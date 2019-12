EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Engie, Airbus, Air France, Elior, Google, Nintendo...

Orange en 1ère ligne. L'opérateur de télécommunications tient aujourd'hui une conférence investisseurs très attendue, qui lui permet de détailler ses objectifs pour la période allant de 2021 à 2023. La croissance moyenne de l'Ebitdaal (Ebitda ajusté) se situera entre 2 et 3% par an. Orange va monétiser ses infrastructures avec une première opération de cession de tours télécoms à Cellnex en Espagne pour 260 M€ (1500 pylônes) et cherche des partenaires pour déployer la fibre. Le groupe prévoit 1 Md€ d'économies en année pleine à l'horizon 2023.

Engie veut le solde de TAG. Engie, au cœur de l'actualité hier sur des interrogations sur l'avenir d'Isabelle Kocher aux commandes, a manifesté son intention de racheter les 10% du réseau de gazoducs TAG toujours détenus par Petrobras. Une faculté qui avait été prévue dans l'accord de rachat initial, par lequel l'énergéticien français avait acquis 90% du capital en consortium, pour 8,6 Mds$. Les négociations auront lieu au cours du premier semestre 2020.

United veut des A321XLR. Bonne nouvelle pour Airbus : United Airlines a commandé 50 A321XLR pour remplacer ses B757 transatlantiques vieillissants. Le plus grand des monocouloirs de la famille A320, dans sa version ultra long rayon d'actions, permet des liaisons Europe / Etats-Unis à des coûts inférieurs aux alternatives actuelles. Curieusement, Boeing a fait l'impasse sur ce segment alors que son B757 était en fin de vie.

La grève affecte aussi l'aérien. Air France (groupe Air France-KLM) va annuler environ 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier à cause de la grève, jeudi. "Pour Air France, le 5 décembre, l'ensemble des vols long-courrier, 85% des vols moyen-courrier et près de 70% des vols domestiques seront assurés", a indiqué un porte-parole. Compte tenu du contexte attendu, de mauvaises surprises additionnelles ne sont pas à exclure. La DGAC estime que 20% des capacités seront annulées jeudi.

Elior publie. La société a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre et fait part de ses objectifs de moyen terme : 2 à 4% de croissance organique annuelle et une hausse de 10 à 30 points de la marge d'Ebita chaque année. Sur l'exercice en cours, le départ s'annonce poussif et le curseur est placé à 2% de hausse organique et 10 points de base au moins de hausse de la marge. Un dividende de 0,29 EUR sera proposé par Elior à ses actionnaires.

En bref en France. Safran inaugure un centre de formation à la maintenance du M88 sur la base aérienne d'Istres. Scor lance une quatrième opération de capital contingent. April cède April International Voyages. Une ligne de production à l'arrêt chez SergeFerrari à cause d'un sinistre. Guerbet obtient l'enregistrement du Vectorio en Inde. Inventiva reçoit 3,5 M€ de paiement d'étape d'AbbVie. GTT signe avec Wison un contrat de licence et d'assistance technique pour la construction de cuves à membranes. Boostheat boucle sa 200e commande, légèrement en avance sur ses objectifs. Egide accueille un nouveau directeur financier et boucle sa réorganisation. Clariant investit 2,2 M€ pour 10% du capital de Plant Advanced Technologies. Metabolic Explorer sécurise les ventes et la rentabilité de sa filiale Noovista en 2021 en signant un partenariat stratégique avec DSM. Umanis rachète ebiznext. Xilam revendique 15 millions d'abonnés sur Youtube. Paluel-Marmont Capital (Lebon) prend le contrôle de Quadrilatère. Manutan, Wavestone et Medincell ont publié leurs comptes.

Pichai seul aux commandes. Une page se tourne, puisque Sundar Pichai, le talentueux directeur général de Google, va aussi diriger la maison-mère Alphabet après que les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin eurent décidé de prendre du recul. Page et Brin se sont réjouis d'avoir lancé et développé l'aventure, mais souhaitent prendre du recul : "nous pensons que le temps est venu d'assumer le rôle de fiers parents, offrant des conseils et de l'amour mais pas des réflexions quotidiennes", ont-ils indiqué de concert.

La Switch en Chine continentale. La console Switch de Nintendo vendue en Chine à partir du 10 décembre à 2 099 CNY (298 USD) chez Tencent. Les précommandes ont débuté aujourd'hui. La Switch Lite sera aussi lancée prochainement. Le prix est dans la gamme de celui proposé aux Etats-Unis (299 USD) ou en Europe (299 EUR). La console chinoise est vendue avec New Super Mario Bros U Deluxe.

Alibaba renforce son trésor. Alibaba lève 1,68 Mds$ additionnels avec l'option de sur allocation de son introduction à la bourse de Hong Kong. Cela porte à près de 13 Mds$ le montant levé sur cette ligne secondaire, puisque l'entreprise avait choisi de se faire coter à New York dès 2014.

En bref ailleurs. Qualcomm écope d'une amende record en Corée du Sud, 873 M$ pour pratiques commerciales inéquitables. Salesforce en pertes après avoir digéré la plus grosse acquisition de son histoire. De nouveaux tests menés par Johnson & Johnson conclut à l'absence d'amiante dans son talc pour bébé. Bruxelles a validé sous conditions le rachat par Varta d'activités cédées par Energizer après l'acquisition de Spectrum Brands. Kuros lève 12,5 MCHF. Roche Holding obtient le feu vert de la FDA pour une extension d'indication de Tecentriq. Bucher Industries rachète le français Eurovoirie.