EN DIRECT DES MARCHES : Pernod Ricard, Bolloré, TechnipFMC, Plastic Omnium, Apple...

. Les tensions entre Nissan et Renault sont palpables : le Japonais souhaite davantage d'administrateurs indépendants et aurait commencé à rapatrier du cash de Chine pour renforcer ses positions.. Le groupe défend son bilan après l'offensive d'Elliott, qui a pris 2,5% de son capital. Les analystes sont partagés, certains jugeant les critiques d'Elliott légitimes et d'autres s'interrogeant sur cette irruption alors que le parcours boursier de Pernod Ricard est solide. Alexandre Ricard est dans le 'FT' pour occuper l'espace médiatique.. La filiale de Vinci a bouclé l'acquisition de l'activité routière de Lane Construction, qui double sa taille sur la côte est des Etats-Unis, en apportant 2 000 salariés et 600 millions de dollars de revenus annuels.. Le groupe a été mis en examen en France pour des soupçons de corruption pour décrocher des concessions portuaires en Afrique, dans le prolongement de la mise en cause de trois dirigeants, dont Vincent Bolloré. Bolloré précise qu'elle n'est pas concernée par les investigations en cours et a introduit un recours pour en être dissociée.. Le spécialiste des services pétroliers a publié ses objectifs 2019, agrémentés d'un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars. TechnipFMC a déjà prévu de racheter 500 millions de dollars d'actions d'ici la fin de l'année.. HNA va céder ses actions Pierre et Vacances , 10% du capital, au holding de contrôle du groupe, SITI, à 15,93 EUR pièce. Un autre partenaire chinois pourrait faire son entrée au tour de table, a précisé la société. Bic démarre un projet de réorganisation, dont les conséquences seront annoncées début 2019. Jour J pour la réunion investisseurs de Plastic Omnium Aéroports de Paris a publié son trafic de novembre. Europcar rempile avec Shouqi, son partenaire dans la location de voitures en Chine. Tensions sur la trésorerie d' Oceasoft après un désaccord fiscal, mais négociations parallèles sur l'entrée d'un investisseur au capital. Sercel ( CGG ) décroche un contrat. La ligne de crédit de 600 millions d'euros de Nexans renouvelée jusqu'en 2023. Viktoria Invest lève 3,15 millions d'euros par augmentation de capital. Plan stratégique chez Union Financière de France . Un administrateur Casino de moins chez Mercialys Abeo et Groupe Partouche ont publié leurs comptes.. Le gouvernement allemand intensifierait la pression pour que Deutsche Bank et Commerzbank se rapprochent, selon les informations obtenues par Bloomberg. Les discussions seraient directement pilotées par le ministère des finances. Google estime que les géants de l'intelligence artificielle sauront s'autoréguler. Interrogé par le 'Washington Post', Sundar Pichai juge que les sociétés concernées doivent mettre en place des barrières éthiques.. Nul n'est prophète en son pays : Siemens décroche un gros contrat ferroviaire aux dépens de Bombardier au Canada. Le contrat de 652 millions d'euros porte sur la fourniture de 32 trains.. Des fournisseurs d' Apple pourraient quitter la Chine si les droits de douane augmentent, a appris Bloomberg. Ils estiment pouvoir tenir à 10% de surtaxe mais pas à 25%. Le Californien et ses sous-traitants planchent sur différents scénarios.. Des dirigeants du Crédit Suisse , dont le président Thiam, se renforcent au capital. L'antitrust australien a des griefs contre un rapprochement entre TPG et Vodafone aux Antipodes. Axel Springer pourrait scinder son entité petites annonces pour mieux la monétiser. Pacific Drilling veut faire son retour sur le NYSE.