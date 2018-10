EN DIRECT DES MARCHES : Michelin, Sopra Steria, Bouygues, Rallye, Ekinops, Apple...

. Les publications d'entreprises se poursuivent mais elles ont été hier soir moins favorables que celles du début de la semaine, avec les avertissements de Bouygues Michelin , et Sopra Steria Orange retient BigBen pour ses accessoires en boutique en Espagne. Fnac Darty pourrait racheter 2% de son capital. Une commande MBE pour Riber . Projet d'OPR déposé sur Auféminin.com Rallye , la maison-mère de Casino , va saisir l'AMF après la publication dans 'Challenges' hier des attaques d'une avocate contre les commissaires aux comptes du groupe. Ekinops confirme les rumeurs : des discussions préliminaires ont été engagées avec Nokia pour racheter la division de pose de câbles sous-marins de l'ex-Alcatel, ASN. American Express a dépassé les attentes de résultats lors de l'annonce de ses trimestriels hier soir, tout en relevant ses objectifs.. Le chimiste va prendre 4,6 milliards de dollars de dépréciation dans ses comptes, en relation notamment avec sa division agriculture. DowDupont a prévenu que ses objectifs de long terme risquent d'être affectés. Amazon va recruter un millier de personnes au Royaume-Uni et ouvrir un nouveau centre de recherche à Manchester. Il accueillera 600 personnes, les autres embauches étant prévues sur les centres existants d'Edimbourg et Cambridge. Micron Technology rachète la part d'I ntel dans leur coentreprise. 1,5 milliard de dollars sont consacrés à l'opération sur IM Flash, qui sera bouclée d'ici six à douze mois.La filiale de Volkswagen veut égaler son record annuel de ventes cette année, c’est-à-dire les 246 375 véhicules écoulés en 2017. Apple devrait présenter des nouveautés lors d'un événement prévu le 30 octobre. La rumeur évoque depuis plusieurs semaines un iPad et un nouveau Mac.