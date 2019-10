EN DIRECT DES MARCHES : Pernod Ricard, Suez, Arkema, Nicox, Claranova, Facebook, Nike, GM...

Du Pernod dans le Ricard. Pernod Ricard va regrouper dans une entité unique ses activités en France, ce qui entraînera jusqu'à 280 suppressions de postes sous forme de départs volontaires. Baptisé "Reconquête !", Le projet vise à unifier Pernod et Ricard, qui cohabitaient en France aussi bien dans l'organisation que la distribution, pour relancer la dynamique chancelante de l'activité dans l'hexagone. En parallèle, le groupe annonce la cession de la marque Café de Paris et du site de production de Cubzac à InVivo Wine. Jefferies est passé ce matin de conserver à acheter sur le dossier, avec un objectif de cours relevé de 175 à 185 EUR.

Suez 2030. Le groupe a dévoilé ce matin un plan 2030 ambitieux, pour devenir numéro un mondial des services à l'environnement. Un point intermédiaire en 2021 permettra d'atteindre 500 M€ de cash-flow libre récurrent, 0,80 EUR de bénéfice par action récurrent et une dette nette de 2,8 à 3 fois l'EBITDA. Le plan sera déployé en trois segments "Eau", "Recyclage & Valorisation" et "Environmental & Tech Solutions". Les objectifs 2019 de Suez sont confirmés, hors charges exceptionnelle de 150 à 200 M€, notamment sur le contrat de Buenos Aires.

Le recentrage se poursuit. Saint-Gobain poursuit ses cessions avec une troisième annonce en deux jours, la vente de K par K. Le spécialiste de la vente à domicile de menuiseries a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 130 M€ avec un millier de salariés. Les cessions annoncées ces derniers mois représentent quelque 3,1 Mds€ de chiffre d'affaires annuel, sur 41,8 Mds€ réalisés l'année dernière.

En voie de spécialisation. Arkema finalise le rachat de Prochimir (films adhésifs de haute performance) et de Lambson (producteur de photoinitiateurs pour résines photoréticulables). Ces deux entreprises représentent ensemble environ 75 M€ de revenus. Elles contribueront à renforcer la présence du groupe dans la chimie de spécialité. Il faut en parallèle noter que le bureau d'études MainFirst a réduit de surperformance a neutre sa recommandation sur le dossier, pour un objectif de cours ramené de 105 à 98 EUR.

ADP en Bolivie. Groupe ADP entame des discussions avec les autorités boliviennes pour développer l'aéroport Santa Cruz. Le protocole d'accord porte sur un projet de développement et d'exploitation de 30 ans pour la première infrastructure du pays, qui a accueilli 2,9 millions de passagers l'année dernière. L'aéroport Viru Viru a enregistré une croissance annuelle d'environ 10% au cours des 10 dernières années. Il dessert Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville du pays, capitale du département de Santa Cruz, qui représente 29% du PIB bolivien.

NCX 470 confirme. Nicox a annoncé ce matin que les premiers résultats de l'étude de phase II avec NCX 470 dans le glaucome ont atteint le critère d'évaluation primaire et démontrent une supériorité statistique contre Latanoprost. Le laboratoire prévoit d'organiser une réunion de fin de phase II avec la FDA pour préparer le lancement de la phase III.

En bref en France. L'Oréal vise la neutralité carbone d'ici 2050. Atos boucle le rachat d'IDnomics. Hervé le Bouc, le président de Colas, démissionne et sera remplacé par le directeur général délégué Olivier Roussat. Tarkett renforce son comité exécutif. Solutions 30 prend le contrôle de CFC Italia. Pharmagest se renforce en Italie. Celyad en présentation à la SITC de Washington. Gaussin acquiert Cargosolution au Canada et remporte un contentieux client en France. Cellectis confie à Lonza la production de lots cliniques issus de son portefeuille de candidats UCART. Drone Volt livre ses quatre premiers Hercules 2 aux Etats-Unis. Paref acquiert la tour Franklin. Claranova, We.connect et Argan ont publié leurs comptes.

Libra, l'ombre d'un doute. Facebook tente de mettre fin à des dissensions au sein de la coalition Libra pour ne pas que son projet déraille, alors, selon le Wall Street, que des piliers comme Visa et Mastercard douteraient de leur engagement. Théoriquement, la monnaie virtuelle doit être lancée l'année prochaine, mais beaucoup d'autorités financières et de régulateurs ont émis des doutes sur la faisabilité du projet. Le WSJ précise que les membres de l'association doivent se réunir jeudi à Washington, puis à Genève le 14 octobre pour désigner un conseil d'administration.

Du rififi chez Nike. Le groupe est rattrapé par une affaire de dopage qui éclabousse son PDG. L'entraîneur Alberto Salazar, qui pilote le projet Oregon chez Nike, a été suspendu quatre ans par l'agence américaine antidopage. Le PDG de l'entreprise, Mark Parker, était en copie de messages faisant état de l'avancée des travaux de l'entraîneur, qui avait manifestement aussi des compétences de chimiste.

GM sous tension. La grève chez General Motors aux Etats-Unis force le constructeur à mettre 6 000 employés au chômage technique dans des usines au Mexique. Les négociations entre le constructeur et le syndicat UAW patinent toujours. Environ 50 000 salariés sont grévistes dans les usines américaines du groupe, pour réclamer des hausses de salaires. La situation a forcé GM à décaler la publication de ses ventes trimestrielles, prévue initialement hier.

La zizanie. En proposant hier après-midi des prix cassés dans le courtage, The Charles Schwab Corporation a relancé les craintes de guerre des prix dans la banque américaine. L'intermédiaire financier a notamment annoncé qu'il n'y aura plus de commissions sur les achats et les ventes d'actions en ligne, provoquant sa chute de près de 10% en bourse. Ses rivaux Interactive Brokers, TD Ameritrade et E*Trade Financial ont perdu respectivement 7,4%, 25,8% et 16,4% !

En bref ailleurs. UPS est la première entreprise à avoir reçu le feu vert de la FAA américaine pour opérer un réseau de drones commerciaux aux Etats-Unis. Johnson & Johnson va verser 20,4 M$ dans le cadre d'un accord à l'amiable pour mettre fin à des plaintes dans deux comtés de l'Ohio dans l'affaire de la crise des opioïdes aux Etats-Unis. Deutsche Post prévoit d'investir 2,2 Mds$ dans sa transformation numérique d'ici 2025. Sony divise par deux le prix de son abonnement au service de jeux vidéo en ligne Playstation Now. Bombardier Transport retient Leclanché comme fournisseur mondial de systèmes de batteries pour le transport ferroviaire. Nestlé a vendu sa division Skin Health pour 10,2 MdsCHF à EQT et ADIA.