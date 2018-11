EN DIRECT DES MARCHES : Michelin, BNP Paribas, Carrefour, EssilorLuxottica, Arkema...

Francisco Oliveira

. Le marché automobile européen aurait reculé de -7,3% en octobre, selon les travaux de LMC, confirmant une pression accrue après l'entrée en vigueur de nouvelles normes. Les statistiques "officielles" de l'ACEA ne sont attendues qu'en milieu de mois. Michelin va fermer son site écossais de Dundee (845 personnes) au Royaume-Uni d'ici 2020. Une procédure de consultation est lancée, en même temps qu'un programme d'accompagnement. Une provision de 155 millions d'euros est prévue dans les comptes annuels.. Le coresponsable de la division taux, devises et matières premières de BNP Paribas , Adrian Boehler, démissionne après les mauvais résultats de sa branche. Son binômereste seul aux commandes.Le prochain directeur général d' EssilorLuxottica pourrait être Francesco Milleri, qui dirige Luxottica et qui est soutenu par Leonardo Del Vecchio, le président.. L'agence américaine du médicament a accordé une revue prioritaire au Dupixent de Sanofi dans la dermatite atopique.. Après Leclerc et Carrefour , Intermarché promet aussi de vendre l'essence à prix coûtant. La bataille de la com' entre distributeurs est lancée.. Jean-Louis Bouchard va prendre les commandes d' Econocom , avec le départ de Robert Bouchard et de David Krieff de leurs fonctions opérationnelles. Ginevra Elkann rejoint le conseil d'administration de Kering Mercialys inaugure le plus grand contre commercial réunionnais. Amazon devrait installer son second siège américain dans deux villes et non une seule, avec comme pistes possibles New York, Dallas et Crystal City (Virginie).. La division ascenseurs de ThyssenKrupp devrait changer de patron, selon Reuters.paie un double avertissement cette année.. S&P réduit d'un cran à "BBB" la notation crédit d' Atlantia à cause de la catastrophe de Gênes. L'agence estime qu'il y a des doutes sur les conséquences financières à terme. General Electric minimise le risque de charges liées au fisc britannique. Le management pense qu'il aura gain de cause en cas de contentieux, qui pourrait porter sur des sommes très élevées.. Plutôt rare dans le paysage automobile actuel : Toyota a relevé ses objectifs. C'est toutefois grâce à l'effet de change.. Le groupe suisse a racheté Propex, un spécialiste du béton fibré aux Etats-Unis. Cette petite entreprise réalise environ 30 millions de CHF de revenus annuels.