EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Kering, Chargeurs, Tesla, Ryanair...

Le STOXX donnera la semaine prochaine la nouvelle composition de ses indices. Kering Amadeus et Linde postulent à l'Euro Stoxx 50, selon les calculs de la SocGen. Saint-Gobain E.ON et Deutsche Bank sont menacés.L'opérateur va cesser la téléphonie fixe classique en 2023 : dès le mois de novembre, la commercialisation cessera. Orange ne commercialisera plus que des offres box internet. Casino a communiqué quelques éléments positifs sur la tendance des ventes entre juillet et la mi-août, notamment des ventes en croissance de 3,3% en France. Le groupe a aussi précisé que la vente de Via Varejo est toujours d'actualité.Le chimiste dément la présence de métaux lourds sur la place Rosignano, en Toscane. Une polémique est née en Italie au sujet de l'installation Solvay située à proximité.Le groupe boucle le rachat de l'américain PCC plus vite que prévu. Les revenus combinés dépasseront 600 millions d'euros en année pleine pour le nouveau Chargeurs La cotation des actions Grands Moulins de Strasbourg a été suspendue dans l'attente d'une annonce.Pradeau Morin ( Eiffage ) va réaliser un palace à Versailles pour 25 millions d'euros. Il comprendra notamment 19 chambres et un restaurant.Le constructeur devrait rester en bourse, a finalement annoncé Elon Musk, d'une façon encore rocambolesque. Le dirigeant aura du mal à échapper à une punition de la SEC.Le 'WSJ' a révélé que Volkswagen était au nombre des financiers potentiels d'une sortie de la cote sondés par les banques d'affaires mandatées par Tesla Le premier actionnaire du groupe allemand, Haniel a cédé une partie de ses titres Metro (7,3%) à EPGC, qui dispose d'une option sur le solde (15,2%).négocie aussi la vente. Ryanair estime que 60% de sa clientèle ne sera pas impactée par sa nouvelle surcharge bagage, destinée, explique la compagnie, à éviter les retards.Le chinois Didi, concurrent d'Uber, a suspendu son programme de covoiturage après le viol et le meurtre d'une passagère.Powell garde sa ligne directrice à Jackson Hole. Trump renonce à envoyer Pompeo négocier avec la Corée du Nord, faute de progrès sur la dénucléarisation. Un nouvel accord ALENA pourrait être scellé aujourd'hui. Funérailles nationale pour John McCain.