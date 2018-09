EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Airbus, Scor, Vivendi, Apple...

. Le PDG d' Orange , Stéphane Richard, est auditionné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.. Les immatriculations européennes se sont envolées de près de 30% en août, portant leur progression à 5,9% sur 8 mois, selon l'ACEA, en anticipation de l'arrivée de la norme WLTP le 1er septembre. Airbus aurait encore besoin d'un an pour remettre totalement sur les rails sa production de monocouloirs, selon les informations de Bloomberg. Officiellement, l'objectif de 800 livraisons en 2018 est toujours d'actualité. Ces deux dernières années, le groupe avait dû cravacher en fin d'exercice pour remplir ses objectifs.. Le fonds CIAM reproche à la Scor , dont il possède 0,77% du capital, d'avoir rejeté l'offre de Covéa pour de mauvaises raisons. Le réassureur a fustigé les vues court-termistes de la gestion.. Canal + ( Vivendi ) et SFR ( Altice Europe ) ont signé un accord de diffusion de RMC Sport, mettant fin à de longues tractations.. Le président de Tarkett , Glen Morrison, est débarqué par le conseil d'administration un an après sa nomination. Il est remplacé par Fabrice Barthélémy, issue du sérail.. Belle prise pour la filiale de Cellectis , dont le nouveau directeur général est Jim Blome, l'ancien patron de Bayer CropScience.. Le Californien a payé ses arriérés d'impôts à l'Irlande, soit 13,1 milliards d'euros et 1,2 milliard d'euros d'intérêts. Des fonds bloqués sur un compte séquestre pendant un recours, car Dublin aimerait qu' Apple continue à profiter de ses largesses fiscales.. La justice américaine enquête sur Tesla après les sorties de Musk durant l'été, a confirmé le constructeur après des rumeurs allant dans ce sens.. Horlicks, la filiale nutrition mise en vente par GlaxoSmithKline , pourrait rapporter 4 milliards de dollars, avec pour prétendants Nestlé Coca-Cola ou Unilever . Le directeur général de la Danske Bank , Thomas Borgen, n'aura pas résisté au scandale de blanchiment visant la banque. Il a démissionné.. La Deutsche Bank n'envisage pas, pour l'heure, de faire évoluer sa structure juridique, a indiqué son directeur financier. Des rumeurs de scission avaient circulé dernièrement. Ceconomy lance un avertissement à cause d'une météo peu favorable à la consommation en Europe. Hier, Zalando avait lancé son second avertissement sur objectifs en deux mois.Rumeurs, démenties, de démission de James Mattis, le Secrétaire d'Etat à la défense US. Les Deux Corée se seraient mises d'accord sur la dénucléarisation de la péninsule. Michel Barnier serait prêt à assouplir la position européenne sur l'Irlande.