EN DIRECT DES MARCHES : Orange, Sanofi, Casino, Pernod Ricard, Lagardère, LVMH, Netflix...

. La presse espagnole a révélé que l'opérateur Orange étudie une éventuelle offre sur Euskaltel . Le Basque pèse 1,33 milliard d'euros à la Bourse de Madrid, contre près de 36 milliards d'euros pour le Français à Paris. Ce n'est pas la première fois que cette rumeur est évoquée, mais elle refait surface car le Credit Suisse aurait été mandaté par Orange pour étudier le dossier.. Le comité consultatif de la FDA n'a pas été décisif pour Sanofi avant la décision finale du 22 mars concernant un nouveau traitement par voie orale du diabète de type 1, en complément d'une insuline : huit membres se sont montrés favorables, et huit défavorables. Le traitement est également en cours d'examen en Europe avec une décision attendue d'ici la fin du semestre.. Lalance en collaboration avec Absa une offre bancaire panafricaine à destination des grands clients, qui a vocation à être étendue. En parallèle, la banque cède à son partenaire ses activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés en Afrique du Sud.. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires annuel légèrement freiné par le mouvement des gilets jaunes, mais a confirmé ses objectifs de résultats et des perspectives favorables. Jefferies estime qu'il n'y a pas beaucoup de surprises dans la publication, même si les ventes du quatrième trimestre sont légèrement meilleures que prévu. L'analyste (conserver, objectif 35 EUR) estime qu'il n'y a pas encore, à ce stade, de signal clair d'amélioration des marges en France, amélioration qui constitue selon lui le prérequis à un réel désendettement de Casino Selon BFM, Pernod Ricard a prévu de modifier son conseil d'administration, sans doute en relation avec l'arrivée du fonds Elliott au capital, et du départ programmé de Pierre Pringuet. Le conseil d'administration prévu le 23 janvier prochain devrait se pencher sur sa composition future. On rappellera toutefois que le fonds activiste ne détient que 2,5% du capital, que la société n'a pas à rougir de son parcours boursier ces dernières années. Lagardère est entré en négociation exclusive avec Fnac Darty en vue de la cession de Billetreduc.com. La plate-forme écoule des billets de spectacle en dernière minute. Elle a réalisé l'année dernière près de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le vendeur espère boucler la transaction d'ici la fin du mois de mars.La presse spécialisée (WWD) révèle que LVMH s'apprête à lancer une marque de mode avec Rihanna. Le géant finance déjà la marque de cosmétiques de la chanteuse, Fenty. LVMH a refusé de commenter. SES imagotag équipera la Coop. 7,5 millions d'euros de financement pour Carbios et TWB. Eurobio rembourse 1,15 million d'euros par anticipation. Metabolic Explorer a trouvé son ingénierie pour construire son usine PDO. Covivio Hotels a cédé 482 millions d'euros d'actifs. Nouvelle commande pour GTT CDA ​ (Compagnie des Alpes), Virbac Mauna Kea et Safe Orthopaedics ont publié leurs comptes.. Le Nasdaq pourrait déposer une offre concurrente à Euronext sur la Bourse d'Oslo ( Oslo Bors ), a révélé le Financial Times hier. Euronext a proposé 625 millions d'euros pour racheter l'opérateur norvégien, sans l'appui du conseil d'administration de sa cible, qui pourrait chercher un chevalier blanc. De bonne guerre, pour faire monter les prix. Royal Bank of Scotland va racheter des actions détenues par le gouvernement britannique. Le projet sera soumis au vote des actionnaires le 6 février prochain. L'État était entré au capital de l'établissement pour le soutenir lors de la crise des subprimes.. Les publications d'entreprises américaines continuent à être mitigées. Hier soir post-clôture, les résultats d' American Express (- 2,2% post-séance) de Netflix (- 3,5% post-séance) ont déçu.. Lorsque l'affaire Ghosn sera finie, la presse japonaise risque d'avoir un sacré coup de spleen. La dernière rumeur en vogue voudrait que Nissan supprime purement et simplement le poste de président. Par ailleurs, semblant confirmer des informations déjà parues, Nissan et Mitsubishi ont annoncé que Ghosn aurait indûment perçu 7,8 millions d'euros d'une de leurs coentreprises aux Pays-Bas. Par ailleurs, Reuters rapporte que Nissan étudie une plainte au civil contre son ancien patron.. Quatre dirigeants d'Audi ( Volkswagen ) inculpés par la justice américaine dans le cadre du dieselgate. Hitachi confirme le gel de son projet de centrale nucléaire au Royaume-Uni. Lloyds Banking Group a obtenu une licence bancaire en Allemagne. Fitch Ratings réduit la note de la dette long terme de Banca Carige , de "CCC+" à "CCC". Tesla rappelle 14 000 véhicules équipés d'airbags Takata.