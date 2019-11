EN DIRECT DES MARCHES : Michelin, ArcelorMittal, Accor, Société Générale, CGG, April, Google, Intelsat, Aroundtown...

Ilva, nouvelles rumeurs. ArcelorMittal aurait posé trois conditions pour revenir sur sa décision de quitter le projet Ilva, selon Il Messaggero : le retour de la garantie publique, le droit de modifier ses projets industriels et la possibilité de supprimer 5000 postes. Le premier ministre Giuseppe Conte a annulé une entrevue prévue cette semaine avec Lakshmi Mittal, en attendant la position de la justice italienne après le désengagement de l'aciériste.

Crevaison lente. Michelin signale une poursuite de la baisse de la demande sur le marché de la première monte dans toutes les régions en octobre, mais en particulier en Amérique du Nord, où elle a atteint 22% en raison de l'impact de la grève chez General Motors et de bases de comparaison élevées. "La demande remplacement progresse légèrement en Europe, malgré une saison hiver qui peine à démarrer, et croît fortement en Chine", indique la société.

Evolution octobre 2019 vs 2018 (source Michelin)

Accor un plancher. Accor va vendre 5,2% du capital d’AccorInvest à plusieurs actionnaires existants pour 204 M€, ramenant à 30% sa détention. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve du feu vert des autorités compétentes. Le seuil de 30% est le minimum qui avait été convenu lors de la cession de la division en 2018. Il est valable jusqu'en mai 2023.

2 Mds€ pour Casino. Le distributeur a signé une ligne de crédit syndiquée de 2Mds€ de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le mois dernier. 21 banques participent au syndicat. Les lignes existantes de 2,25 Mds€ seront réduites en conséquence. La nouvelle ligne est dotée de covenants testés trimestriellement, précise Casino.

En bref en France. EasyJet commande 12 Airbus A320neo. Société Générale a commencé hier à regrouper ses banquiers londoniens à sa nouvelle adresse à Canary Wharf. CGG réalise une vaste étude en Mer du Nord. Covivio participe l'accélération du développement de B&B en Pologne. Prodways Group lance ses nouveaux systèmes de fabrication additive dédiés aux applications industrielles. Le patron d'Assystem, Dominique Louis, renforce ses intérêts dans la société. April progresse vers la vente de ses activités de protection et services juridiques. Pharmasimple lance une augmentation de capital de 5 M€ avec un droit de priorité. Xilam lance un club d'actionnaires. 2CRSi retenu pour le lancement de l'offre de gaming "Game Cloud" de Sunrise. Celyad et Ivalis ont publié leurs comptes.

Stadia débarque. Google lance aujourd'hui Stadia, sa plateforme de jeux vidéo dans le cloud. Le service est vendu 9,99 EUR en Europe (9,99 USD aux Etats-Unis), pour deux jeux gratuits et un catalogue actuel de 22 titres, qui sera rapidement étoffé. Le service repose sur un ordinateur virtuel à distance. Il s'agit d'un galop d'essai qui pourrait créer un futur standard en bouleversant l'univers du jeu vidéo, notamment pour les vendeurs de consoles de salon. A suivre donc.

GAFA sous surveillance. La FTC a confirmé hier que plusieurs enquêtes sont en cours chez des acteurs internet, ce qui laisse penser aux spécialistes que les investigations sont plus vastes que prévu. Jusqu'ici, seule l'enquête visant Facebook est officialisée. Les autres "GAFA", Amazon.com, Alphabet (Google) et Apple pourraient aussi être dans le collimateur, même si la marque à la pomme bénéficie généralement d'une certaine mansuétude.

Intelsat ne répond plus. Le régulateur américain a tranché : il est favorable à une enquête publique pour la bande C, ce qui a fait plonger Intelsat (-40% hier !), partisan d'une solution négociée qui lui aurait été plus favorable financièrement et pèse sur SES, tandis qu'Eutelsat s'en félicite.

Mariage de raison. Aroundtown va racheter sa compatriote TLG en titres, sur la base d'une valorisation de 27,655 EUR l'action. L'offre, amicale, propose en effet 3,6 actions nouvelles Aroundtown pour 1 YLG apportée. L'entité combinée affichera un patrimoine valorisé 25 Mds€, spécialisé dans les bureaux et les hôtels.

Hong Kong, ouvre-toi. L'entrée du groupe chinois Alibaba sur la bourse de Hong Kong, une opération à 13 Mds$, aurait déjà été sursouscrite plusieurs fois, selon les informations obtenues par le Wall Street Journal. Les livres d'ordres devraient être clos plus tôt que prévu dès aujourd'hui.

En bref ailleurs. L'aciériste indien Tata Steel va supprimer jusqu'à 3000 emplois en Europe pour réduire ses coûts, en particulier au Royaume-Uni. Sony va racheter la participation minoritaire de 42% d'AT&T dans la chaîne de télévision Game Show Network, pour 500 M$. La Californie assigne Juul pour la promotion des cigarettes électroniques auprès des adolescents. Barrick Gold a vendu la moitié de la mine de Kalgoorlie, dans l'Ouest australien, à Saracen pour 750 M$. Meyer burger finalise la cession de ses logiciels à S&T pour 14 MCHF. Le procureur de l'État de New York a démarré une enquête sur WeWork, a appris Reuters. FedEx a rejoint la cohorte des entreprises américaines qui ne font plus bénéficier de couverture retraite à leurs employés : les nouveaux embauchés n'y auront plus droit à partir de l'année prochaine. American Express offre d'importantes incitations en cash aux entreprises qui veulent devenir clients, pour combler l'écart avec Visa et Mastercard. Le patron de T-Mobile US, John Legere, va passer la main sans donner d'indications sur sa destination. Les États-Unis vont autoriser les grands studios américains à détenir des salles de cinéma, mettant fin à la séparation entre la production et la distribution, qui remontait à 1948.

Ça publie. Home Depot, Medtronic aux Etats-Unis et Alcon, Sonova, Melrose, easyJet et Julius Bär en Europe.