EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Iliad, BHP, Saint-Gobain, Fiat...

Plusieurs sources indiquent que Naval Group cesse ses investissements dans l'hydrolien, compte tenu du manque d'initiative publique. Orange pourrait se positionner pour l'ouverture du capital de l'opérateur public éthiopien, a appris Reuters, sur un marché de 100 millions de consommateurs. Wendel a reçu une offre à 555 millions de dollars d'Aptar pour reprendre CSP Technologies.va vendre sa division pétrole terrestre aux Etats-Unis àpour 10,5 milliards de dollars. Les fonds devraient être redistribués aux actionnaires.L'Américain a prévenu l'Espagnol de son intérêt par courrier, à l'heure oùest sous le coup d'une offre de Minor International , qui en détient déjà 35,5%.Le fabricant de tubes en acier Zekelman Industries lorgne Wall Street, a appris Bloomberg. La société pourrait être valorisée 5 milliards de dollars. Fiat Chrysler ignorait la gravité de l'état de santé de Sergio Marchionne jusqu'au 20 juillet dernier, a fait savoir l'entreprise. Le dirigeant, décédé cette semaine, était traité à Zurich depuis plus d'un an. Renault … On s'en tient au CAC40 car il serait fastidieux d'énumérer les dizaines de publications attendues aujourd'hui à Paris. Les curieux peuvent compulser notre calendrier des sociétés (qui fonctionne aussi pour les deux points suivants). Starbucks ont présenté leurs chiffres hier soir. Exxon Mobil Colgate-Palmolive et Phillips 66 les imiteront aujourd'hui.Washington maintient son enquête sur les importations automobiles, mais ne prendra aucune mesure durant les négociations avec l'UE. Jour de publication de PIB en France (+0,2% seulement) et aux Etats-Unis. Les mises en chantier baissent en France.