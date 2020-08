EN DIRECT DES MARCHES : Lagardère, Accor, Euronext, Adocia, Oracle, RWE, Dufry, Zur Rose,

En France

Compte à rebours. Le London Stock Exchange a fixé au 21 août la date limite pour le dépôt des offres indicatives de rachat de MTS, la plate-forme obligataire de Borsa Italiana, et au 11 septembre celle des offres sur l'ensemble de l'opérateur boursier italien, selon les informateurs de Reuters : l'information est dans la partie France de cette synthèse car on sait Euronext (très) intéressé par le dossier, même si aucune position officielle n'a été prise.

Junk. S&P a abaissé d'Accor en catégorie spéculative, en la passant de "BBB-" à "BB+", à cause de la dégradation de la situation dans le tourisme mondial. L'agence anticipe un affaiblissement des bénéfices et des ratios de couverture de la dette en 2020 et 2021. "Nous pensons également qu'il sera plus long et plus coûteux que prévu pour Accor de réduire sa base de coûts fixes et de rétablir son profil commercial et financier", indique S&P.

Cacophonie. Amber Capital et Vivendi regrettent le renouvellement pour quatre ans du mandat de gérant d'Arnaud Lagardère à la tête du groupe Lagardère. Dans cette partie de billard à plusieurs bandes, il semblerait que le gérant a gagné du temps grâce à l'appui de Bernard Arnault, qui a aidé à renforcer le holding de l'intéressé. La rumeur prête au patron de LVMH des vues sur les actifs de Lagardère, présent dans le duty free et l'édition comme le géant du luxe (DFS et Le Parisien / Les Echos). Il se murmure aussi que l'Elysée verrait d'un mauvais œil le raid de Vivendi / Bolloré.

En bref

Olympique Lyonnais fait signer pour 5 ans et 1,5 M€ un jeune défenseur turc, Cenk Özkaçar.

Europlasma satisfait du redémarrage d'Inertam, avant la construction d'un second four en 2021.

Adocia signe un prêt garanti par l'État de 7 M€ et réaménage la dette contractée en 2019.

Catering International Services remporte des contrats en Algérie et en Russie.

Dans le monde

Publications de résultats

Alcon : la filiale de Novartis a perdu 422 MCHF au second trimestre, plus que prévu par les analystes. Le spécialiste des produits ophtalmiques a été pénalisé par la chute de certains actes médicaux à cause des confinements. Le management ne dispose pas d'une visibilité suffisante pour formuler des prévisions chiffrées.

Implenia : l'Ebitda du premier semestre a progressé de 39% à 101,6 MCHF (consensus AWP 103,4 MCHF). Le groupe a confirmé ses projections avant impact de la Covid-19.

Sensirion : les ventes et les résultats sont en forte progression sur le premier semestre, conformément à ce qui était prévu. Les prévisions annuelles sont resserrées, avec un chiffre d'affaires attendu entre 210 et 230 MCHF, pour une marge d'Ebitda ajusté proche de celle du premier semestre.

Zur Rose : l'entreprise suisse spécialisée dans la vente à distance de médicaments et de services de santé prévoient une croissance de ses revenus de plus de 10% sur l'année, en intégrant l'apport des acquisitions. Le management vise aussi un résultat corrigé équilibré au niveau Ebitda.

1MDB, c'est signé. The Goldman Sachs Group a trouvé un terrain d'entente avec la Malaisie au sujet d'1MDB. L'accord final a été signé selon les termes annoncés le 24 juillet, soit un versement de 3,9 Mds$. La banque avait été mise en cause dans ce scandale financier de grande ampleur.

2 Mds€ pour RWE. RWE boucle une augmentation de capital de 2 Mds€ en plaçant des titres à 32,55 EUR pièce. Les actions nouvelles sont éligibles au dividende 2020. Elles ont été vendues par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Les fonds serviront à alimenter le programme d'investissement de l'énergéticien allemand, en particulier son expansion dans les énergies renouvelables.

What a Pythie. Pour ce que cela vaut, Donald Trump voit Oracle, "une société géniale" (ça rappelle une certaine parodie de publicité, non ?), en capacité de racheter TikTok. Hier, le Financial Times avait révélé que le géant américain des logiciels avait entamé des discussions avec la maison-mère de l'application, ByteDance, ainsi qu'avec plusieurs de ses fonds actionnaires.

Fin de cotation pour Hudson ? Malmené par la Covid-19, Dufry va quand même racheter d'ici la fin de l'année les 43% dans sa filiale américaine Hudson qu'il ne possède pas, à 7,70 USD pièce. L'opération devrait permettre d'économiser environ 20 MCHF de frais par an.

En bref

La Chine et les États-Unis s'entendent sur un doublement des liaisons aériennes existantes, limitées par le coronavirus.

Amazon.com va créer 3500 nouveaux postes d'ingénieurs, informaticiens et employés administratifs aux Etats-Unis, dont 2000 à New York.

FedEx va augmenter ses tarifs de livraison de colis pendant la période des fêtes de fin d'année, comme United Parcel Service et U.S. Postal.

Takeda va vendre ses médicaments sans ordonnance à Blackstone, selon les informations obtenues par Kyodo.

Rio Tinto a réduit ses projections de production annuelle de cuivre.

ViacomCBS négocie la vente de CENT à Red Ventures.

Genentech (Roche) aide Regeneron sur son candidat-vaccin Covid-19.

Ça publie. Nvidia, Lowe's, Xiaomi, Synopsys, China Telecom, A.P. Moller Maersk, Implenia, Fortum, Zur Rose…