EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Carrefour, Rémy Cointreau, Inventiva, Lufthansa, Zalando, London Stock Exchange

En France

Dépenses en hausse dans les télécoms. L'Arcep a annoncé que les quatre opérateurs télécoms français, Orange, Bouygues, Free (Iliad) et SFR (Altice Europe) ont augmenté leurs investissements à 10,4 Mds€ en 2019, en progression de 5,1%, dont 7,8 Mds€ dans les réseaux fixes. Au 31 décembre 2019, 18,3 millions de bâtiments étaient éligibles à la fibre dans l'hexagone.

Carrefour France change de tête. Le directeur exécutif de Carrefour Espagne, Rami Baitieh, prend les rênes de Carrefour France. Il remplace Pascal Clouzard. Il sera remplacé en Espagne par Alexandre de Palmas. Baitieh a à son crédit le redressement des hypermarchés espagnols de l'enseigne.

Retour en Champagne. Rémy Cointreau entre en négociations exclusives en vue du rachat de la société Champagne de Telmont. Cette maison de champagne vieille d'un peu plus d'un siècle est implantée à Damery, près d'Épernay. Il s'agit d'un des derniers acteurs familiaux indépendants du secteur. La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, devrait intervenir au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020/2021 de la société (i.e T4 2020). Pour Legros, il s'agit d'un retour dans le champagne, puisque l'entreprise avait cédé en 2011 sa division dédiée, Piper-Heidsieck - Compagnie Champenoise, pour 412,2 M€ (valeur d'entreprise).

Inventiva marque des points dans la NASH. Lanifibranor (Inventiva) a atteint le critère principal et les critères secondaires en phase IIb dans la NASH. "Lanifibranor est le premier candidat médicament à avoir des effets statistiquement significatifs sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH", souligne le laboratoire, qui compte poursuivre avec une étude pivot de phase III. Les résultats détaillés seront présentés lors du congrès de l'AASLD en novembre. La NASH est une indication exigeante, comme l'ont démontré des échecs récents (Genfit notamment), mais les données sont prometteuses.

En bref.

Dans le monde

Lufthansa taille dans ses effectifs. Lufthansa confirme la suppression de l'équivalent de 22 000 postes à temps pleins, dont la moitié en Allemagne. Les opérations aériennes elles-mêmes paieront un tribut d'environ 5000 postes, dont 600 pilotes, 2600 personnels navigants et 1500 personnels au sol. La compagnie allemande perd environ 1 M€ par heure, avait-elle annoncé en avril.

Kinnevik lâche du lest dans Zalando. Kinnevik va céder 4,2% de Zalando, soit environ un sixième de sa participation de 26%. Des informations de marché laissent penser que les actions sont placées entre 57,40 et 58,40 EUR (vs. un cours de 59,43 EUR en clôture hier, après 36% de hausse en 2020).

Le LSE prend le risque. Selon de bonnes sources, le London stock Exchange n'aurait proposé aucune concession à la Commission européenne dans le cadre du rachat de Refinitiv, ce qui devrait entraîner une enquête approfondie. La plupart des analystes anticipaient de toute façon un passage en "phase 2" antitrust de cette opération à 27 Mds$, qui renforcerait l'emprise du LSE sur les contenus financiers.

En bref.

Le patron d'Amazon.com, Jeff Bezos, serait favorable à une audition devant les parlementaires américains cet été au sujet de la position dominante de son groupe.

Facebook propose le paiement via WhatsApp au Brésil.

La dette d'Embraer recule en catégorie spéculative chez S&P.

Six anciens salariés d'eBay devant la justice pour une campagne d'harassement cyber envers une publication critique à l'encontre de la société.

Jaguar Land Rover va supprimer environ 1100 emplois intérimaires, a annoncé sa maison-mère Tata Motors, pour tenter d'économiser 1 Md£ en année pleine.

Chesapeake Energy devrait se placer sous la protection de la loi sur les faillites dès cette semaine, selon plusieurs sources obtenues par Reuters.

Ça publie. Oracle, Lennar, Ashtead…