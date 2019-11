EN DIRECT DES MARCHES : Natixis, Alstom, Vivendi, Pierre & Vacances, Quadient, Dell, Boeing...

Chat échaudé craint l'eau froide. Natixis a confirmé la rumeur de Bloomberg selon laquelle la banque avait suspendu l'un de ses traders à New York, en assurant que la situation n'a aucun impact sur ses résultats, sur ses clients ou sur ses activités. Le management évoque un "cas individuel" qui n'a entraîné aucune perte. Le titre a décroché hier, car les investisseurs n'ont pas oublié la grosse perte de trading annoncée en fin d'année dernière (d'ailleurs sous enquête AMF), ni les révélations sur les fonds H2O.

Elliott contre-attaque. Au lendemain des déclarations du PDG de Capgemini jugeant l'offre à 14 EUR sur Altran au prix adéquat, le fonds activiste Elliott réplique en présentant ses arguments en faveur d'une revalorisation de la proposition.

Le dernier métro. Alstom a décroché un contrat de 430 M€ pour renouveler l'automatisation du métro de Marseille. Une bonne nouvelle pour les sites industriels du groupe, qui prévoit d'occuper environ 400 personnes jusqu'à la mise en service prévue en 2024. Le projet sera piloté depuis Aix-en-Provence et impliquera les sites de Valenciennes, Ornans, Le Creusot, Villeurbanne et Saint-Ouen.

Le réveil de P&V ? Pierre & Vacances annoncera un nouveau plan stratégique avant mars prochain pour mettre un terme à des années de pertes. Sur l'exercice 2018/2019, le résultat net est passé de -46 à -33 M€, plombé par de nouveaux exceptionnels. "On se balade avec un résultat négatif depuis des années, il faut revoir le business model. Le plan pour 2022 va dans la bonne direction, mais j'ai demandé à ce qu'il soit plus ambitieux, dans sa vitesse d'exécution notamment", a précisé le nouveau directeur général, Yann Caillère.

En bref en France. Vivendi a procédé à l'annulation de près de 3% de son capital, portant à 10% le total de capital annulé depuis juin. Electricité de France a placé une obligation hybride de 500 M€ avec 3% de coupon. M6 Métropole Télévision et TF1 ont acquis les droits de diffusion de l'Euro 2020 de football auprès de l'UEFA, pour un montant non communiqué. Quadient a légèrement amélioré ses objectifs en marge des chiffres de son troisième trimestre fiscal. Europlasma présente son plan stratégique de redressement. AB Science tiendra une web conférence sur le masitinib dans l'asthme sévère le 2 décembre 2019. Akka se lance sur Euronext Bruxelles sans levée de fonds et annonce en parallèle une émission d'obligations convertibles hybrides de 175 M€. Safe Orthopaedics renouvelle son conseil et regroupe ses actions. Alexandre Eleonore est le nouveau directeur industriel de Carmat. EOS Imaging lance un nouveau système d'imagerie. Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco a publié ses comptes.

Scandale sanitaire au pénal. La justice américaine a démarré une enquête sur la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques et des pharmacies dans la crise des opiacés, en assignant notamment Teva, Mallinckrodt, Johnson & Johnson, Amneal Pharmaceuticals, AmerisourceBergen et McKesson. De quoi secouer une nouvelle fois le secteur aux Etats-Unis hier en bourse. Le volet pénal viendra s'ajouter à un volet civil déjà complexe. Les plaignants accusent les firmes concernées, toutes ne sont pas citées, de pratiques commerciales agressives pour écouler des analgésiques qui ont rendu une partie de la population dépendante.

La banque lave plus blanc. Des cabinets de défense des actionnaires appellent à une purge plus importante au sein du conseil d'administration de la banque Westpac, après les départs du président et du CEO suite aux défaillances majeures dans la politique anti-blanchiment de l'établissement. Dans le même registre, la banque suédoise SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) est brocardée par une émission d'investigation de la télévision publique suédoise pour ses liens troubles avec plusieurs clients à haut risque en Europe du Nord, en Russie et dans les pays baltes.

Pénurie de puces. Dell a réduit ses prévisions à cause d'un goulet d'étranglement dans la livraison de processeurs, entraînant une baisse d'environ 4% de l'action après la clôture américaine. Le numéro trois mondial des PC est confronté à une pénurie telle qu'Intel l'avait déjà dépeinte plus tôt dans le mois.

Vol en solo. L'agence américaine de l'aviation civile a décidé que Boeing ne participera plus à la certification des B737MAX et qu'elle autorisera chaque appareil elle-même, ce qui pourrait retarder le processus de retour en exploitation. Par le passé la FAA avait partagé la délivrance de certificats avec les avionneurs, pour faciliter les processus.

Disney tient la distance. Disney+, le nouveau service de streaming de Walt Disney, a été téléchargée 15,5 millions de fois depuis son lancement il y a deux semaines, avec une offre à 6,99 USD par mois, selon les données d'Apptopia, avec un taux de conversion élevé. La dynamique de l'offre avait surpris positivement les analystes peu après le lancement. Netflix, le numéro un du secteur aux Etats-Unis, compte un peu plus de 60 millions d'abonnés.

En bref ailleurs. Audi, la filiale de Volkswagen, va supprimer 9500 emplois dans les cinq années à venir dans le cadre d'une réorganisation. Rio Tinto investit 749 M$ pour améliorer une mine en Australie. Facebook rachète, via Oculus, le studio de jeux vidéo Beat Games. Ems-Chemie vend ses activités de déclencheurs d'airbags à Hirtenberger. Stadler Rail obtient un contrat de 126,4 MCHF avec la compagnie des chemins de fer d'Azerbaïdjan pour 10 trains de type Flirt.

Ça publie. Deere, Xiaomi, Knorr-Bremse, Aroundtown et Soitec notamment.