EN DIRECT DES MARCHES : Pernod Ricard, Technicolor, Sartorius Stedim, Solocal, Orange, Innate, Boeing, Qantas...

Histoires de notes. S&P relève la notation crédit de Pernod Ricard d’un cran, à “BBB+”, c’est à dire aux portes de la catégorie A : la perspective d’évolution est stable. De son côté, Technicolor a confirmé ses perspectives après la dégradation de sa notation crédit chez Moody’s (passée de “B2” à “B3”, perspective négative). La société estime que cela ne pèsera pas sur ses projets, toujours soutenus par les principaux actionnaires.

Orange quitte le Niger. Orange va céder sa filiale au Niger à Zamani, à cause de conditions de marché trop compliquées. Orange Niger compte 2,4 millions de clients et emploie 530 personnes. Le gouvernement nigérien a précisé que Zamani lui a soumis une demande d’acquisition de la totalité du capital.

Résultats et acquisition pour SSB. Sartorius Stedim Biotech publie ses comptes et signe une acquisition. SSB a vu ses revenus et des commandes croître d’environ 18%, pour une marge d’Ebitda de 29% sur neuf mois. Le management vise désormais le haut de la fourchette de croissance. La société annonce par ailleurs l’acquisition d’une partie du portefeuille des sciences de la vie de Danaher, dans le cadre d’une opération montée par sa maison-mère pour 750 M$. SSB s’attend à récupérer environ un quart des actifs concernés : le matériel et les résines de chromatographie et les microporteurs, qui représentent 70 M$ de revenus annuels et une marge à deux chiffres.

Un bon accueil à Wall Street. Signal positif pour Innate Pharma, dont l’option de surallocation a été exercée en totalité dans le cadre de son entrée sur le Nasdaq, qui comprenait aussi un placement privé en Europe. Le nombre d’actions émises passe de 12,5 à 14,375 millions, portant l’opération à 79,1 M$.

En bref en France. Total a signé un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy pour créer dans la région de Zhoushan une coentreprise dédiée aux carburants marins. Sanofi a procédé au rappel aux Etats-Unis et au Canada d'un médicament OTC, le Zantac, utilisé contre les brûlures d'estomac, sur une possible contamination par une impureté. Alstom fait entrer en service son tramway à Avignon. Monoprix (Casino) et Toupargel en partenariat stratégique. Groupe Partouche signe un gros refinancement. Sodiaal et Savencia modifient la gouvernance de leur coentreprise. Genomic Vision et Abivax publient des données. Quadpack passe d’Euronext Access à Euronext Growth. Solocal, Freelance.com et Pharmasimple ont publié leurs comptes.

De mal en pis. Boeing a décroché en bourse vendredi après que la FAA eut confirmé que l’avionneur lui avait dissimulé des documents officiels dans le processus de certification du B737MAX, liés notamment aux soucis du système antidécrochage de l’appareil. Un énième coup dur qui se double de sondages alarmants montrant que les passagers sont très majoritaires à vouloir éviter de voler sur l’appareil, une fois qu’il sera remis en service.

SAP confirme. L'éditeur de logiciels a confirmé ses prévisions annuelles en marge de ses comptes trimestriels. L'Allemand a aussi annoncé la signature d'un accord de trois ans avec Microsoft dans le cloud. SAP est le plus gros éditeur de logiciels en Europe.

BHP verdit ses mines. BHP a signé des accords d’approvisionnement en énergies renouvelables pour ses mines de cuivre au Chili, tout en prenant 780 M$ de provision pour l’annulation de contrats charbon existants. Le groupe précise que les contrats devraient permettre un approvisionnement 100% renouvelable (solaire, éolien et hydraulique) pour Escondida et Spence à terme. D’autres initiatives ont été annoncées.

D’une traite. Qantas a mené le plus long vol de l’histoire, un New York / Sydney, 19h16 dans un B787-9. Le vol de test a emporté une cinquantaine de personnes sur 16 200 km. La compagnie a dû limiter le nombre de passagers, les bagages et renoncer au fret pour emporter le maximum de carburant possible.

En bref ailleurs. UBS va supprimer une quarantaine de postes en Asie. Open Text dément les rumeurs d’un intérêt pour Micro Focus. Barrick Gold devrait reprendre l’exploitation de sa mine d’or tanzanienne. Telecom Italia aurait validé l'entrée de l’ancien banquier central Salvatore Rossi dans son conseil d'administration, a appris Reuters. Implenia signe un accord avec son actionnaire Max Rössler sur une démarche commune de développement stratégique de la société. Décès du co-directeur général d’Oracle, Mark Hurd, des suites d’une maladie. Johnson & Johnson rappelle des bouteilles de talc aux Etats-Unis après la découverte de traces d’amiante. Le chinois Xiaomi devrait lancer une dizaine de mobiles 5G dès 2020. Chez Smith & Nephew, Roland Diggelmann va remplacer Namal Nawana comme CEO.