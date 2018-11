EN DIRECT DES MARCHES : Lagardère, Edenred, Thales, UBS, Google...

un impact positif sur le résultat opérationnel 2019 et sur le résultat net part du groupe 2020.

. Le groupe aurait mandaté Lazard pour trouver preneur à sa division GPHSM dans le cadre du rachat de Gemalto , selon Bloomberg. Thales cherche à éviter le couperet antitrust de Bruxelles.. Le plus petit appareil de la famille Airbus commencerait à intéresser les loueurs américains, notamment Air Lease qui va étudier les atouts de l'appareils repris à Bombardier.. Le trafic et les coefficient d'occupation étaient en hausse chez Air France KLM en octobre, a fait savoir le transporteur ce matin. Sur la totalité du périmètre, le nombre de passagers a progressé de 3,3%.. Le groupe met en vente sa division "sports" et engage des négociations pour céder boursier.com. Le recentrage de Lagardère sur l'édition et les boutiques de duty free se confirme.. La société va racheter l'américain Corporate Spending Innovations pour 600 millions de dollars. Edenred attend Plastic Omnium annule 0,9% de son capital. L'AG d' Eutelsat vote le dividende de 1,27 EUR. bioMérieux rachète Hybiome.. Le ministère public français a requis 3,7 milliards d'euros d'amende contre UBS , accusée d'avoir favorisé l'évasion fiscale de riches français. En parallèle, les poursuites se confirment aux Etats-Unis pour la banque suisse, dans le cadre d'un dossier remontant à 2006-2007. Telecom Italia n'atteindra pas ses objectifs et déprécie à grande échelle ses actifs, au grand dam de son actionnaire Vivendi Stada et Angelini en finale pour le rachat d'Upsa à Bristol-Myers Squibb , avec deux fonds (CVC et PAI). La division pourrait valoir 1 milliard d'euros.. Mea culpa et promesses de changements chez Google après les révélations sur le harcèlement. Un engagement de transparence qui devra être concrétisé.. Des rumeurs laissent penser que l'ancien PDG de Goldman Sachs , Lloyd Blankfein, aurait participé à une réunion avec des personnes qui sont à l'origine du scandale 1MDB il y a une dizaine d'années, ce qui n'en fait pas forcément un acteur mais ce qui montre qu'il n'était pas étranger à l'opération. Volkswagen veut proposer un véhicule électrique à moins de 20 000 euros, a appris Reuters. Elle pourrait être produite à 200 000 unités annuelles. Les décisions sur la stratégie dans l'électrique doivent être tranchées le 16 novembre en conseil de surveillance.. Le groupe d'aéronautique et de défense Leonardo confirme ses objectifs. Dans le luxe, Salvatore Ferragamo ne fait pas d'étincelles. Walt Disney dépasse le consensus. ThyssenKrupp avertit sur ses résultats. Compagnie Financière Richemont profite de Yoox pour lisser ses résultats.