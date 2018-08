EN DIRECT DES MARCHES : Pernod Ricard, Altice, Facebook, Nio, Yum

Le PDG de Suez a indiqué dans une interview à Bloomberg que la tendance actuelle est conforme à celle du premier semestre. Il s'est toutefois dit préoccupé de l'impact des tensions commerciales sur l'investissement. JCDecaux assurera pour 10 ans les prestations de mobilier urbain publicitaire de Perpignan, après avoir délogé un concurrent.Le minotier Grands Moulins de Strasbourg est en redressement judiciaire à cause de sa filiale GMS Meunerie, qui n'a pu surmonter une lourde amende antitrust et un gros contentieux commercial. Emova et Freelance.com ont publié leurs comptes. Medicrea se fait coter sur le marché libre américain. Thomson Reuters a lancé un programme de rachat d'actions de 9 milliards de dollars grâce au produit de cession de sa division Financial & Risk à Blackstone, qui devrait rapporter 17 milliards de dollars bruts. Facebook , Google ( Alphabet ) et Twitter ont été mis en garde par Donald Trump, qui les accuse de partialité, c’est-à-dire de ne pas partager ses opinions. Altice USA et Dish contestent les conditions du rapprochement entre T-Mobile US et Sprint . Le groupe de Patrick Drahi s'inquiète de l'avenir de ses accords avec Sprint.Le " Tesla Chinois", Nio, espère lever 1,3 milliard de dollars en entrant en bourse à New York. 160 millions d'actions sont vendues entre 6,25 et 8,46 USD. Hewlett Packard Enterprise dépasse le consensus trimestriel et nomme un nouveau directeur financier, Tarek Robbiati. Le titre progressait post-séance.Comme la rumeur le laissait entendre, Aston Martin va tenter l'aventure boursière. Un document de base a été déposé à Londres.Selon le 'WSJ', Yum China , qui opère des restaurants sous enseigne KFC ou Pizza Hut en Asie, a repoussé une offre de rachat à 17 milliards de dollars d'un consortium de fonds d'investissements.Tandis que la filiale Instagram va proposer une fonction d'authentification des comptes, Facebook déploie à l'échelle mondiale son service de contenus vidéos, Watch, opérationnel depuis un an aux Etats-Unis.Londres et Bruxelles ne croiraient pas à la date butoir d'octobre pour les négociations sur le Brexit. S&P 500 et Nasdaq de justesse sur de nouveaux records. Les pays limitrophes du Venezuela alarmés par l'exode de la population. Le Sénat américain confirme la nomination de Richard Clarida à la vice-présidence de la Fed. Le peso argentin sur de nouveaux planchers.