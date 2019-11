EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Europcar, Peugeot, Vallourec, Saipem, Pornhub, Google, Amazon...

ArcelorMittal conforté en Inde. La justice indienne rend une décision favorable à ArcelorMittal en vue du rachat des actifs d'Essar Steel. La Cour Suprême a invalidé une décision bloquant l'opération. Il faut encore pour le groupe concrétiser la transaction, dans un contexte administratif et réglementaire toujours aussi complexe en Inde.

Des tours à vendre. A l'instar d'autres entreprises du secteur, Orange préparerait la scission de ses tours mobiles, qui pourraient être valorisées plus de 10 Mds€, selon les informations du Financial Times. Le quotidien britannique des affaires a appris que l'opérateur hexagonal allait créer une structure dédiée pour y faire entrer des investisseurs. Le projet pourrait être officialisé lors de la journée investisseurs organisée le 4 décembre prochain.

Wall-E Street. L'intelligence artificielle débarque dans notre quotidien, mais comment jouer ce thème en bourse ? Quelles valeurs seront le plus impactées ? On fait le point dans la dernière vidéo Zonebourse :

Eurazeo va sortir d'Europcar. Eurazeo a confirmé envisager de céder le solde de ses parts dans Europcar, ou une partie seulement. Une décision qui intervient alors que l'action s'est effondrée cette année, perdant plus de 50% de sa valeur depuis le 1er janvier. En dépit d'un rebond récent à 3,50 EUR, elle reste très éloignée des niveaux de l'entrée en bourse en 2015, à 12,25 EUR pour les particuliers.

PSA inscrit ses objectifs dans le marbre. Les objectifs de réduction de CO2 de Groupe PSA (Peugeot) sont certifiés conformes à l'accord de Paris sur le climat par le Comité de pilotage de la Science Based Targets initiative (SBTi). D'ici 2034, PSA va réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie des activités industrielles de 20% par rapport à l'année de référence 2018 et les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits vendus, en considérant l'ensemble du cycle "du puits à la roue" de 37 % par km‑véhicule à partir de l'année de référence 2018.

En bref en France. Atos fournit deux supercalculateurs BullSequana à Météo-France pour renforcer ses capacités de prévision météorologique. Altice Europe pense boucler rapidement la cession de 40 à 49% du capital de son réseau fibre au Portugal. Le fonds CIAM estime Accor sous-valorisé et voit le groupe comme une cible pour un fonds d'investissement. Tour Eiffel cède son portefeuille logistique en Espagne. Solutions 30 rachète le polonais Elmo. Une offre publique de retrait à 13 EUR déposée sur Afone. 2CRSi acquiert Boston Limited. Hologic détient 77,65% du capital de SuperSonic Imagine après son offre. Don't Nod Entertainment collabore avec Microsoft sur un nouveau jeu narratif. Biocorp signe un contrat avec Vitrobio Pharma pour la production du 1er traitement contre l'allergie liée à la pollution. Un administrateur d'ASIT Biotech se désolidarise de la décision du conseil datant de juin sur l'autorisation d'un placement privé d'obligations convertibles. Vallourec, Explosifs et Produits Chimiques, Micropole, DNXCorp, Esso, Bastide, Olympique Lyonnais, SQLI, Invibes, Transgène, Akwel, Hiolle, Parrot, Chargeurs ont publié leurs comptes.

La BEI verdit ses positions. La Banque européenne d'investissement va arrêter de financer des projets liés aux énergies fossiles, dont le gaz, en 2022, un "tournant historique", pour Cécile Marchand, chargée de campagne climat et acteurs publics aux Amis de la Terre. "Nous allons arrêter de financer les énergies fossiles et nous allons lancer la plus ambitieuse stratégie d'investissements pour le climat de toutes les institutions financières publiques dans le monde", a déclaré le président de la BEI, Werner Hoyer.

Mariage de raison ? Saipem plancherait sur un rapprochement avec son concurrent Subsea 7, a appris Bloomberg. L'Italien pèse l'équivalent de 4,8 Mds$ en bourse, et le Norvégien 3,2 Mds$. La consolidation dans le secteur des services pétroliers est un sujet récurrent dans l'industrie.

Amazon passe du côté obscur. Amazon.com va officiellement contester l'octroi du contrat de cloud computing du Pentagone, 10 Mds$, à Microsoft. "De nombreux aspects du processus d'évaluation du contrat comportaient des lacunes évidentes, des erreurs et des préjugés sans équivoque", estime le candidat malheureux. Le contrat, baptisé JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), court sur dix ans et vise à moderniser l'infrastructure informatique de la défense américaine.

Android dans le collimateur. L'enquête antitrust visant Google devrait être étendue au système d'exploitation Android, a appris CNBC. L'enquête ouverte en septembre, dans la plupart des Etats fédérés, concerne les pratiques anticoncurrentielles présumées du Californien. Avec environ 80% de parts du marché mondial des systèmes d'exploitation de smartphone, Android occupe une position dominante. Aux Etats-Unis toutefois, il est moins hégémonique du fait de la forte position de l'iPhone et de son système iOS : les deux entreprises se partagent le marché, avec un léger avantage pour Google.

Pornhub dévasté. PayPal ne veut plus servir d'intermédiaire à Pornhub pour payer ses acteurs. Les représentants du site canadien de vidéos pornos se disent "dévastés", car ils rémunèrent leurs 100 000 "modèles" par ce biais. "Suite à un examen, nous avons découvert que Pornhub traitait certains paiements professionnels via PayPal, sans avoir demandé notre permission", a expliqué PayPal. Pornhub propose à ses contributeurs de choisir un autre moyen de paiement, soit par virement, soit par chèque, soit avec la crypto… "Verge" !

En bref ailleurs. D'anciens dirigeants d'Under Armour, qui est sous le coup d'une enquête fédérale au sujet de ses comptes, ont affirmé qu'ils anticipaient les chiffres d'affaires des périodes suivantes pour atteindre des objectifs de croissance agressifs. Nvidia recule légèrement après ses trimestriels mais rassure, tandis qu'Applied Materials a séduit, de bon augure pour le secteur des semiconducteurs. Walmart poursuit son ascension au 3e trimestre, sur de nouveaux gains de parts de marché. Alibaba a lancé aujourd'hui son entrée sur la bourse de Hong Kong, cinq ans après son IPO à New York, pour lever 13,8 Mds$.

Ça publie. JD.com, A.P. Moller-Maersk, Groupe ADP, CNP Assurances, Leg Immobilien…