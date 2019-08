EN DIRECT DES MARCHES : Pernod Ricard, Marie Brizard, Bonduelle, Vilmorin, Amazon, Sanofi, Gannett...

. L'agroalimentaire est en première ligne avec Bonduelle , qui a publié ses revenus annuels et confirmé sa projection de rentabilité, même si un contentieux sur le remboursement d'un sinistre pourrait compliquer la donne. Vilmorin a aussi dévoilé les ventes annuelles de son exercice décalé, et confirmé viser une hausse de sa marge opérationnelle d'environ 1 point, pour une progression plus modeste de son bénéfice net. Sabeton a aussi publié ses comptes. Vivendi a débuté des négociations avec Tencent pour vendre au groupe chinois 10% de sa filiale musicale UMG. Les deux groupes évaluent en parallèle d'autres collaborations. Pernod Ricard a acquis Firestone & Roberstson, propriétaire des whiskeys texans et bourbons super-premium TX. Le montant de la transaction, qui inclut une distillerie ultra-moderne, n'a pas été communiqué. Le groupe confirme ses ambitions dans les marchés de niche haut de gamme. Marie Brizard projette de céder Sobieski Trade pour alléger sa structure. Un accord a été signé avec le polonais United Beverages, accompagné d'un contrat de distribution pour les produits du groupe en Pologne. En 2018, cette division était déficitaire au niveau de l'Ebitda malgré un chiffre d'affaires de 107,5 M€, faute de taille critique. La finalisation reste soumise à plusieurs conditions, dont le feu vert de l'antitrust polonais. Les conditions n'ont pas été communiquées. Sanofi obtient l'autorisation de mise sur le marché européen de Dupixent dans la dermatite atopique modérée à sévère chez les adolescents. Touax , qui a émis 10 M€ d'obligations.. Jeff Bezos a finalement cédé 2,8 Mds$ 'actions Amazon.com entre la fin juillet et vendredi dernier. Le groupe n'a pas souhaité commenter. Le dirigeant avait mis en place un plan de cession pluriannuel, notamment pour financer son projet spatial, très gourmand en ressources. Un timing plutôt opportun au vu des dernières séances boursières, qui a vu le titre lâcher près de 8% en 5 jours. New Media rachète Gannett , l'éditeur de USA Today, pour 1,4 Md$. Le nouvel ensemble réunira 263 médias quotidiens dans 47 Etats des Etats-Unis, plus USA Today, le fleuron de Gannett. L'objectif est de créer un grand groupe média renforcé pour s'adapter à la numérisation du secteur. Blackstone pourrait investir 560 M$ dans son homologue BC Partners. Marriott va prendre une provision de 126 M$ sur l'énorme fuite de données qui avait affecté le groupe. Sports Direct rachète le distributeur de vêtements Jack Wills pour 12,8 M£. OC Oerlikon réduit ses prévisions. Georg Fischer s'offre l'américain Global Supply. Daniel Kretinsky ne relèvera pas son offre sur l'allemand Metro . La fameuse enseigne de mode haut de gamme Barney New York en faillite. JP Morgan Chase monte à 51% de sa coentreprise chinoise de gestion d'actifs, une première dans le secteur.. En Europe, Deutsche Post Intercontinental Hotels et Meggitt . Aux Etats-Unis, Walt Disney Allergan et Regeneron