraux, selon le WSJ. L'annonce officielle devrait tomber dès aujourd'hui. AstraZeneca vend les droits de Synagis aux Etats-Unis à Swedish Orphan pour 1,5 milliard de dollars.