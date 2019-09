EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Airbus, Altice, Wendel, SMCP, Nissan, Boeing...

. La société de portefeuille Wendel est la dernière grande entreprise à publier ses résultats cette semaine. Le groupe avait toutefois déjà communiqué son actif net réévalué au 30 juin : 165,40 EUR par action (vs. un cours actuel de 127,10 EUR). Prochaine mise à jour de l'ANR le 7 novembre. Altice Europe a renoncé à réclamer une rémunération aux opérateurs télécoms pour la diffusion de BFM TV, après le blocus organisé par Orange et Iliad . Le PDG, Alain Weill, a fait machine arrière sous la pression, tout en précisant qu'il acceptait une absence de rémunération pour la diffusion en linéaire, mais pas pour les services annexes, notamment les replays. Orange et Free représentent environ un tiers de l'audience de BFM TV (RMC Story et RMC Découverte étaient aussi concernées). Airbus affiche 262 commandes brutes (95 commandes nettes) sur les huit premiers mois de l'année, ainsi que 500 livraisons. Le mois d'août s'est soldé par 16 commandes et 42 livraisons. Le carnet du groupe comptait 7 172 appareils au 31 août, soit plusieurs années de production même si le millésime 2019 sera bien moins flamboyant que les précédents en matière d'entrées de commandes.