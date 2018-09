EN DIRECT DES MARCHES : Natixis, Total, Publicis, Deutsche Bank, Tesla...

Les nouveaux iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et Apple Watch Series 4 sont là. #AppleEvent — Apple (@Apple) 12 septembre 2018

"Nous travaillons sur quelque chose de grand et de complexe

va céder 2,7 milliards d'euros de ses actifs à sa maison-mère BPCE, ce qui devrait lui permettre de reverser jusqu'à 1,5 milliard d'euros à ses actionnaires sous forme de dividende exceptionnel par exemple. Une opération "qui confirme la capacité du groupe à produire de la valeur pour ses actionnaires", souligne Jefferies ce matin. Michelin a confirmé ses prévisions 2018, après avoir intégré les derniers événements (commerce, matières premières...). Une présentation investisseurs a lieu ce jour.Le groupe a émis 1 milliard d'euros d'obligations en deux tranches, à 0,875% à 5 ans et 1,875% à 10 ans. Total a exercé son option pour prendre 25% du bloc Orinduik, au large de la Guyane. Tullow reste opérateur avec 60% d'intérêts.. Arthur Sadoun est reconduit pour quatre ans aux commandes de Publicis . Le conseil de surveillance a renouvelé sa confiance au directoire. JCDecaux obtient les contrats publicitaires de deux lignes de métro en Chine, à Tianjin. Les contrats sont signés pour 10 ans. Akka ... Apple a dévoilé comme prévu trois iPhones et une Apple Watch lors de sa Keynote de rentrée, avec une réunion mitigée à la clef : baisse de l'action de plus de 1% en clôture, avec un recul qui se poursuit post-séance. Mais les investisseurs mettent toujours un peu de temps après ces événements pour trancher sur leur portée réelle. Deutsche Bank songerait à séparer sa banque de détail et sa banque d'affaires, ce qui pourrait favoriser l'adossement de l'établissement. Un conseil est prévu cette semaine pour en discuter, selon Reuters.. Bloomberg a appris que Tesla aurait perdu un autre haut-dirigeant financier, Justin McAnear. Dans le même temps, Elon Musk a reconnu des soucis dans le processus de livraison des Model 3. Mediaset prépare une grosse opération de croissance en Europe.", a indiqué Pier-Silvio Berlusconi, sans en dire plus.. L'aciériste engage la restructuration de ses branches ingénierie et chantier naval, dans cette dernière partie pourrait être scindée et placée sous la responsabilité directe du directoire.. La banque américaine profite de la réforme fiscale Trump, a indiqué son directeur financier hier.. Le PDG de JP Morgan , Jamie Dimon, a plaisanté mercredi en estimant qu'il était en mesure de battre Donald Trump lors d'une élection. La banque a dû publier un communiqué en soirée dans lequel Dimon regrette ses paroles et affirme qu'il n'est pas candidat à la présidentielle.. Washington aurait invité Pékin pour un nouveau round de négociations commerciales. La BCE, la BoE et la Banque de Turquie se prononcent sur leurs taux. La tempête Florence approche de la Cote Sud-Est des Etats-Unis.