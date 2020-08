EN DIRECT DES MARCHES : Lagardère, Agta Record, Apple, Tesla, Uber, Bayer, BioNtech, Facebook...

En France

Amber contre-attaque. Amber Capital a demandé la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de Lagardère dans les plus brefs délais, pour une recomposition partielle du conseil de surveillance. Le fonds, désormais allié à Vivendi, demande les départs de Patrick Valroff, Yves Guillemot et Guillaume Pepy. Amber ne digère pas que ce dernier, élu avec son soutien, ne se soit pas opposé au renouvellement du mandat d'Arnaud Lagardère.

Agta bientôt hors de la cote. Assa Abloy monte à 93% d'Agta Record après avoir acquis les 54% détenus par les associés de la société, à 70,58 EUR l'action, qui sera aussi le prix de l'OPA simplifiée qui sera lancée prochainement. Agta, cotée à Paris en dépit de son siège zurichois, est ainsi valorisée 940 M€.

Dans le monde

La pression monte. Des journaux, dont le New York Times et le Wall Street Journal, font partie des entreprises qui demandent à Apple des conditions tarifaires plus favorables sur l'App Store. Dans une lettre adressée à Tim Cook, les journaux demandent au groupe de réduire sa ponction sur les abonnements signés via l'AppStore.

La course au vaccin. Johnson & Johnson va lancer d'ici la fin septembre le plus vaste essai clinique à ce jour concernant un vaccin potentiel contre le coronavirus, qui enrôlera 60 000 personnes dans le monde. Quant à Pfizer, son candidat vaccin en coopération avec BioNTech serait en lice pour un passage devant la FDA en octobre, ont annoncé les deux partenaires Les processus accélérés ont permis de mener des développements en un temps record, un peu partout sur la planète. A ce jour, aucun candidat-vaccin n'a toutefois été testé sur un large panel d'humains.

VTC en sursis. Une cour d'appel de Californie a suspendu jeudi la décision d'un tribunal ordonnant aux groupes de VTC Uber Technologies et Lyft de requalifier à partir d'aujourd'hui leurs chauffeurs en salariés. Une décision provisoire qui va permettre aux deux services de se poursuivre le temps de trancher le contentieux sur le fond. Plus de détails sur ce vaste débat ici.

Bayer, encore. Bayer va verser 1,6 Md$ pour mettre fin à la majorité des plaintes aux Etats-Unis liées à son implant contraceptif Essure. L'accord concerne environ 90% des 39.000 actions pendantes. Les avocats du groupe allemand s'enrichissent bien plus vite que ses actionnaires en ce moment. Bayer avait dû transiger à 10,9 Mds$ dans le dossier du Roundup il y a quelques semaines.

Près du Top 10. L'action Tesla clôture au-dessus des 2000 USD, nouveau record, et s'approche du Top10 des capitalisations américaines en fondant sur Walmart. Si l'on se fonde sur les estimations des analystes, le PER du constructeur automobile ressort à 396 fois 2020, 164 fois 2021 et 97 fois 2022.

En bref

La FDA a homologué plus tôt que prévu le Kesimpta de Novartis dans le traitement de la sclérose en plaques.

Wuthelam va racheter Nippon Paint pour 1 280 MdsJPY (environ 10,2 Mds€).

U-Blox renonce à ses objectifs.

American Airlines va cesser de desservir certaines petites villes américaines.

Ant pourrait être valorisé 225 Mds$ dans le cadre de son entrée en bourse.

Le Canada va mener des tests de certification du B737MAX de Boeing.

Mark Zuckerberg (Facebook) a témoigné devant l'antitrust américain plus tôt dans la semaine, dans le cadre de l'enquête visant la position dominante des géants de l'internet.

Ça publie. Pinduoduo, Deere, Kingspan, Bachem, Foot Locker…