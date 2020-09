EN DIRECT DES MARCHES : Lagardère, Suez, Total, BNP Paribas, Air France, Ales Groupe, Latécoère, Novavax, Allianz...

En France

Embouteillage de capitaines d'industrie. En parallèle de sa montée dans le holding d'Arnaud Lagardère, Bernard Arnault (LVMH) a pris une participation directe d'environ 5% dans Lagardère. Les camps se mettent progressivement en place, puisque le duo Amber / Vivendi occupe les bancs de l'opposition, même si le groupe de Vincent Bolloré se dit "très heureux" de l'arrivée de Bernard Arnault. A d'autres !

Transition… progressive. Dans une interview accordée au Parisien, le patron de Total, Patrick Pouyanné, explique que son groupe a pour ambition de faire partie à moyen terme des cinq plus gros acteurs mondiaux de la production d'énergies renouvelables, sans pour autant renoncer au pétrole. A l'horizon 2050, le groupe français vise à produire 20% de pétrole, 40% de gaz et 40% de renouvelable contre respectivement 55% de pétrole, 40% de gaz, et moins de 5% de renouvelable actuellement. L'entretien au Parisien est ici.

On se rend coup pour coup. L'Autorité des marchés financiers a rejeté le recours formé par Suez, qui contestait la structuration en deux temps du projet d'acquisition présenté par son concurrent Veolia. Suez va faire appel. La société a annoncé hier la sanctuarisation de ses actifs Eau dans une fondation de droit néerlandais, pour mettre des bâtons dans les roues de son prétendant. Même si l'opération de Veolia sur Suez est contestable sur plusieurs aspects, cette confiscation d'un actif sans en référer aux actionnaires soulève de nombreuses questions.

Dans le collimateur. BNP Paribas visée par une enquête pour crime contre l'humanité pour son rôle auprès des autorités soudanaises entre 2002 et 2008. La banque est accusée par la FIDH de complicité de crime contre l'humanité, pour son rôle de principale banque des autorités du Soudan pendant les exactions commises au Darfour. BNP Paribas a dit ne disposer "d'aucune information au sujet de cette procédure" et n'a pas souhaité commenter.

Un accord chez Air France. Un accord majoritaire a été signé chez Air France pour le plan de départs volontaires portant sur 3640 postes. La CFE-CGC et la CFDT de la compagnie ont signé le PDV-PSE, afin notamment d'éviter des licenciements secs et massifs de personnels au sol. FO et l'UNSA ont refusé de signer.

En bref

Dans le monde

Nouvelle phase III. Un onzième vaccin Covid-19, celui de Novavax, entre en phase III d'essais cliniques. Les tests ont été lancés au Royaume-Uni. Outre les projets chinois et russes, les candidats les plus avancés du moment sont ceux d'AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Novavax a reçu 1,6 Md$ de financements des autorités américaines pour mener à bien ses essais. Pour rappel, la phase III vise à déterminer l'efficacité d'un traitement sur une population large, et permet en cas de succès le dépôt d'une demande de mise sur le marché, qui en l'espèce serait largement accélérée, compte tenu des enjeux.

Du nouveau dans le jeux vidéo en streaming. Amazon.com présente ses nouveaux appareils connectés et se lance dans les jeux en ligne avec la plateforme Luna. Ubisoft disposera de sa propre chaîne sur le service. Amazon a aussi dévoilé la nouvelle génération de ses appareils connectés, notamment l'enceinte Echo.

Aviva France chez Allianz ? Un consortium dirigé par Allianz négocierait la reprise des activités d'Aviva en France, a appris Reuters. L'Allemand associé à Athora serait en discussions avancées. Dernièrement, un prix de 3 à 3 Mds€ avait circulé pour ces actifs. Les rumeurs précédentes laissaient penser qu'AXA, Assicurazioni Generali et La Mondiale étaient aussi sur les rangs.

En bref

TikTok a soumis l'accord avec Oracle et Walmart aux autorités chinoises.

Noble solde le contentieux judiciaire issu de la scission de Paragon Offshore.

Plusieurs fournisseurs d'applications comme Epic Games et Spotify créent une alliance pour peser dans la négociation avec les magasins d'applications comme celui d'Apple.

Palantir pourrait être valorisé environ 22 Mds$, selon Dow Jones.

Sabine Simeon-Aissaoui rejoint la direction générale de Schindler.

Getinge signe un partenariat avec Universeum.

Ça publie. Pennon, Pharmagest, Gérard Perrier, Sidetrade…